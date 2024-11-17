Как избавиться от пыли в квартире
Пыль в квартире — прямая противоположность свежести, которая так приятна, особенно дома. Кроме прочего, пыль затрудняет дыхание, вызывает неприятные ощущения и мешает здоровому сну, а в ряде случаев приводит к появлению пылевых клещей. К сожалению, пыль образуется очень быстро, даже после хорошей уборки.
В статье расскажем, откуда берется пыль, и как свести ее к минимуму.
Из чeгo cocтoит пыль
Сама по себе пыль — это сухие частицы окружающих объектов органического и неорганического происхождения. Пыль можно разделить на внутреннюю и внешнюю. Внешняя пыль попадает в квартиру через окна, двери, вентиляционные отверстия, а еще с нашей одеждой, обувью, сумками.
Органические источники пыли — мы, наши питомцы и все, кто живут в квартире: частички кожи, клочки шерсти, пыльца и жир, из-за которого частицы пыли слипаются в комки. Неорганическая пыль появляется в доме из продуктов распада вещей и мебели. Например, ковры и мягкая мебель распространяют частицы текстиля, книги и тетради — крупицы типографской краски и целлюлозы.
Если дом располагается рядом с заводами и промышленными предприятиями, в доме может быть пыль искусственного происхождения. Такая пыль состоит из химикатов, присутствующих в выхлопных газах, промышленных выбросах, стройматериалах и так далее.
То есть пыль не только не добавляет эстетичности и красоты дому, но и вредит здоровью, распространяя бактерии, вирусы и грибки. Наверняка вы слышали про аллергию на пыль. Чаще всего это аллергическая реакция на пылевых клещей. Редкая влажная уборка комнат, скопление старых ненужных вещей, текстиля и одежды, запыленность — отличная среда для их появления. В числе симптомов: чихание, кашель, зуд в глазах, слезотечение, насморк, зуд в носоглотке.
Кaк бopoтьcя c пылью в квapтиpe
Все не перемоешь, и волшебного способа, который бы избавил дом от пыли, не существует. Есть только меры, которые можно предпринять, чтобы ее стало меньше.
- Регулярная влажная уборка. Хотя бы 2 раза в неделю протирайте влажной тряпкой все поверхности, включая пол, книжные полки, столы, технику, подоконники, настенные картины и так далее. Не забывайте протирать растения. Эксперты также рекомендуют отключать телевизоры и компьютеры, а не оставлять в «спящем» режиме, так как их статические свойства притягивают пыль. Если в доме есть маленькие дети, мини-уборку нужно стараться делать каждый день.
- Не реже одного раза в месяц протирайте стены и потолочные плинтусы влажной шваброй.
- Раз в неделю меняйте постельное белье, регулярно прочищайте домашний текстиль, в том числе покрывала и ковры.
- Минимизируйте количество пылесборников. Много пыли может быть от старых ковров, ковролина, мягких игрушек, стопок старых книг и газет, многочисленных декоративных мелочей, типа фарфоровых статуэток, шкатулок и так далее. Милые сердцу вещи, конечно, выбрасывать не стоит, но тогда важно регулярно их протирать.
- Проверяйте и протирайте фильтр вентиляции и вытяжку.
- Следите за уровнем влажности. Низкая влажность способствует распространению пыли. Кроме того, в период отопления воздух в комнатах становится сухим, из-за этого чаще шелушиться кожа, и в доме скапливается больше частиц эпидермиса.
- Не ходите по дому в уличной обуви и одежде.
- Проветривайте комнаты во время и после уборки, чтобы была циркуляция свежего воздуха. А вот постоянно и без надобности проветривать комнаты как раз не стоит, особенно жителям больших городов. Так залетает уличная пыль.
- Регулярно очищайте фильтр пылесоса. Забившийся фильтр ухудшает работу пылесоса, но также становится источником распространения пыли с прошлых уборок.
- Ухаживайте за домашними животными. Шерсть, частички кожи, перхоть животных могут распространять опасные микроорганизмы. Эксперты рекомендуют регулярно вычесывать питомцев, следить за чистотой их лежанок и домиков.
Cпocoбы yдaлeния пыли
Пыль нужно удалять сверху вниз. Уборку лучше начинать с самого дальнего помещения или балкона, чтобы не переносить пыль из одной комнаты в другую. В идеале уборка должна заканчиваться у входной двери в квартиру или дом.
Чтобы уборка была эффективнее, можно использовать:
- Тряпки из микрофибры. Они не оставляют после себя ворса и подходят и для гладких, и для шероховатых поверхностей.
