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Минстрой может возобновить программу льготного кредитования для застройщиков

Дата публикации: 11 сен 2023
Минстрой может возобновить программу льготного кредитования для застройщиков

Министерство строительства России допустило возобновление программы льготного кредитования для застройщиков в связи с увеличением ставок на покупку земли и в рамках финансирования затрат для получения разрешения на строительство. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин на полях Восточного экономического форума.

«Если мы увидим в следующие два-три месяца замедление раскрытия градостроительного потенциала, когда готовые земельные участки не выводятся, не получаются разрешения на строительство, просто потому что берутся "бриджи" на техническое присоединение, на проектную документацию, и если ничего не будет в лучшую сторону меняться с ключом, ну конечно, мы будем предлагать такой механизм возобновить», — уточнил он.

По его словам, Минстрой внимательно следит за ситуацией, обращая внимание преимущественно на средние города. При просадке спроса на новостройки и остановке наполняемости эскроу-счетов банки могут прекратить финансирование, подчеркнул Стасишин.

«По нашим ощущениям, мы здесь должны будем максимально быстро включить программу субсидирования проектного финансирования, которую мы делали вместе с "Дом.РФ". Тем более она для бюджета не стоит дорого, но она очень действенная, иначе мы получим снижение ввода многоквартирного жилья в 2026-2027 годах», — подытожил замглавы ведомства.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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