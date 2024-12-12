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Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free

Дата публикации: 12 дек 2024
Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
Содержание

Домклик запустил новую подписку для партнёров. Тариф Максимум-Free позволит попробовать преимущества подписок для стимуляции продаж, расширенные возможности брендинга и скидки в течение 30 дней всего за 1 рубль.

Преимущества тарифа Максимум-Free

В тарифе Максимум-Free будут доступны следующие преимущества:

  • Рассылка скидок
  • Брендированные подборки
  • Полка с рекомендациями объявлений вашего АН
  • Максимальное продвижение бренда в объявлении
  • Максимальное продвижение бренда в поиске на карте
  • Выделение ТОП объявлений на карте
  • PRO-анализ цены недвижимости
  • Регистрация и расчёты в сделках без ипотеки со скидкой 15%
  • Поиск по завершённым сделкам и ипотекам
  • 5% скидки на продление любого уровня платной подписки (при продлении не позже 2 дней с момента окончания Максимум-Free)

Сколько стоит такая подписка

Стоимость подписки на новый тариф Максимум-Free — 1 рубль.

Срок действия тарифа Максимум-Free

Срок действия — 30 дней календарных.

Кому доступен новый тариф

Тариф доступен для всех партнеров с базой объявлений более 20 штук, при условии, что у партнера нет и не было последние 30 дней платной подписки, а также Максимум-Free не был подключен в последние 6 месяцев.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
А вы используете подписки для продвижения?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
Е
Елена Д.
3 дня назад

Здравствуйте. Подписки не использовали. По предлагаемой подписке вопрос; сколько будет оплата за последующие месяцы?

Домклик
2 дня назад

Елена Д.здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.

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