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Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
Дата публикации: 12 дек 2024
Содержание
Домклик запустил новую подписку для партнёров. Тариф Максимум-Free позволит попробовать преимущества подписок для стимуляции продаж, расширенные возможности брендинга и скидки в течение 30 дней всего за 1 рубль.
Преимущества тарифа Максимум-Free
В тарифе Максимум-Free будут доступны следующие преимущества:
- Рассылка скидок
- Брендированные подборки
- Полка с рекомендациями объявлений вашего АН
- Максимальное продвижение бренда в объявлении
- Максимальное продвижение бренда в поиске на карте
- Выделение ТОП объявлений на карте
- PRO-анализ цены недвижимости
- Регистрация и расчёты в сделках без ипотеки со скидкой 15%
- Поиск по завершённым сделкам и ипотекам
- 5% скидки на продление любого уровня платной подписки (при продлении не позже 2 дней с момента окончания Максимум-Free)
Сколько стоит такая подписка
Стоимость подписки на новый тариф Максимум-Free — 1 рубль.
Срок действия тарифа Максимум-Free
Срок действия — 30 дней календарных.
Кому доступен новый тариф
Тариф доступен для всех партнеров с базой объявлений более 20 штук, при условии, что у партнера нет и не было последние 30 дней платной подписки, а также Максимум-Free не был подключен в последние 6 месяцев.
Илья Шайдуров
Автор статьи
А вы используете подписки для продвижения?
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