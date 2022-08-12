Как обустроить спальню за 30 тысяч рублей: советы эксперта
- Кровать и матрас — от 20 000 рублей
- Подушка, одеяло — от 2 000 рублей
- Освещение — от 800 рублей
- Шторы — от 700 рублей
- Ковер — от 500 рублей
- Комнатные растения — 300 рублей
- Шкаф, системы хранения — 1 500 рублей
- Прикроватная тумба — 1 100 рублей
- Покрывало и декоративные подушки — от 1 500 рублей
- Постельное белье — от 1 000 рублей
- Декор — 500 рублей
Здоровый сон — главная инвестиция в здоровье. Чтобы хорошо высыпаться и начинать каждый день в отличном настроении, важно правильно организовать спальное место, а также создать в комнате атмосферу тепла и уюта.
Рассказываем, какие атрибуты спальни помогут обеспечить вам здоровый сон, и, главное — как решить эту задачу с бюджетом в 30 000 рублей.
Кровать и матрас — от 20 000 рублей
Удобное спальное место — залог здорового и качественного сна. Экономия здесь неуместна, поэтому на покупку матраса и кровати, как правило, уходит большая часть бюджета на обустройство спальни.
Советы по выбору кровати:
- длина кровати должна быть больше вашего роста на 10-15 см
- оптимальная высота кровати определяется так — в сидячем положении ваши ступни должны стоять на полу, а колени должны быть согнуты под прямым углом
- при определении ширины двуспальной кровати важно, чтобы вы могли спокойно закинуть руки за голову, не задев спящего рядом человека
ORMATEK, один из крупнейших производителей товаров для сна на российском рынкеДля маленькой спальни подойдут кровати с невысоким изголовьем — оно не «перегрузит» интерьер. Прежде всего нужно определиться с размерами: стандартная длина спального места — 200 см. Оптимальная ширина двуспальной кровати — 160 см, односпальной — 80 см: этого будет достаточно, чтобы разместиться с комфортом.Для ORMATEK здоровый сон — это не просто слова. Если площадь позволяет, размещать кровать нужно так, чтобы с обеих сторон к ней был более менее свободный проход.
К выбору матраса предъявляются более серьёзные требования. Общее правило такое — чем тяжелее спящий, тем жёстче должно быть спальное место. Так, людям с массой тела выше 90 кг стоит рассматривать модели высокой жесткости с усиленным пружинным блоком. Также важно учитывать возраст спящего — чем вы старше, тем мягче должна быть поверхность для сна.
Бывает и так, что кровать уже есть и нужно только обновить матрас. Чтобы они идеально подошли друг к другу, важно правильно снять мерки. Замеры осуществляются строго по внутреннему контуру кровати. Обратите внимание, что высота качественного матраса должна начинаться от 15 см для беспружинных конструкций и от 17 см для пружинных вариантов.
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Подушка, одеяло — от 2 000 рублей
Подушки отличаются по наполнителю, высоте и мягкости. Есть классические и эргономичные модели. Последние поддерживают голову и шею во время сна на спине или на боку. Ортопедическую подушку следует выбирать исключительно на основании рекомендаций врача.
Ещё одна разновидность — это анатомические подушки или подушки с эффектом памяти. Эти изделия полностью подстраиваются под все изгибы и контуры тела, «запоминают» позу, в которой вы обычно спите, поддерживают голову и шейный отдел позвоночника.
Одеяло — это самый незамысловатый товар для сна. В нём нет пружин, степеней жёсткости, но это не делает его менее важным атрибутом вашей спальни. Материал наполнителя, чехол, вес, размер — всё зазвисит от ваших личных предпочтений.
Освещение — от 800 рублей
Чтобы создать спокойную и уютную атмосферу, которая располагает ко сну, в спальне лучше использовать локальные световые приборы — настольные лампы, бра, торшеры. Лампочки в светильниках должны быть тёплого спектра, так как именно жёлтый свет дарит ощущение комфорта и расслабляет.
