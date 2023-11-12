2 мин
33K
Что делать, если дома разбился градусник
Дата публикации: 12 нояб 2023
Содержание
Как быть, если разбился ртутный градусник? Рассказываем — коротко и по делу.
Куда звонить, если разбился градусник
Звоните 112. Вам подскажут, что делать дальше.
Что делать до приезда специалистов из службы 112
- Не открывайте окна и двери
- Покиньте помещение (вместе с домашними питомцами, если они у вас есть)
- Следите за тем, чтобы ртуть не попала на подошву обуви
Чего нельзя делать, если разбился градусник с ртутью
- Не создавайте сквозняк до уборки ртути
- Не собирайте ртуть веником или пылесосом
- Не выбрасывайте ртуть в канализацию
- Не выбрасывайте градусник в мусоропровод
Как самостоятельно собрать ртуть
Ртуть может распасться до ртутной пыли — важно этого не допустить. Она долго испаряется, дышать таким воздухом очень вредно. Поэтому важно правильно собрать ртуть.
Наденьте резиновые перчатки и бахилы, медицинскую маску и приготовьте стеклянную банку с холодной водой или с раствором марганцовки.
Собрать капельки-шарики ртути можно шприцем или резиновой грушей, листами влажной бумаги, скотчем или мокрой ватой:
- В качестве «совка» используйте лист бумаги
- Аккуратно помещайте ртуть с «совка» в стеклянную банку с холодной водой или раствором марганцовки
- Когда вы собрали всю ртуть в банку, закрутите крышку и саму банку поставьте в прохладное место
- Выбрасывать банку с ртутью нельзя: специалисты из службы 112 подскажут, что делать
Что делать после сбора ртути
- Открыть окна
- Помыть подошву обуви марганцовкой или мыльно-содовым раствором
- Собрать в пакет перчатки и уборочный материал
- Прополоскать рот раствором марганцовки
- Пить много воды
Если ребенок случайно проглотил ртуть
Если вы или маленький ребенок случайно проглотили ртуть, надо вызвать рвоту и звонить 112 или 03.
Читайте также: Что по закону нельзя делать в городской квартире
Карина Камалова
Автор статьи
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах