Гостиная с обложки: 5 предметов для обустройства
Удобство, эстетика и презентабельность — три «слона», на которых стоит правильная гостиная. С первым пунктом все понятно: гостиная — место отдыха для всей семьи плюс пространство для приема гостей, поэтому оно априори должно быть мультифункциональным. На двух других остановимся подробнее и расскажем, как легко сделать эту комнату стильной.
Яркий диван
Как правило, в качестве базы при выстраивании интерьера гостиной мы используем нейтральную серо-бежевую цветовую гамму. И она, словно чистый холст, просит ярких мазков.
Предлагаем отказаться от множества маленьких мазков в пользу одного, но крупного — стильного дивана насыщенного оттенка. Он может быть синего, глубокого зеленого или другого благородного цвета. А чтобы усилить эффект глянцевости, выбирайте для дивана обивку из велюра, микровельвета или бархата.
Каминное кресло
Первая ассоциация, которая возникает при слове «уют»? В большинстве случаев это мирно потрескивающий камин. Но по этому сложному для городской квартиры пути мы не пойдем и заменим камин интерьерной отсылкой к нему: добавим в гостиную каминное кресло.
Такое кресло будто создано для ежевечернего расслабления и отдыха. Кстати, не «будто» — каминное кресло действительно для этого создано. А благодаря стильным и функциональным «ушам» по бокам такое кресло можно поставить у самого окна — и сквозняки вам будут нипочем.
Стильный ковёр
Мягкий штрих, который добавит пространству гостиной уюта — ковер. Расположите его в центре диванной группы — и он превратит просто красивые диван, кресло и журнальный столик в по-настоящему единую композицию.
Уюта добавит интерьеру ворсистый ковер спокойного оттенка без орнамента, а также покрытия с гладкой основой и флористическими или абстрактными мотивами в декоре.
Книжный стеллаж
Отдельная комната, отведенная под библиотеку — скорее роскошь, чем правило. Поэтому предлагаем поместить личную книжную коллекцию на удобный стеллаж и разместить его в гостиной.
Стильное книгохранилище, как правило, представляет собой несколько парных открытых стеллажей или оформленную нишу. В качестве завершающих штрихов расставьте на полках некрупные предметы декора.
Постер или картина
Еще один повод вдохнуть яркость в интерьер гостиной — разместить там один крупный или несколько небольших красочных постеров, репродукцию картины или профессиональные фотографии.
Идеально подходящие для этого плоскости: стены, книжные полки, комоды. А идеальное колористическое решение — когда цветовая гамма на полотнах перекликается с акцентными цветами в интерьере.
Совсем всё не в тему
Ирина Х.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Также вы можете посмотреть и другие наши статьи на тему дизайна.