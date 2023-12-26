Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
5 мин
2K

Как подготовиться к Новому году — 2024: вдохновляющие идеи

Дата публикации: 26 дек 2023
Как подготовиться к Новому году — 2024: вдохновляющие идеи
Содержание

Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. К Новому году очень хочется особой праздничной атмосферы, но не всегда есть время, чтобы ее создать.

Вместе с нашими друзьями из СберМегаМаркета собрали несколько вдохновляющих идей, как подготовиться к празднику — с удовольствием и без суеты. А ещё подготовили подарки 💫

Создайте новогоднее настроение  

В предновогодней суете не забывайте главное. Новый год — это возможность провести время в кругу близких и любимых людей. Если что-то не успеваете, расслабьтесь и оставьте силы для празднования.

Сделайте себе вкусный чай или кофе, почитайте с детьми рождественскую сказку, слепите снеговика или сходите в баню.   

Как подготовиться к Новому году 2023: вдохновляющие идеи и промокод на подарки №1

Подведите итоги года, отметьте все хорошее, что вам подарил этот год. Мысленно поблагодарите всех, кто был с вами в уходящем году.

Включите музыку и волшебство не заставит себя ждать! Музыка — лучший способ быстро поднять себе настроение и создать праздничную атмосферу. 

Получить заряд положительных эмоций можно и от просмотра новогодних фильмов и мультиков. 

Купить всё, что нужно для новогоднего настроения, поможет СберМегаМаркет: здесь вы найдёте аксессуары для дома, подборки из крутых подарков и множество других праздничных товаров на Новый год для каждого! Всё это можно купить с выгодой 2 000 рублей при первом заказе на сумму от 4 000 рублей по промокоду нг2024 до 31 декабря 2023 года. 

Подробнее об условиях акции

Кликабельное изображение

Наведите порядок и избавьтесь от ненужных вещей  

Это действительно хорошая традиция. «Чтобы в жизни появилось что-то новое, нужно отпустить прошлое».

Пройдитесь по квартире, и вы обязательно найдете вещи, которые уже давно пора выбросить или, как минимум, наведете порядок. В кладовке, на шкафах, на балконе, на кухне. Квартира станет просторнее и уютнее.

Если вещи в хорошем состоянии, но вам не нужны, предложите знакомым, отдайте нуждающимся или продайте. 

Позаботьтесь об освещении

Свет — один из самых главных элементов праздничного настроения. Повесьте гирлянды на окна, мерцающие огоньки на елку и расставьте свечи. Как только на улице стемнеет, включите все это. Вы будете в восторге от того, как изменилась ваша квартира.

Добавьте мягкости и уюта

Просто обновите текстиль — это сразу создаст ощущение домашнего уюта и тепла!

Купите мягкие подушки на диван, теплый плед, новую скатерть и пушистый ковер, на котором так удобно сидеть под ёлкой и разворачивать новогодние подарки. 

Подготовьте подарки для близких 

Надо сесть и хорошо подумать, кому бы хотели подарить подарки и сколько сможете на это потратить.

Упаковывая подарки для близких, подумайте, чем вам дорог каждый из этих людей, и вложите в поздравления всю свою любовь.

Нарядите ёлку  

Пусть ваша ёлка будет стильной и необычной. Постарайтесь оригинально её украсить в соответствии с символом Нового 2023 года.

Не успеваете купить игрушки — развесьте черно-белые фотографии своей семьи, конфеты, маленькие мягкие игрушки, банты из подарочной или атласной ленты. 

Нет ёлки или места для неё? Купите маленькую живую ель в горшочке, поставьте в вазу букет из еловых веток или повесьте рождественский венок на входную дверь. 

Придумайте занятие для детей 

Помните, как в детстве мы вместе с родителями украшали ёлку, вырезали снежинки из салфеток и сами делали ёлочные игрушки? Верните эту традицию в семью! Вашим детям это обязательно понравится, они запомнят это на всю жизнь, а Новый год для них станет настоящим волшебством!

Как подготовиться к Новому году 2023: вдохновляющие идеи и промокод на подарки №1

Позвольте им проявить фантазию и побыть дизайнером вашего праздника — пусть придумают, как украсить ёлку, разрисуют окна снежными узорами (ничего, потом отмоете), вырезают снежинки, делают самодельные сувениры, помогают с сервировкой стола и приготовлением праздничных блюд. 

Наслаждайтесь праздником 

С наступающим Новым годом! В новом 2024 году мы от всей души желаем вам волшебства и чудес, удивительных открытий, крепкого здоровья и бесконечного счастья вам и вашим близким! Пусть ваш дом будет наполнен теплом, уютом и улыбками дорогих людей.

Спасибо, что вдохновляете нас на новые идеи и статьи 💚

Читайте также: Как подготовить квартиру к Новому году: инструкция и промокод на скидку 🎁

Новый год
Инструкция
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Рекомендуем
Новогодняя вечеринка дома: главные правила и полезные советы
9K
Свет в интерьере: 10 способов преобразить пространство
15K
Как спасти новогодний декор от домашних питомцев
4K
Советы дизайнеров: как создать новогоднее настроение дома
5K
Актуальное
Как бюджетно организовать новогодние каникулы
12 дек 2024
713
Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
10 дек 2024
826
Ремонт квартиры своими руками: пошаговая инструкция
09 дек 2024
1K
Как законно установить видеокамеру в подъезде
09 дек 2024
65K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал