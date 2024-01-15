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Дом и уют
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Как избавиться от «пакетов с пакетами» дома

Дата публикации: 15 янв 2024
Как избавиться от «пакетов с пакетами» дома
Содержание

В наши дни, когда мы часто пользуемся сервисами доставки продуктов и вещей, проблемой в доме могут стать «пакеты с пакетами». Но не торопитесь выбрасывать их просто в мусорный бак.

Рассказываем вместе с экспертами, что делать, если у вас в доме образовался склад пластиковых пакетов, и как избавиться от них ответственно.

Почему не стоит выбрасывать пакеты в мусорный бак

Сегодня факт негативного влияния захоронения пластиковых отходов кажется очевидным каждому. Выбрасывая пластиковый пакет в обычный мусорный бак для смешанных отходов, вы отправляете его на полигон, где он разлагается еще сотни лет и распадается на микропластик (маленькие частицы пластика). В данном случае вред для жителей города заключается не только в выбросах опасных веществ в атмосферу, расширении свалок и полигонов, но и в попадании микропластика в воду и почву.

Научное сообщество в области экологии сконцентрировано на изучении вопроса влияния микропластика на организм человека как на одном из самых актуальных вопросов сейчас.

Фото эксперта
Полина Рыжова
проектный менеджер Ассоциации «РазДельный Сбор»

Как избавиться от пакетов ответственно

Если у вас в доме куча «пакетов с пакетами», и вы не знаете, что с ними делать, используйте их повторно. Возьмите с собой в магазины вместо того, чтобы брать или покупать там новые. Если пакетов скопилось такое количество, что вы хотите всё выбросить, — лучшим решением будет сдать их на переработку.

Во многих городах России сейчас есть мусорные баки для вторсырья. А если вы в них не уверены, можно сдать пакеты в экоцентры и специальные пункты приёма вторичных отходов.

Перед тем, как везти пакеты в экоцентр, ознакомьтесь с условиями приёмки. Не все виды пакетов могут принимать на переработку. Кроме того, пакеты должны быть чистыми, проверьте, чтобы в них не осталось чеков, остатков продуктов и крошек.

Какие виды пакетов бывают:

  • полиэтиленовые — самые распространённые и маркируются как 02, ПНД, HDPE и 04, ПВД, LDPE;
  • полипропиленовые — маркируются как 05, ПП, PP;
  • комбинированые — маркируются как C/xx или 07/other;
  • пакеты из поливинилхлорида — с маркировкой ПВХ, PVC, 03.

Не перерабатываются фольгированные пакеты — такие обычно остаются от чипсов и других снеков. Удивительно, но ещё сложно переработать биоразлагаемые пакеты, поскольку в них входит целый комплекс материалов. Также на переработку редко принимают пакеты из пластика 07.

Узнать вид пластика можно в нижней части пакета:

Куда сдать пакеты в Москве

В Москве сдать пластиковые и полиэтиленовые пакеты можно, например в экоцентрах «Собиратор» и «Сборка», а также в пунктах и местах проведения акций проекта «РеУтилизация».

Принимают вторичные отходы на переработку и в некоторых магазинах.

Куда сдать пакеты в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга могут принести пакеты в пункты проектов «Собиратор» и «Балтком».

Где найти адреса экоцентров по России

Это самые известные и крупные экоцентры. И они не единственные: в городах есть множество локальных пунктов приёма от других компаний, которые занимаются переработкой отходов. И, конечно, такие центры и пункты есть не только в городах-миллионниках.

Посмотреть, есть ли пункты приёма перерабатываемых отходов в вашем городе или где-то недалеко, можно на специальной карте или поискать информацию в социальных сетях.

Как уменьшить хранение пакетов в доме 

Лучший способ — превентивный. Старайтесь сокращать количество пакетов в доме, используя их многократно. Если идёте в супермаркет, не забывайте брать пакет с собой, по возможности отказывайтесь от пакетов в магазинах и минимизируйте пакеты в доставках: некоторые сервисы предлагают опцию «Меньше пакетов в заказе».

«Сейчас существует множество приятных и доступных альтернатив, которые не только экологичнее, но и в чём-то удобнее обычных пакетов. Самые распространенные варианты: шоппер — тканевая сумка, с ней удобно ходить в магазин, она компактно складывается и помещается в повседневную сумку или рюкзак (лично я всегда ношу его с собой, поэтому не случается ситуации "ой, я не планировала заходить в магазин и не взяла с собой шоппер"). Советую такой подход», — отмечает Полина Рыжова.

Кроме этого, эксперты советуют использовать сетчатые экомешочки, или «фруктовки» для покупок в магазинах. Они прекрасно подойдут для овощей и фруктов, и их можно использовать много раз.

Купить экомешочки и шопперы можно в любом маркетплейсе, стоят они недорого: шопперы – от 120 рублей, комплект из 8 экомешочков — обойдется в сумму от 330 рублей.

«Предвещая вопросы, которые наверняка возникли у читателя: нет, использовать "фруктовки" не странно, и в магазинах для сотрудников на кассе это уже привычно», — отметила представитель ассоциации.

Если вы прямо сейчас столкнулись с вопросом, куда деть все эти пакеты: сдайте их на переработку в ближайший пункт приёма вторичных отходов. А дальше — воспользуйтесь нашими советами. Так вы не накопите новую гору «пакетов в пакетах» дома и внесёте маленький, но важный вклад в экологию своего региона.

Читайте также: Можно ли хранить личные вещи в подъезде

Инструкция
Город-миллионник
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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