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Дом и уют
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Новогодняя вечеринка дома: главные правила и полезные советы

Дата публикации: 24 дек 2023
Новогодняя вечеринка дома: главные правила и полезные советы
Содержание

Впереди — череда праздников, а это значит: гости, подарки и поздравления. Как с комфортом разместить гостей у себя дома? Рассказываем!

Где разместить гостей

Импровизированные барные стойки

Это может быть все, что угодно: кухонная столешница, поверхность фортепиано, высокий комод. Вам понадобятся только высокие барные табуреты: их можно взять напрокат, а можно и купить — поверьте, в будущем они выручат вас не раз.

Широкий подоконник

Если габариты подоконника позволяют, то вам очень повезло — у вас всегда будет дополнительное место для гостей. Накидайте на него подушки, пустите по периметру гирлянды, теперь ваш подоконник — очень уютная зона отдыха и задушевных бесед.

Только не забудьте три главных правила: окна должны быть плотно закрыты, из них не должно дуть, а на стекла нельзя опираться.

По периметру

Поставьте вдоль стен небольшие скамейки, банкетки, пуфики, подойдут даже компактные переносные полки для обуви из коридора.

Где разместить напитки и закуски

Маленькие столики

Журнальные и кофейные столики, особенно если они у вас в количестве больше одного, станут прекрасным вариантом для точечного распределения угощений по всей площади вечеринки.

Главное не забывать их вовремя «обновлять»: нагромождение салфеток, пустых бокалов и тарелок смотрится очень неопрятно на таких миниатюрных поверхностях.

Большие подносы

Массивные подносы — хорошая альтернатива журнальным и кофейным столикам. Тем более, они очень мобильны и будут прекрасно себя чувствовать и на подоконнике, и на книжной полке, и даже на полу (только выберите для последнего варианта достаточно освещенное место с наименьшей проходимостью людей).

Небольшие пуфики

Прелесть пуфиков в нашем случае — в их вариативности. Они легко могут трансформироваться из мест для отдыха в компактные столики. Главное, чтобы не одновременно!

Тележки на колесиках

По сути, это те же кофейные и журнальные столки, только еще более удобные за счет своей мобильности. Еще одно их преимущество: чаще всего они потом легко складываются и убираются до следующего праздника.

Еще несколько важных советов

  • Не забудьте освободить в коридоре шкафы и вешалки для верхней одежды, а также освободить место для обуви. Поверьте, потом времени для этого не будет, пространство коридора превратится в подобие барахолки, а прощание с гостями — в нервный разбор вещей и поиск нужного пальто. 
  • Если вечеринка планируется в совсем небольшой по площади комнате, повесьте на стены пару крупных зеркал — так вы визуально увеличите пространство.
  • Если есть такая возможность, и это технически несложно, снимите с петель дверь в комнату и уберите на время вечерники, например, под кровать.
  • Постарайтесь не пользоваться плитой во время вечеринки, а на радиаторах уменьшите температуру. И не забывайте регулярно проветривать помещение.
  • Уберите ковры. Так вы решите сразу две проблемы: гости не будут спотыкаться, а последующая уборка пройдет значительно легче и быстрее.
  • Позаботьтесь о важных мелочах. На их организацию впоследствии, как правило, уходит гораздо больше нервов и времени, чем если решить их заранее. Составьте примерный плейлист, приготовьте закуски, охладите напитки и заморозьте достаточное количество льда.

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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