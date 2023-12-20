Какую книгу подарить ребёнку: подборка детской литературы и промокод на подарок
- 1️⃣ Приключения Гулливера
- 2️⃣ Алиса в Стране чудес
- 3️⃣ Мои уютные сказки
- 4️⃣ Том Сойер – сыщик
- 5️⃣ Сказки
- 6️⃣ Остров Сокровищ. Аудиоспектакль
- 7️⃣ Игралки. Считалочки. Дразнилки. Небылицы. Сказки.
- 8️⃣ Воздушный замок
- 9️⃣ В стране вечных каникул
- 🔟 Планета динозавров: тайна затерянного города
- Получить книгу в подарок
Новый год — время волшебства, а книга это лучший способ погрузиться в атмосферу сказки.
Вместе с электронным сервисом Литрес мы подготовили подборку самых популярных книг мировой и российской детской литературы. Здесь есть и волшебные истории для тех, кто верит в чудеса, и произведения для самых маленьких, и вдохновляющие произведения для подростков.
И, конечно, не обошлось без подарков для читателей журнала Домклик — одну книгу можно скачать бесплатно, а на остальные действует скидка 20%.
Как получить скидку
1. Войдите в личный кабинет Литрес или зарегистрируйтесь на сайте с помощью email или аккаунта в соцсетях.
2. Перейдите по ссылке, вставьте промокод domclickny и нажмите на кнопку «Забрать подарок».
3. На открывшейся странице выберите понравившуюся книгу и нажмите «Взять себе» на обложке. Книга окажется в разделе «Мои» в личном кабинете Литрес.
Скидка 20% применяется автоматически при активации промокода и действует в течение трех дней только на одну покупку с любым количеством книг в корзине.
Срок действия предложения — до 31 января 2024 года включительно.
1️⃣ Приключения Гулливера
Джонатан Свифт
Классика детской литературы, на которой выросли поколения и поколения юных читателей.
Книга включает в себя три захватывающих истории о самом знаменитом путешественнике всех времен и народов:
- «Путешествие к лилипутам»
- «Путешествие к великанам»
- «Путешествие в страну гуингнамов»
2️⃣ Алиса в Стране чудес
Льюис Кэрролл
«Алиса в Стране чудес» считается детской литературой, но книга Льюиса Кэрролла настолько глубока и многогранна, что и взрослая аудитория увидит там много интересного. Английский мастер слова сумел упаковать сложное абсурдистское содержание в легкую сказочную форму.
Здесь можно найти не только необычных персонажей и парадоксальную логику, но и множество философских концепций. Все это позволяет лучше понять, как устроен язык и человеческое мышление.
3️⃣ Мои уютные сказки
Елена Березина
Четырнадцать музыкальных релакс-историй помогут ребёнку настроиться на сон. Из них малыши узнают, что такое радуга и когда бывает роса, кто любит гулять по солнечной травке, почему осенью листья меняют цвет, сколько созвездий на небе и почему делать добро и помогать другим — здорово! Дети научатся узнавать голоса лесных птиц.
«Мои уютные сказки» хорошо сочетаются с кружкой тёплого молока или ягодного чая перед сном и маминым поцелуем.
4️⃣ Том Сойер – сыщик
Марк Твен
Тому Сойеру и Гекльберри Финну не сидится на месте. На сей раз неразлучные друзья отправляются в путешествие в Арканзас и помогают в расследовании загадочного преступления о краже бриллиантов и жестоком убийстве.
Это заключительная книга о приключениях Тома Сойера. Считается одной из самых захватывающих и увлекательных детективных историй для детей.
5️⃣ Сказки
Корней Чуковский
У Чуковского все истории обязательно заканчиваются победой добра. Да и мог ли по-другому писать человек, который остался в нашей памяти, как добрейший долговязый старичок со скрипучим трогательным голосом? Мы все выросли на стихотворных историях Чуковского.
Рифмы Корнея Ивановича настолько близки детской речи (до сих пор!), что запоминаются малышами едва ли не после первого прочтения. Запоминаются и остаются на всю жизнь.
Чуковский всегда говорил, что пишет книжки для детей «от двух до пяти». Это самые благодарные слушатели, считал он.
6️⃣ Остров Сокровищ. Аудиоспектакль
Роберт Льюис Стивенсон
Читатели отправятся в захватывающее путешествие на таинственный и опасный остров, затерянный в океане. На пути к сундуку с сокровищами их подстерегают ужасные и коварные пираты! Но у юного Джимми есть старинная морская карта, верные друзья и вера в удачу.
Вперед, навстречу опасным приключениям и несметным сокровищам!
7️⃣ Игралки. Считалочки. Дразнилки. Небылицы. Сказки.
Народное творчество
- Вы сможете наконец то всех пересчитать «всех и вся» с помощью многочисленных считалок, возможно, вспомните свои детские считалки
- Научитесь подшучивать над окружающими с помощью наших дружеских дразнилок
- Научитесь рассказывать такие небылицы, что бабушка будет хохотать, как девочка.
И напоследок послушаете занимательные сказки.
8️⃣ Воздушный замок
Диана Уинн Джонс
Жил да был в далекой южной стране юноша по имени Абдулла. Он торговал на базаре коврами, но больше всего на свете любил строить воздушные замки, грезить о чудесах и мечтать о женитьбе на прекрасной принцессе.
Но не успел Абдулла и впрямь обзавестись волшебным ковром-самолетом и познакомиться с самой что ни на есть настоящей принцессой, как спокойная жизнь кончилась: прелестную Цветок-в-Ночи тут же похитил ужасный ифрит. И начались захватывающие приключения…
9️⃣ В стране вечных каникул
Анатолий Алексин
В дни зимних каникул на праздничном утреннике в Доме Культуры Медицинских работников Петя выиграл удивительный приз. Не конфету или шоколадку, не игрушку или машинку, а исполнение Дедом Морозом одного заветного желания.
Можно было попросить все, что угодно, но Петя загадал, чтобы всегда была Ёлка, чтобы каникулы никогда не заканчивались и чтобы его всегда развлекали. Ну что ж, как и было обещано, чудеса начались на следующий день с самого утра.
🔟 Планета динозавров: тайна затерянного города
Алексей Лисаченко
Динозавры Дима и Анка открывают тайны прошлого и находят разгадку одного очень странного происшествия.
Трогательная и уморительно смешная история о захватывающих приключениях, дружбе, смелости и оптимизме. И, конечно же, вере в себя и свои силы.