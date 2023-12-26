Как подготовиться к Новому году — 2024: вдохновляющие идеи
Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. К Новому году очень хочется особой праздничной атмосферы, но не всегда есть время, чтобы ее создать.
Вместе с нашими друзьями из СберМегаМаркета собрали несколько вдохновляющих идей, как подготовиться к празднику — с удовольствием и без суеты. А ещё подготовили подарки 💫
Создайте новогоднее настроение
В предновогодней суете не забывайте главное. Новый год — это возможность провести время в кругу близких и любимых людей. Если что-то не успеваете, расслабьтесь и оставьте силы для празднования.
Сделайте себе вкусный чай или кофе, почитайте с детьми рождественскую сказку, слепите снеговика или сходите в баню.
Подведите итоги года, отметьте все хорошее, что вам подарил этот год. Мысленно поблагодарите всех, кто был с вами в уходящем году.
Включите музыку и волшебство не заставит себя ждать! Музыка — лучший способ быстро поднять себе настроение и создать праздничную атмосферу.
Получить заряд положительных эмоций можно и от просмотра новогодних фильмов и мультиков.
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Наведите порядок и избавьтесь от ненужных вещей
Это действительно хорошая традиция. «Чтобы в жизни появилось что-то новое, нужно отпустить прошлое».
Пройдитесь по квартире, и вы обязательно найдете вещи, которые уже давно пора выбросить или, как минимум, наведете порядок. В кладовке, на шкафах, на балконе, на кухне. Квартира станет просторнее и уютнее.
Если вещи в хорошем состоянии, но вам не нужны, предложите знакомым, отдайте нуждающимся или продайте.
Позаботьтесь об освещении
Свет — один из самых главных элементов праздничного настроения. Повесьте гирлянды на окна, мерцающие огоньки на елку и расставьте свечи. Как только на улице стемнеет, включите все это. Вы будете в восторге от того, как изменилась ваша квартира.
Добавьте мягкости и уюта
Просто обновите текстиль — это сразу создаст ощущение домашнего уюта и тепла!
Купите мягкие подушки на диван, теплый плед, новую скатерть и пушистый ковер, на котором так удобно сидеть под ёлкой и разворачивать новогодние подарки.
Подготовьте подарки для близких
Надо сесть и хорошо подумать, кому бы хотели подарить подарки и сколько сможете на это потратить.
Упаковывая подарки для близких, подумайте, чем вам дорог каждый из этих людей, и вложите в поздравления всю свою любовь.
Нарядите ёлку
Пусть ваша ёлка будет стильной и необычной. Постарайтесь оригинально её украсить в соответствии с символом Нового 2023 года.
Не успеваете купить игрушки — развесьте черно-белые фотографии своей семьи, конфеты, маленькие мягкие игрушки, банты из подарочной или атласной ленты.
Нет ёлки или места для неё? Купите маленькую живую ель в горшочке, поставьте в вазу букет из еловых веток или повесьте рождественский венок на входную дверь.
Придумайте занятие для детей
Помните, как в детстве мы вместе с родителями украшали ёлку, вырезали снежинки из салфеток и сами делали ёлочные игрушки? Верните эту традицию в семью! Вашим детям это обязательно понравится, они запомнят это на всю жизнь, а Новый год для них станет настоящим волшебством!
Позвольте им проявить фантазию и побыть дизайнером вашего праздника — пусть придумают, как украсить ёлку, разрисуют окна снежными узорами (ничего, потом отмоете), вырезают снежинки, делают самодельные сувениры, помогают с сервировкой стола и приготовлением праздничных блюд.
Наслаждайтесь праздником
С наступающим Новым годом! В новом 2024 году мы от всей души желаем вам волшебства и чудес, удивительных открытий, крепкого здоровья и бесконечного счастья вам и вашим близким! Пусть ваш дом будет наполнен теплом, уютом и улыбками дорогих людей.
Спасибо, что вдохновляете нас на новые идеи и статьи 💚