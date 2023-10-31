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Застройщики в 39 регионах РФ смогут получить льготные кредиты

Дата публикации: 31 окт 2023
Застройщики в 39 регионах РФ смогут получить льготные кредиты

Застройщики жилья в 39 регионах России смогут получить субсидированные государством кредиты. На эти цели выделено 2,6 млрд рублей, сообщает «Дом.РФ».

«Программа снижает ставку по кредитному договору проектного финансирования девелоперов до уровня не выше ключевой ставки. В случае, если застройщики осуществляют строительство "зеленых" многоквартирных домов, ставка для них будет дополнительно снижена на 2% в зависимости от класса энергоэффективности и соответствия отдельным критериям "зеленого" национального стандарта ГОСТ Р», — уточняется в сообщении.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, программа "призвана поддержать жилищное строительство там, где есть в этом потребность". А также, подчеркивает он, субсидии позволят простимулировать «зеленое» и энергоэффективное строительство, что положительно повлияет на качество жизни граждан и окружающую среду.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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