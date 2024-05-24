Универсальные сочетания цветов в интерьере: советы дизайнера
Выбор палитры для интерьера дома может быть сложным процессом. Однако существует универсальный подход, который значительно облегчит эту задачу — сочетание похожих палитр оттенков одной интенсивности. Такие интерьеры смотрятся очень цельно, в них меньше визуального шума, а еще они нетребовательны к перестановке: можно изменить расположение мебели и картинка не разрушится.
В статье вместе с экспертом рассмотрели наиболее универсальные цвета, которые сегодня используются в интерьере.
Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами»
Белый
Total white — одновременно классика и тренд, находящийся сейчас на пике. Под белым подразумеваются все оттенки off-white (с цветным подтоном): слоновая кость, молочный, перламутровый, цвет яичной скорлупы. Не стоит забывать, что подобный «монохромный» интерьер строится на нюансах. Именно сочетание разнообразных текстур — гладких, шершавых, фактурных поверхностей и материалов — делает его нестерильным, глубоким и интересным.
Бежевый
Бежевый в последние годы заполнил собой интерьеры жилых и общественных пространств. Популярность этого оттенка одновременно в его безопасности и универсальности.
Это беспроигрышный вариант для создания теплой и спокойной атмосферы, но не забывайте о том, что без нюансов интерьер грозит стать скучным — используйте сочетания с другими комплементарными оттенками, например, темно-коричневым, терракотовым, голубым, зеленым, применяйте натуральные материалы, расставляйте акценты и экспериментируйте с фактурами. Несколько сценариев освещения также помогут придать интерьеру сложность и глубину.
Серый
Серый — один из самых популярных цветов в дизайне интерьера после белого и бежевого. Благодаря своей универсальности, он будет уместен в большинстве интерьерных стилей. Теплый серый оттенок делает нейтральный вроде бы цвет мягким, спокойным и приятным для глаз, создающим атмосферу стабильности, надежности и спокойствия, а также отвечает тренду на природный дизайн.
При смешении серого и бежевого и образуется теплый серый. В английском языке его называют greige, «грэйдж» (от слов grey — «серый» и beige — «бежевый»).
Лайфхак: не колеруйте краску самостоятельно по цветовому вееру RAL или NCS. Возьмите готовую палитру, например, от Farrow and ball или Little Greene. Все удачные теплые серые цвета для жилого интерьера уже подобраны для вас профессионалами. Вам остается только выбрать, какой нравится больше.
Природные цвета
Продолжающийся тренд на природный дизайн сохраняет моду на землистую гамму и сложные оттенки: охра, терракота, оттенки зеленого и коричневого. Особенно глубоким сделает подобный интерьер тактильное покрытие с эффектом soft touch. Обратите внимание на прием, когда стены и потолок отделаны одинаково: это формирует ощущение единства, помогает воспринимать помещение цельным и создает чувство защищенности.
Дополнить такое колористическое решение можно другими природными мотивами: флористическими и анималистическими паттернами в отделке и изобилием в интерьере живых растений.
Выбор универсальных цветов может значительно облегчить процесс дизайна. Используя природную палитру, вы можете создать гармоничный и стильный интерьер, который будет радовать вас долгие годы. Однако не бойтесь экспериментировать с сочетаниями различных оттенков и добавлять яркие акценты: придайте своему дому уникальный облик.
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