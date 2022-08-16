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Недвижимость
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Сколько стоит жить в Москве? Карта цен новостроек и вторички от Домклик

Дата публикации: 16 авг 2022
Сколько стоит жить в Москве? Карта цен новостроек и вторички от Домклик
Содержание

Эксперты аналитического центра Домклик проанализировали объявления о продаже квартир на первичном и вторичном рынках в различных районах Москвы. В рамках исследования для каждого района была посчитана средняя стоимость квадратного метра для квартир различной комнатности (стоимость/площадь).

На основании рассчитанных данных составили карты с ценами по районам столицы — отдельно для первичного и вторичного рынков.

Первичный рынок

Чтобы приблизить карту и рассмотреть детально каждый район, нажмите на значок увеличения в правом верхнем углу. 

По данным на конец июля, наиболее бюджетные квартиры в новостройках продаются в районах Новой Москвы — Новомосковском (НАО) и Троицком (ТАО) административных округах, а также в Зеленограде (ЗелАО) — в Новофедоровском (ТАО), Краснопахорском (ТАО), Десеновском (НАО), Филимонковском (НАО) поселениях, районе Крюково (ЗелАО), а также в поселениях Московский (НАО), Рязановское (НАО) и Внуковское (НАО). Стоимость квадратного метра — от 144 тысяч рублей.  

Купить квартиру в новостройке здесь можно в среднем от 6,6 млн рублей. 

В ТОП-10 районов с самой низкой стоимостью за кв. м также вошел район Юго-Западного Административного округа — Южное Бутово.

К районам с самой низкой ценой за квадратный метр в пределах МКАД относятся:

  • Марьино — 241,5 тыс. руб за м²
  • Люблино — 245,6 тыс. руб. за м²
  • Северное Медведково — 254,7 тыс. руб. за м²
  • Орехово-Борисово Южное — 254,8 тыс. руб. за м²
  • Дмитровский — 260,1 тыс. руб. за м²
  • Южное Медведково — 262,7 тыс. руб. за м²
  • Лосиноостровский — 264,8 тыс. руб. за м²
  • Чертаново Южное — 269 тыс. руб. за м²
  • Текстильщики — 269,6 тыс. руб. за м²
  • Гольяново — 272,5 тыс. руб. за м²

Из районов в центральной части Москвы самые дорогие — Тверской, Хамовники и Якиманка.

Стоимость квадратного метра достигает 1,8 млн рублей. А средняя стоимость новостройки в Тверском районе — 158 млн рублей. 

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Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик«Сегодня на московском рынке недвижимости сложилась неоднозначная ситуация: если смотреть недорогие районы (ТОП-10), то в большинстве из них стоимость квадратного метра выше на вторичном рынке (разрыв достигает 10%). А если смотреть дорогие районы в центре Москвы (ТОП-10), такие как Тверской, Хамовники и Якиманка, то стоимость квадратного метра будет явно выше в новостройке: разрыв достигает 60%.

Причина, на наш взгляд, кроется в различном подходе продавцов массового и элитного «первичного» жилья: первые, опасаясь пропустить период оживления ипотечного спроса и действия льготных программ, сегодня активнее идут на снижение стоимости квартир. Вторые, напротив, идут на повышение цены, поскольку для них вопрос себестоимости строительства стоит более остро, и они включают в стоимость квадратного метра риски повышения цен на технику, материалы, рабочую силу и другое».

Вторичный рынок

Чтобы приблизить карту и рассмотреть детально каждый район, нажмите на значок увеличения в правом верхнем углу. 

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке по районам Москвы по данным Домклик на июль 2022.
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке по районам Москвы по данным Домклик на июль 2022.

На данный момент наиболее доступные варианты располагаются в районах Троицкого административного округа (из ТОП-10 районов с наиболее низкой стоимостью за кв. м девять находятся в ТАО): в Кленовском, Роговском, Новофедоровском, Вороновском, Щаповском, Краснопахорском, Первомайском, Михайлово-Ярцевском поселениях. Стоимость квадратного метра — от 112 тысяч рублей.  

Купить квартиру на вторичном рынке здесь можно в среднем от 6,2 млн рублей. 

Районы с самой низкой ценой за кв. м в пределах МКАД:

  • Бирюлево Западное — 200 тыс. руб за м²
  • Ивановское — 212 тыс. руб за м²
  • Бирюлево Восточное — 216 тыс. руб за м²
  • Бибирево — 216,5 тыс. руб за м²
  • Выхино‑Жулебино — 219,5 тыс. руб за м²
  • Восточное Дегунино — 220,5 тыс. руб за м²
  • Капотня — 223 тыс. руб за м²
  • Орехово-Борисово Северное — 224 тыс. руб за м²
  • Печатники — 225 тыс. руб за м² 
  • Орехово-Борисово Южное — 227,8 тыс. руб за м² 

Наиболее высокая стоимость за кв. м, ожидаемо, внутри Садового кольца. Из центральных районов самые дорогие — Хамовники, Якиманка и Арбат. Самые недорогие предложения в Центральном округе — Таганский, Мещанский и Красносельский.

Стоимость квадратного метра достигает 944,5 тысяч рублей. А средняя стоимость жилья в Хамовниках —  144,5 млн рублей. 

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