Международный жилищный конгресс 2023 в Москве: подводим итоги
С 16 по 20 октября в Москве прошёл Международный жилищный конгресс — крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости.
В нём приняли участие более 10 000 профессионалов рынка со всех регионов РФ: риелторы, девелоперы и другие специалисты отрасли.
Домклик традиционно стал генеральным партнером конгресса и 18 октября провёл собственное мероприятие для агентств недвижимости.
Участие в открытии конгресса
18 октября Дмитрий Чернов, исполнительный директор по работе с партнёрами Домклик, открыл Жилищный конгресс выступлением на пленарной сессии.
Дмитрий рассказал, что происходит на рынке недвижимости и поделился планами по работе сервиса на будущее.
Основные тезисы выступления:
- Домклик сейчас — это 16,7 миллионов активных пользователей в месяц, 2 миллиона размещённых объявлений и 217 тысяч продавцов, зарегистрированных в сервисе.
- На текущий момент 7 из 10 сделок с недвижимостью проходят со Сбером, при этом срок регистрации сократился за последние годы с нескольких недель до нескольких часов и будет сокращаться в дальнейшем.
- Основным драйвером рынка является государственная поддержка. Главные тренды будущего — онлайн-сделка и вариативность выдачи.
Конференция Домклик для партнёров
18 октября Домклик провёл собственную конференцию для агентств недвижимости на тему: «Индустрия недвижимости Домклик: синергия банка и IT сервисов для профессионалов рынка». Модерировал мероприятие Евгений Романенко, руководитель направления «Партнёрская сеть продаж» в Домклик.
На конференции наши эксперты поделились аналитическими данными и инструментами Сбера и Домклик, обсудили происходящие изменения рынка агентств недвижимости, а также проанализировали портрет и поведение клиента.
Дмитрий Чернов подчеркнул, что технологичные компании будут помогать упрощать процессы сделки для риелторов. При этом в поиске недвижимости будет расти доля использования рекомендательных технологий, а объединение путей поиска объекта, получения ипотеки и проведения сделки в один этап даст лучший клиентский опыт.
Так, Домклик даст рынку вариантивность в проведении сделок, когда все этапы сделки можно будет провести в онлайне, не приезжая в офис банка.
В продолжение темы, Игорь Шестеряков, исполнительный директор по развитию небанковских продуктов, рассказал про сделки без ипотеки.
Он отметил, что сейчас для проведения неипотечной сделки достаточно одного визита в банк, когда клиент проверяет документы перед подписанием и отправкой в Росреестр, а сама неипотечная сделка зачастую проводится через через новый сервис «Регистрация и расчёты», что гарантирует безопасную регистрацию перехода права собственности и перевод денежных расчётов между сторонами.
Как это работает:
- Выпуск электронной подписи. Для этого потребуется только один раз прийти в офис.
- Регистрация в Росреестре. Документы подаются онлайн.
- Перечисление средств. Банк переведёт деньги продавцу после того, как переход права собственности будет зарегистрирован.
Также Игорь рассказал об изменениях в процессе покупки залогового объекта в неипотеку: раньше он занимал от 10 до 40 дней, сейчас срок сократился до 2-14 дней. Покупка происходит за один визит — клиент записывается на сделку, менеджер банка выкупает закладную и регистриует документы.
Далее Елена Литвин, директор направления сети офисов ипотечного кредитования Домклик, рассказала про развитие искусственного интеллекта, а также как с помощью наших сервисов и технологий быстрее и проще заключать сделки.
Елена подчеркнула, что сейчас сферы применения AI расширяются, искусственный интеллект становится главным трендом будущего. Она рассказала, что AI используется и в сервисе Домклик и помогает не только с распознаванием документов и принятием решения по одобрению объекта, но и является виртуальным ассистентом для сотрудников (GigaChat). Благодаря применению AI-технологий, клиенту теперь требуется 5 минут на одобрение заявки на ипотеку, а одобрение объекта занимает 2,5 минуты. По новому процессу одобрения заявки на ипотеку уже прошло 23% сделок.
Роман Родякин, директор управления витрины Домклик, рассказал про пользовательский путь в новостройках и возможности для застройщиков и агентов. Главное из его выступления:
- И застройщики, и классифайды заинтересованы в передаче лидов на более ранней стадии поиска — Домклик в скором времени предложит продукты для этого.
