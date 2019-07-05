Составляем дизайн-проект квартиры: пошаговая инструкция
Может ли ремонт пройти комфортно и без стресса? Да! Профессионалы уверены, что главное — правильно все спланировать.
Для начала необходимо сделать дизайн-проект квартиры. Если нужен эксклюзивный интерьер, обращаются к дизайнеру.
А если цель проекта — разместить всю необходимую мебель, распланировать отделку и дать инструкции строителям, можно обойтись своими силами. Рассказываем, как составить дизайн-проект в 5 шагов.
1. Замерить помещение и начертить план
Первым делом измеряют длину, ширину и высоту комнат и переносят эти данные на бумагу. Также отмечают ширину стен, расположение несущих конструкций, окон, дверей и ниш.
Собрали данные — выбирайте масштаб и чертите план. Необязательно использовать сложные программы: достаточно листа в клеточку, карандаша и линейки.
Кажется, что проще взять план из БТИ. На деле такие чертежи бывают неточными. Погрешность в несколько сантиметров приведет к тому, что в комнате не поместится выбранный шкаф или комод, а строители разместят розетки или светильники не там, где хотелось бы. Поэтому лучше замерить помещение самостоятельно.
2. Сформулировать пожелания к интерьеру
Дальше по плану — поиск вдохновения. Подумайте, какие интерьеры вам нравятся, и соберите 10-15 примеров. Определитесь с цветовой гаммой и обязательными элементами.
На этом этапе решают, какие функциональные зоны нужны в квартире, стоит ли сносить или возводить перегородки. Сразу уточните, получится ли согласовать перепланировку. Если нет, от идеи «снести здесь, построить там» придется отказаться и придумать другое решение.
К сбору требований привлекают всех домочадцев. Вдруг отец семейства захочет обустроить на балконе кабинет, а ребенок давно мечтает о телевизоре в комнате или рабочем месте у окна.
На мой взгляд, одним из немаловажных моментов, который зачастую упускается при планировании – выделение и организация места для хранения утвари уборки, гладильной доски, пылесоса, утюга, и потом они «живут» в плательных шкафах, на лоджиях, в гардеробных и ванных комнатах, вызывая раздражении не меньшее, чем тянущиеся провода. Как же показывает практика, для подобного шкафа или небольшой «бытовой» комнаты практически в любой самой небольшой по площади квартире всегда можно найти место. В идеале, в это же помещение хорошо поставить стиральную и сушильную машины, парковку для беспроводного пылесоса и организовать с помощью трансформируемой стеллажной системы хранение бытовой химии и предметов для уборки, перечисленных выше. Но думать про эту опцию нужно в самом начале планировочного процесса.
Также, планируя свой интерьер, не стоит забывать, что межкомнатные двери бывают не только распашными, а шкафы не только системы купе. Сейчас на рынке представлено множество систем открывания, экономящих пространство и облегчающих доступ к хранящимся вещам (складные, задвижные, поворотные, раздвижные компланарные и т.д.) и позволяющих эффективно решить задачу в рамках любого бюджета.
Лана Харитонова, дизайнер интерьера
3. Обновить план и разместить мебель
Если нужна перепланировка, в план вносят изменения. Создают два чертежа: демонтажа и монтажа перегородок. На первом отмечают, что снести, на втором — что построить.
Дальше думают, какая мебель потребуется, и «расставляют» ее на плане с учетом масштаба. Хорошее подспорье — интернет-магазины и каталоги: там указывают точные габариты мебели и предметов интерьера.
Чтобы получить более ясное представление о будущей обстановке, используют 3D-планировщики: Planner5D, Планоплан, HomeStyler и другие.
4. Определиться с отделкой
На этом этапе решают, какие отделочные материалы использовать во время ремонта. Для начала определяются с типом отделки: ламинат или плитка на полу в кухне, обои или краска на стенах в спальне. А уже после выбирают конкретные наименования: гуляют по магазинам или смотрят в интернете.
Выбрали? Пора нанести отделку на план. Для этого копируют чертеж, который составляли на первом этапе, и отмечают на нем, где какие материалы нужно использовать. Если на стенах запланировали сложный декор — например, панно из плитки в ванной, — их чертят отдельно. Это нужно, чтобы мастера в точности воспроизвели задумку хозяев.
5. Распределить на плане технические элементы
Чтобы после ремонта не раздражали провода и не приходилось вставать, чтобы выключить свет в спальне, на плане отмечают расположение розеток и выключателей. Можно сделать это на чертеже из первого шага или нарисовать новый.
Если в планах сложное освещение, копируют чертеж из первого шага. На него наносят расположение точечных и подвесных светильников, бра, торшеров.
Теплый пол, стиральную машину и кухонную технику тоже наносят на чертежи.
Вот и всё, осталось передать копии чертежей и 3D-моделей строителям. Дизайн-проект снимет большую часть вопросов во время ремонта и поможет создать продуманный, комфортный и уютный интерьер.