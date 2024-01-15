Как избавиться от «пакетов с пакетами» дома
В наши дни, когда мы часто пользуемся сервисами доставки продуктов и вещей, проблемой в доме могут стать «пакеты с пакетами». Но не торопитесь выбрасывать их просто в мусорный бак.
Рассказываем вместе с экспертами, что делать, если у вас в доме образовался склад пластиковых пакетов, и как избавиться от них ответственно.
Почему не стоит выбрасывать пакеты в мусорный бак
Сегодня факт негативного влияния захоронения пластиковых отходов кажется очевидным каждому. Выбрасывая пластиковый пакет в обычный мусорный бак для смешанных отходов, вы отправляете его на полигон, где он разлагается еще сотни лет и распадается на микропластик (маленькие частицы пластика). В данном случае вред для жителей города заключается не только в выбросах опасных веществ в атмосферу, расширении свалок и полигонов, но и в попадании микропластика в воду и почву.
Научное сообщество в области экологии сконцентрировано на изучении вопроса влияния микропластика на организм человека как на одном из самых актуальных вопросов сейчас.
Как избавиться от пакетов ответственно
Если у вас в доме куча «пакетов с пакетами», и вы не знаете, что с ними делать, используйте их повторно. Возьмите с собой в магазины вместо того, чтобы брать или покупать там новые. Если пакетов скопилось такое количество, что вы хотите всё выбросить, — лучшим решением будет сдать их на переработку.
Во многих городах России сейчас есть мусорные баки для вторсырья. А если вы в них не уверены, можно сдать пакеты в экоцентры и специальные пункты приёма вторичных отходов.
Перед тем, как везти пакеты в экоцентр, ознакомьтесь с условиями приёмки. Не все виды пакетов могут принимать на переработку. Кроме того, пакеты должны быть чистыми, проверьте, чтобы в них не осталось чеков, остатков продуктов и крошек.
Какие виды пакетов бывают:
- полиэтиленовые — самые распространённые и маркируются как 02, ПНД, HDPE и 04, ПВД, LDPE;
- полипропиленовые — маркируются как 05, ПП, PP;
- комбинированые — маркируются как C/xx или 07/other;
- пакеты из поливинилхлорида — с маркировкой ПВХ, PVC, 03.
Не перерабатываются фольгированные пакеты — такие обычно остаются от чипсов и других снеков. Удивительно, но ещё сложно переработать биоразлагаемые пакеты, поскольку в них входит целый комплекс материалов. Также на переработку редко принимают пакеты из пластика 07.
Узнать вид пластика можно в нижней части пакета:
Куда сдать пакеты в Москве
В Москве сдать пластиковые и полиэтиленовые пакеты можно, например в экоцентрах «Собиратор» и «Сборка», а также в пунктах и местах проведения акций проекта «РеУтилизация».
Принимают вторичные отходы на переработку и в некоторых магазинах.
Куда сдать пакеты в Санкт-Петербурге
Жители Санкт-Петербурга могут принести пакеты в пункты проектов «Собиратор» и «Балтком».
Где найти адреса экоцентров по России
Это самые известные и крупные экоцентры. И они не единственные: в городах есть множество локальных пунктов приёма от других компаний, которые занимаются переработкой отходов. И, конечно, такие центры и пункты есть не только в городах-миллионниках.
Посмотреть, есть ли пункты приёма перерабатываемых отходов в вашем городе или где-то недалеко, можно на специальной карте или поискать информацию в социальных сетях.
Как уменьшить хранение пакетов в доме
Лучший способ — превентивный. Старайтесь сокращать количество пакетов в доме, используя их многократно. Если идёте в супермаркет, не забывайте брать пакет с собой, по возможности отказывайтесь от пакетов в магазинах и минимизируйте пакеты в доставках: некоторые сервисы предлагают опцию «Меньше пакетов в заказе».
«Сейчас существует множество приятных и доступных альтернатив, которые не только экологичнее, но и в чём-то удобнее обычных пакетов. Самые распространенные варианты: шоппер — тканевая сумка, с ней удобно ходить в магазин, она компактно складывается и помещается в повседневную сумку или рюкзак (лично я всегда ношу его с собой, поэтому не случается ситуации "ой, я не планировала заходить в магазин и не взяла с собой шоппер"). Советую такой подход», — отмечает Полина Рыжова.
Кроме этого, эксперты советуют использовать сетчатые экомешочки, или «фруктовки» для покупок в магазинах. Они прекрасно подойдут для овощей и фруктов, и их можно использовать много раз.
Купить экомешочки и шопперы можно в любом маркетплейсе, стоят они недорого: шопперы – от 120 рублей, комплект из 8 экомешочков — обойдется в сумму от 330 рублей.
«Предвещая вопросы, которые наверняка возникли у читателя: нет, использовать "фруктовки" не странно, и в магазинах для сотрудников на кассе это уже привычно», — отметила представитель ассоциации.
Если вы прямо сейчас столкнулись с вопросом, куда деть все эти пакеты: сдайте их на переработку в ближайший пункт приёма вторичных отходов. А дальше — воспользуйтесь нашими советами. Так вы не накопите новую гору «пакетов в пакетах» дома и внесёте маленький, но важный вклад в экологию своего региона.