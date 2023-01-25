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Статьи - Советы эксперта

Когда отправлять клиенту подборку объектов
25 янв 2023
70K
Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем
24 сен 2024
50K
В чем ценность агента по недвижимости
27 окт 2021
18K
Основные ошибки агента по недвижимости
14 сен 2022
12K
Каким должен быть договор с агентом по недвижимости
26 нояб 2021
11K
Как построить первый диалог с клиентом
10 янв 2022
9K
Что должно быть написано в подборке объектов, чтобы клиент не отказался
25 янв 2022
8K
Зачем нужен тест-драйв агента по недвижимости
21 дек 2021
6K
Как риелтору выявить потребности клиента: советы эксперта
23 июн 2022
4K

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