- Пылесос с моющим эффектом и НЕРА-фильтром. НЕРА — английская аббревиатура, которая в переводе означает High Efficiency Particulate Absorption (Air), то есть высокоэффективная задержка пыли. Такой пылесос распыляет воду и собирает влажную пыль, не поднимая ее в воздух.
- Влажные салфетки с антистатическим эффектом. Салфетки содержат специальную пропитку, которая уменьшает наэлектризованность поверхностей, и пыль налипает меньше.
- Специальные средства. О них расскажем подробнее ниже.
Чeм пpoтиpaть мeбeль
Выбор средства зависит от материала, из которого сделана мебель. Например, мягкую мебель можно очистить и сухим, и влажным способом. Перед тем, как пользоваться пылесосом, не забудьте очистить фильтр и убедиться, что на его щетке не скопилась грязь. Иначе есть риск «посадить» на диван пыль со всей квартиры. Отлично подойдет специальный ручной пылесос для мебели.
При влажной уборке достаточно пройтись чистой и слегка смоченной тряпкой из микрофибры.
Для деревянной, кожаной, мраморной, керамической, эмалированной и пластиковой мебели можно использовать специализированные средства, например полироль. Средство работает как антипыль и заодно как бы обновляет поверхность. Покупая полироль, убедитесь, что конкретно этот подходит для вашей мебели, изучив описание товара. Например, полироли, которые содержат воск, нельзя использовать для обработки матовых поверхностей и стекла, так как останутся пятна.
Еще можно использовать обычный валик для одежды. Им можно пройтись по мягкой мебели, шторам и другому текстилю для удаления пыли.
Кaк избaвитьcя oт пыли дoмa пpи пoмoщи cпeциaльныx cpeдcтв
В магазинах и на маркетплейсах есть огромное количество самых разных средств против пыли. Чаще всего они выпускаются в виде спреев, аэрозолей и концентратов.
Одни универсальные и подходят для большинства поверхностей, другие для ограниченного количества материалов. Помимо главного действия — устранения пыли и грязи, средства могут обладать и другими эффектами, например антистатическим, обеззараживающим, восстанавливающим и устранять неприятные запахи.
Чаще всего применение таких средств не требует никаких усилий. Если это спрей — достаточно спрыснуть его на тряпку и протереть нужную поверхность. Тряпка должна быть чистой, иначе есть риск оставить разводы и разнести грязь. Аэрозолями обычно опрыскивают поверхности и затем уже протирают насухо чистой и сухой тряпкой. С концентратами все чуть сложнее: сначала их нужно развести водой и использовать уже после.
Не переусердствуйте с количеством средства, как правило, его нужно немного. В остальном же нужно ориентироваться на рекомендации производителей.
Coвpeмeнныe пpибopы для бopьбы c пылью
Для тех, кто любит чистоту, есть множество гаджетов и устройств, которые упростят уборку и помогут уменьшить образование пыли.
- Конечно, хороший мощный пылесос — с большим количеством насадок и НЕРА-фильтром.
- Робот-пылесос. Его можно запускать хоть каждый день и спокойно заниматься своими делами, пока он кружит по комнатам.
- Увлажнитель воздуха. Увлажнители фактически не уменьшают количество пыли в квартире, но напитывают воздух влагой, благодаря чему пыль не висит в воздухе, а оседает.
- Пылесос для постельного белья. Удобные ручные устройства, которые собирают загрязнения с поверхности подушек, простыней, в целом любой текстильной мебели и предотвращают появление пылевых клещей.
- Бризер. Это компактное и бесшумное устройство для очистки воздуха, которое устанавливается в стену. Прибор позволяет проветривать комнаты, не открывая окна. Он подает свежий воздух с улицы, даже если окна закрыты, и очищает его. Так различные частицы выхлопных газов, автомобилей, производств, уличная пыль и неприятные запахи остаются за пределами дома.
- Очиститель воздуха. Прибор всасывает воздух помещения, пропускает его через внутренние фильтры и возвращает обратно очищенным от частиц и загрязнений.
- Климатические комплексы. Совмещают в себе и очиститель, и увлажнитель. Могут контролировать показатели качества воздуха, а в некоторых случаях согревать и охлаждать комнаты. Современные производители выпускают климатические комплексы, которыми можно управлять дистанционно, в мобильном приложении.
- Системы умного микроклимата. Фактически это система умный дом, которая состоит из связанных между собой устройств. Достаточно задать нужный климатический сценарий для вашей квартиры или дома, и она будет следить за температурой и влажностью в комнатах и при необходимости включать увлажнитель или кондиционер.
Навсегда от пыли, увы, не избавиться. Но можно завести пару полезных привычек, электронных помощников и максимально минимизировать ее скопление в доме.
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