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Дом и уют
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Что делать, если дома разбился градусник

Дата публикации: 12 нояб 2023
Что делать, если дома разбился градусник
Содержание

Как быть, если разбился ртутный градусник? Рассказываем — коротко и по делу.

Куда звонить, если разбился градусник

Звоните 112. Вам подскажут, что делать дальше.

Что делать до приезда специалистов из службы 112

  • Не открывайте окна и двери
  • Покиньте помещение (вместе с домашними питомцами, если они у вас есть)
  • Следите за тем, чтобы ртуть не попала на подошву обуви

Чего нельзя делать, если разбился градусник с ртутью

  • Не создавайте сквозняк до уборки ртути
  • Не собирайте ртуть веником или пылесосом
  • Не выбрасывайте ртуть в канализацию
  • Не выбрасывайте градусник в мусоропровод

Как самостоятельно собрать ртуть

Ртуть может распасться до ртутной пыли — важно этого не допустить. Она долго испаряется, дышать таким воздухом очень вредно. Поэтому важно правильно собрать ртуть.

Наденьте резиновые перчатки и бахилы, медицинскую маску и приготовьте стеклянную банку с холодной водой или с раствором марганцовки.

Собрать капельки-шарики ртути можно шприцем или резиновой грушей, листами влажной бумаги, скотчем или мокрой ватой:

  • В качестве «совка» используйте лист бумаги
  • Аккуратно помещайте ртуть с «совка» в стеклянную банку с холодной водой или раствором марганцовки
  • Когда вы собрали всю ртуть в банку, закрутите крышку и саму банку поставьте в прохладное место
  • Выбрасывать банку с ртутью нельзя: специалисты из службы 112 подскажут, что делать

Что делать после сбора ртути

  • Открыть окна
  • Помыть подошву обуви марганцовкой или мыльно-содовым раствором
  • Собрать в пакет перчатки и уборочный материал
  • Прополоскать рот раствором марганцовки
  • Пить много воды

Если ребенок случайно проглотил ртуть

Если вы или маленький ребенок случайно проглотили ртуть, надо вызвать рвоту и звонить 112 или 03.

Читайте также: Что по закону нельзя делать в городской квартире

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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