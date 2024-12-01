Зима в интерьере: какие цвета использовать и почему
В снежный сезон нам особенно хочется атмосферы тепла. Делимся рекомендациями, что изменить в интерьере зимой, чтобы чувствовать себя дома максимально уютно.
Какие оттенки выбирать: теплые или холодные
Холодным оттенкам — нет. Зимой мы и так получаем минимум солнечного света, и на общем виде интерьера это тоже сказывается: холодные тона будут смотреться мрачно и безжизненно. А вот теплые и натуральные добавят жизнерадостности: оранжевые, розовые, золотистые, зеленые.
Не нужно категорично подходить к делу и менять полную цветовую концепцию интерьера — это не совсем практично. Достаточно будет нескольких акцентов. Можно перекрасить одну из стен в другой цвет или просто добавить оригинальные элементы декора ярких цветов.
Как комбинировать цвета
Чтобы не совершить досадных ошибок, используйте цветовой круг. На его основе выбирайте соседние по цветовому спектру оттенки. Допустим, зеленый будет хорошо сочетаться с синим или сиреневым, а желтый — с красным или оранжевым.
Еще важно помнить об освещении. Помещения, которые не балует солнечный свет, оформите в светлых тонах. Но и красивый жемчужно-серый цвет в пасмурную погоду будет казаться достаточно угрюмым. Здесь на помощь придут дополнительные предметы, которые «оживят» пространство. Например, нежно-розовые диванные подушки.
Также стоит учитывать при планировании цветового оформления, что зимой в помещении основные источники света — искусственные. И обычные лампы придают всем цветам в интерьере немного желтизны, в то время как флуоресцентные добавляют яркости и без того холодным оттенкам.
Старайтесь, чтобы в интерьере было не больше трех главных цветов (максимум — пять), иначе обстановка будет казаться слишком пестрой.
Что еще «оживит» интерьер зимой
Волшебная сила текстиля
Не всегда есть возможность для глобальных игр с цветом, например, если вы живете в съемной квартире. Но всегда можно преобразить пространство с помощью текстильных находок. Шерсть, овчина, мех — все это добавит к любому интерьеру 100% уюта в холодное время.
Уютные аксессуары
Добавьте несколько личных и «теплых» предметов декора в интерьер. Это могут быть семейные фотографии или милые сувениры от родных и близких — переживать с такими вещами холода станет значительно проще.
Греющие ароматы
Обоняние играет в восприятии окружающего мира не меньшую роль, чем визуальные составляющие. К зимним запахам относятся: корица, ваниль, хвоя, цитрусовые, имбирь.
Живые растения
О важности живых зеленых растений дома известно всем. Это полезно для здоровья и приятно для глаз. А в холодное время года — это еще и напоминает о лете и тепле.