Сколько стоит жить в Москве? Карта цен новостроек и вторички от Домклик
Эксперты аналитического центра Домклик проанализировали объявления о продаже квартир на первичном и вторичном рынках в различных районах Москвы. В рамках исследования для каждого района была посчитана средняя стоимость квадратного метра для квартир различной комнатности (стоимость/площадь).
На основании рассчитанных данных составили карты с ценами по районам столицы — отдельно для первичного и вторичного рынков.
Первичный рынок
Чтобы приблизить карту и рассмотреть детально каждый район, нажмите на значок увеличения в правом верхнем углу.
По данным на конец июля, наиболее бюджетные квартиры в новостройках продаются в районах Новой Москвы — Новомосковском (НАО) и Троицком (ТАО) административных округах, а также в Зеленограде (ЗелАО) — в Новофедоровском (ТАО), Краснопахорском (ТАО), Десеновском (НАО), Филимонковском (НАО) поселениях, районе Крюково (ЗелАО), а также в поселениях Московский (НАО), Рязановское (НАО) и Внуковское (НАО). Стоимость квадратного метра — от 144 тысяч рублей.
Купить квартиру в новостройке здесь можно в среднем от 6,6 млн рублей.
В ТОП-10 районов с самой низкой стоимостью за кв. м также вошел район Юго-Западного Административного округа — Южное Бутово.
К районам с самой низкой ценой за квадратный метр в пределах МКАД относятся:
- Марьино — 241,5 тыс. руб за м²
- Люблино — 245,6 тыс. руб. за м²
- Северное Медведково — 254,7 тыс. руб. за м²
- Орехово-Борисово Южное — 254,8 тыс. руб. за м²
- Дмитровский — 260,1 тыс. руб. за м²
- Южное Медведково — 262,7 тыс. руб. за м²
- Лосиноостровский — 264,8 тыс. руб. за м²
- Чертаново Южное — 269 тыс. руб. за м²
- Текстильщики — 269,6 тыс. руб. за м²
- Гольяново — 272,5 тыс. руб. за м²
Из районов в центральной части Москвы самые дорогие — Тверской, Хамовники и Якиманка.
Стоимость квадратного метра достигает 1,8 млн рублей. А средняя стоимость новостройки в Тверском районе — 158 млн рублей.
Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик«Сегодня на московском рынке недвижимости сложилась неоднозначная ситуация: если смотреть недорогие районы (ТОП-10), то в большинстве из них стоимость квадратного метра выше на вторичном рынке (разрыв достигает 10%). А если смотреть дорогие районы в центре Москвы (ТОП-10), такие как Тверской, Хамовники и Якиманка, то стоимость квадратного метра будет явно выше в новостройке: разрыв достигает 60%.
Причина, на наш взгляд, кроется в различном подходе продавцов массового и элитного «первичного» жилья: первые, опасаясь пропустить период оживления ипотечного спроса и действия льготных программ, сегодня активнее идут на снижение стоимости квартир. Вторые, напротив, идут на повышение цены, поскольку для них вопрос себестоимости строительства стоит более остро, и они включают в стоимость квадратного метра риски повышения цен на технику, материалы, рабочую силу и другое».
Вторичный рынок
Чтобы приблизить карту и рассмотреть детально каждый район, нажмите на значок увеличения в правом верхнем углу.
На данный момент наиболее доступные варианты располагаются в районах Троицкого административного округа (из ТОП-10 районов с наиболее низкой стоимостью за кв. м девять находятся в ТАО): в Кленовском, Роговском, Новофедоровском, Вороновском, Щаповском, Краснопахорском, Первомайском, Михайлово-Ярцевском поселениях. Стоимость квадратного метра — от 112 тысяч рублей.
Купить квартиру на вторичном рынке здесь можно в среднем от 6,2 млн рублей.
Районы с самой низкой ценой за кв. м в пределах МКАД:
- Бирюлево Западное — 200 тыс. руб за м²
- Ивановское — 212 тыс. руб за м²
- Бирюлево Восточное — 216 тыс. руб за м²
- Бибирево — 216,5 тыс. руб за м²
- Выхино‑Жулебино — 219,5 тыс. руб за м²
- Восточное Дегунино — 220,5 тыс. руб за м²
- Капотня — 223 тыс. руб за м²
- Орехово-Борисово Северное — 224 тыс. руб за м²
- Печатники — 225 тыс. руб за м²
- Орехово-Борисово Южное — 227,8 тыс. руб за м²
Наиболее высокая стоимость за кв. м, ожидаемо, внутри Садового кольца. Из центральных районов самые дорогие — Хамовники, Якиманка и Арбат. Самые недорогие предложения в Центральном округе — Таганский, Мещанский и Красносельский.
Стоимость квадратного метра достигает 944,5 тысяч рублей. А средняя стоимость жилья в Хамовниках — 144,5 млн рублей.
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