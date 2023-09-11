Минстрой может возобновить программу льготного кредитования для застройщиков
Министерство строительства России допустило возобновление программы льготного кредитования для застройщиков в связи с увеличением ставок на покупку земли и в рамках финансирования затрат для получения разрешения на строительство. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин на полях Восточного экономического форума.
«Если мы увидим в следующие два-три месяца замедление раскрытия градостроительного потенциала, когда готовые земельные участки не выводятся, не получаются разрешения на строительство, просто потому что берутся "бриджи" на техническое присоединение, на проектную документацию, и если ничего не будет в лучшую сторону меняться с ключом, ну конечно, мы будем предлагать такой механизм возобновить», — уточнил он.
По его словам, Минстрой внимательно следит за ситуацией, обращая внимание преимущественно на средние города. При просадке спроса на новостройки и остановке наполняемости эскроу-счетов банки могут прекратить финансирование, подчеркнул Стасишин.
«По нашим ощущениям, мы здесь должны будем максимально быстро включить программу субсидирования проектного финансирования, которую мы делали вместе с "Дом.РФ". Тем более она для бюджета не стоит дорого, но она очень действенная, иначе мы получим снижение ввода многоквартирного жилья в 2026-2027 годах», — подытожил замглавы ведомства.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.