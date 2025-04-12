Ретрофутуризм: о чем этот дизайн и как добавить его в интерьер
Когда-то давно люди мечтали о жизни на Луне, открытии новых планет, бродящих по галактике космических кораблях и роботах-помощниках. Но многие фантазии так и остались мечтами, и эта ностальгия по наивным представлениям о будущем с долей иронии нашла отражение в ретрофутуризме — направлении в искусстве, которое стало популярным в 1960-80-е годы. Эти веяния ярко отразились в массовой культуре, например, тогда вышли такие кинокартины как «Дюна», «Звездные войны», советские «Солярис», «Туманность Андромеды», «Кин-дза-дза». В последние годы ретрофутуризм активно возвращается, в том числе в дизайне интерьеров.
В День космонавтики рассказываем, что такое ретрофутуризм и как создать его в современном интерьере.
В чем суть ретрофутуризма
Ретрофутуризм стал широко известен после 1960-х годов как поджанр научной фантастики и нашел отражение в стимпанке, киберпанке, комиксах, книгах и фильмах. В нем смешались поп-культура того времени и самые смелые мечты о скором будущем высоких технологий и прогресса, которые не сбылись.
Дизайнеры отмечают, что в последнее время тренд на ретрофутуризм вновь на пике. Связывают это с тем, что в эпоху цифрового перенасыщения люди тяготеют к тёплой ностальгии по прошлому, не отказываясь от современного комфорта.
Это уникальное направление в дизайне интерьера как бы воссоздает будущее, каким его представляли в те годы.
Ретрофутуристичный дизайн: 8 шагов
Плавные формы
Отличительная черта ретрофутуристического дизайна — использование плавных форм. Если всмотреться, в большинстве фильмов о космосе или жизни на дальних планетах встречается округлость линий.
В интерьере эту особенность повторяет «обтекаемая» мебель без острых углов. Например, диваны, кресла, столы, диваны-полумесяцы, парящая кровать с подсветкой и даже такие небольшие элементы как зеркала круглой или «жидкой» формы. Как акцент в ретрофутуризме также используют яркую винтажную мебель и декор, которые добавляют уюта из эстетики 1960-70-х годов.
Металл и яркие цвета
Металл часто вызывает у нас ассоциации с чем-то космическим. Это могут быть мебель и декор, выполненные в хромированной отделке полностью или частично. Например, можно поставить журнальный столик или кресло с металлической вставкой.
Чтобы добиться нужного эффекта, лучше сочетать эти предметы комнаты с яркими ретро-оттенками: горчично-жёлтым, мятным, красным, зелёным, как на фото выше.
«Земные» материалы
Помимо металла, в ретрофутуризме может присутствовать много земного. Это отсылка к идеям о ценности и угрозе потери природных ресурсов, которые нередко описывались писателями-фантастами.
Предметы, выполненные из древесины, — тот же пол или тумба — и раскидистые или свисающие комнатные растения добавят в пространство равновесие, спокойствие и ощущение «безопасного убежища».
Узоры и текстуры
Геометрические узоры, абстрактный дизайн, любой декор, вдохновленный космической тематикой, добавят комнате визуальной глубины. Это может быть что-то небольшое — постеры и картины, ковры, наволочки и покрывала.
Не бойтесь смешивать и сочетать различные текстуры — гладкий металл, массивные плюшевые ткани и глянцевые поверхности создадут многослойный и динамичный вид.
Освещение
Ретрофутуризм про большое количество света. Хорошо, если свет солнца из окна отражается от металлических элементов и покрытий, а вечером с разных мест комнаты зажигаются лампы и светильники необычных форм. На маркетплейсах можно найти множество интересных вариантов ламп как с картинок.
Создать нужную атмосферу помогут умные лампы, которыми можно управлять, меняя их насыщенность и цвет. А ещё настольные или напольные лампы на металлических штативах. И, конечно, интерьер с космическими нотками сложно представить без неона. Подсветка за диваном, книжной полкой и столом — простой и недорогой способ их добавить.
Цветная и стеклянная плитка
Стеклянная плитка прямо отсылает нас к тем временам. Дизайнеры предлагают добавить ее нетипично: например, использовать в перегородке при зонировании пространства или в дизайне мебели. Также в современном ретрофутуризме активно используется цветная плитка.
Умные устройства и гаджеты
Использование умного дома — не последний по важности элемент в ретрофутуристическом дизайне. Управляемые системы освещения, климат-контроль и голосовые помощники на контрасте с винтажным декором создадут гармоничный баланс между прошлым и будущим.
Декор с налетом ретро
Пластиковые круглые часы, лампы обтекаемой формы, настольные светильники на металических ножках или деревянный столик — в ход идут любые предметы в стилистике 1960-70-х годов.
Это ключевые принципы ретрофутуризма в дизайне интерьеров. Надеемся, что вы узнали что-то новое и вдохновились! Самое время пересмотреть лучшие фильмы про космос для большего вдохновения.
Вы можете оставить первый.