От центральной верхней люстры можно отказаться — гораздо важнее обеспечить прикроватное освещение. В условиях ограниченного бюджета хорошим решением станет использование декоративной подсветки в спальне, которую можно сделать с помощью гирлянды. Развесьте её под потолком, используйте для создания коллажа из фотографий на стене, декорируйте зеркало — любая из этих идей добавит уюта атмосфере комнаты.
Шторы — от 700 рублей
Ночное освещение города и утренний солнечный свет могут нарушить ваш сон, сделать его поверхностным. Это не даст организму полноценно отдохнуть и восстановиться.
Лучшее решение проблемы — плотные шторы блэкаут, которые блокируют свет и поглощают шум улицы. Также данную функцию могут выполнять римские или рулонные шторы.
Ковер — от 500 рублей
Коврик в спальне сделает помещение уютнее, добавит интерьеру мягкости и тепла. Важно, чтобы ковром было выстлано пространство у кровати, ведь гораздо приятнее при пробуждении касаться мягкого и пушистого полотна, чем холодного пола.
Практичнее выбирать небольшие прикроватные модели — во-первых, они более доступны по цене, а во-вторых, их легче поддерживать в чистоте. Если у вас есть домашние питомцы, то лучше отдать предпочтение коврам с коротким ворсом из джута или сизаля.
Комнатные растения — 300 рублей
Живые растения благотворно влияют на нервную систему человека, способствуют нормализации уровня влажности в помещении, избавляют от негативных эмоций. Кроме того, с помощью разнообразных кашпо, стеллажей, необычных горшков и других ёмкостей для высаживания любой комнатный цветок может превратиться в модную деталь интерьера.
Однако не все растения подходят для спальни. К примеру, в спальной комнате не рекомендуется ставить орхидею, монстеру и азалию. Наиболее благоприятными для спальни считаются такие комнатные цветы, как фикус, хлорофитум, бегония, герань, алоэ, спатифиллум и другие.
Шкаф, системы хранения — 1 500 рублей
При отсутствии гардеробной место для хранения одежды обычно организовывается в спальне. В условиях ограниченного бюджета, а также при небольших габаритах комнаты хорошей альтернативой платяному шкафу может стать напольные вешалки.
Для экономии пространства над вешалками часто закрепляют полки, которые можно использовать для хранения одеял, зимней одежды, сумок.
Прикроватная тумба — 1 100 рублей
Этот предмет интерьера главным образом используется для того, чтобы можно было держать под рукой телефон, книгу, пульт от телевизора и другие нужные мелочи. Есть модели прикроватных тумб с закрытыми фасадами, которые также выполняют функцию дополнительного места для хранения.
Чтобы придать комнате индивидуальности, а заодно и уложиться в ограниченный бюджет, можно отдать предпочтение оригинальным решениям — использовать в качестве прикроватной тумбы нестандартные предметы, например, старый чемодан, низкий табурет или даже стопку книг.
Покрывало и декоративные подушки — от 1 500 рублей
Покрывало на кровать и декоративные подушки помогут преобразить интерьер любой спальни. Каких-то единых правил нет, можно выбирать текстиль под цвет стен или штор или вовсе не привязываться к имеющемуся интерьеру. Если отдать предпочтение ярким цветам и необычным фактурам, за счёт этого кровать будет своеобразным акцентом и изюминкой комнаты.
Постельное белье — от 1 000 рублей
Для здорового сна важно, чтобы текстиль был выполнен из натуральных материалов — хлопок, сатин, лён. Цветовая гамма зависит от ваших предпочтений, но считается, что для постоянного использования лучше подходят однотонные комплекты пастельных оттенков. Они не будут отвлекать внимание, а наоборот, привнесут в комнату атмосферу уюта, спокойствия и безопасности.
Декор — 500 рублей
Спальня — это самое важное место в доме, в котором вы должны чувствовать себя абсолютно спокойно и расслабленно. Для обеспечения здрового сна здесь важно создать комфортную и уютную атмосферу.
Самый простой и наименее трудозатратный способ повысить градус уюта в комнате — это использование предметов декора. Освежить обстановку можно с помощью подсвечников, аромакомпозиций, картин, постеров, свечей. Большое зеркало на полу, прислоненное к стене, гарантированно подчеркнёт индивидуальность комнаты.