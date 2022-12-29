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Журнал Домклик

Статьи - Новости для профи

Риелтор может выбрать оценочную компанию при заказе отчета об оценке на Домклик
29 дек 2022
93K
Где и как провести сделку без ипотеки: инструкция для риелторов и застройщиков
12 фев 2024
91K
Отмена отчетов об оценке при покупке квартир: особенности и ответы на популярные вопросы
10 окт 2023
77K
В Сбере меняются условия выдачи ипотеки по госпрограммам: главное для партнеров
26 дек 2023
76K
Как ускорить выход на сделку: рекомендации партнёрам
22 мая 2024
46K
Как сделать ваше объявление на Домклик заметнее
12 сен 2024
26K
Домклик запустил сервис по проведению альтернативных сделок
22 сен 2022
25K
«Регистрация и расчёты» по сниженной цене — специальное предложение для партнёров Домклик
15 янв 2024
22K
Как увеличить число сделок и получать преимущества на Домклик с помощью новой подписки
16 янв 2024
20K
Что делать с объявлением на Домклик, когда появился покупатель
09 апр 2024
19K
Новый номер для партнёров Домклик — всегда на связи!
24 янв 2023
9K

Вопросы и ответы

Ипотечные программы
Ипотечные программы
Подача заявки на ипотеку
Подача заявки на ипотеку
Подготовка к сделке
Подготовка к сделке
Обслуживание ипотеки
Обслуживание ипотеки
Жизненные ситуации
Жизненные ситуации
Домклик расширил возможности оценки риелторов после проведения сделки
16 янв 2023
8K
Сервис продажи новостроек на Домклик: все этапы сделки на единой платформе
23 сен 2024
7K
Программа лояльности для агентств недвижимости: от «А» до «Я»
07 авг 2024
5K
Минстрой может возобновить программу льготного кредитования для застройщиков
11 сен 2023
3K
Как стать топовым агентом по недвижимости: основные секреты успеха для начинающих
07 нояб 2023
3K
Документы БТИ на Домклик — уникальная возможность для партнёров
20 сен 2023
3K
Регистрация права собственности застройщиком на Домклик: как воспользоваться новой услугой
03 мая 2023
3K
Альманах домов от Домклик — новый инструмент для подбора квартир на вторичном рынке
15 фев 2023
3K
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