- Доля одобрения работы агентов покупателями новостроек составляет 95%.
- В регионах России, где легко добираться от малоэтажной застройки до центра в час пик, наблюдается переориентация покупателей с новостроек на ИЖС. В Домклик ожидают рост этого тренда.
Борис Шахов, руководитель направления по работе с рынком вторичного жилья, Домклик, в своём выступлении дал ответ на вопрос о том, какой будет формат рынка в дальнейшем.
Борис рассказал, что тренды по распределению сделок по группам и типам бизнеса сохраняются, как и в предыдущие года. Так, доля крупных агентств недвижимости составляет 46%, частных агентов — 18%, компаний, работающих по франшизе, — 13%.
По словам спикера, количество активных агентов, которые заключают сделки через сервис Домклик, в 2023 году выросло до 127 224, в то время как в 2019 году данный показатель составлял 121 068.
Круглый стол и награждение лидеров рынка недвижимости
Позже с нашими партнерами в дискуссионном формате мы обсудили новые бизнес-модели на рынке недвижимости.
Участники круглого стола «Агенты сегодня и завтра: новые бизнес-модели на рынке недвижимости»:
- Александр Гайдуков, президент, ГК «Страна Девелопмент»
- Мария Другова, исполнительный директор, «Макромир»
- Алексей Козлов, управляющий директор, «Монолит»
- Евгений Коноплев, практикующий риелтор на вторичном рынке
- Владислав Сидоренко, заместитель директора, «Этажи»
- Александр Чернокульский, директор, «Жилфонд»
В конце дня Домклик традиционно отметил лидеров рынка. В этом году мы лично наградили участников рейтинга топ-10 агентств недвижимости России по версии Домклик. Список лидеров был определён по итогам первых трех кварталов 2023 года.
Какие активности провел Домклик
Гостей мероприятия встретили флаги у конгресс-центра и яркие баннеры Домклик на лестнице у главного входа, а ещё зона гардероба, оформленная в нашем корпоративном цвете.
На первом этаже ЦМТ работал наш стильный стенд, где участники могли сыграть в шашки и дженгу, а также запечатлеть свои улыбки и эмоции от мероприятия на нашей фотозоне.
18 и 19 октября Домклик проводил видеоконкурс с классными призами — участникам мероприятия нужно было записать креативное видео продолжительностью до 30 секунд. В течение двух дней партнёры опубликовали более 50 видео со стенда.
Отзывы участников
Виктория Воропаева, заместитель руководителя по работе с агрегаторами, компания «ЭТАЖИ»:
«На конференции понравилось всё: от спикеров до докладов. Было полезно узнать как Домклик оценивает ситуацию на рынке, какие проводит исследования и каким видит будущее отрасли в стране.
Экспертный взгляд площадки вдохновляет на построение эффективной стратегии развития компании как в целом, так и в отдельных регионах, где мы работаем».
Юлия Ибрагимова, директор ипотечного центра, Группа компаний Миэль:
«Партнёрское мероприятие Домклик — это всегда яркое и технологичное событие, которое занимает центральное место в огромной деловой программе Международного жилищного конгресса и которое нельзя пропустить.
Для агентства недвижимости знакомство с новыми инструментами, продуктами и сервисами жилищной экосистемы Сбера из первых уст — это уникальная возможность сразу же начать примерять их на себя».
Юлия Сизова, владелец франшизы, руководитель филиала Самолет Плюс Мичуринский:
«В конференции от Домклик, которая проходила 18 октября, особенно запомнилось выступление Игоря Шестерякова и его рассказ про неипотечные сделки в один визит.
Такие возможности дают риелторскому сообществу новые точки роста в части упрощения механизма проведения сделки, в том числе межрегиональных сделок, которых лично у меня только за лето этого года прошло более 5».
18 октября состоялся торжественный прием, посвященный подведению итогов международного конкурса в сфере недвижимости. Домклик получил профессиональную премию Credo в номинации «Лучшая цифровая платформа» на Московском Международном жилищном конгрессе.
Премия Credo является ежегодной и пользуется признанием лучших представителей отрасли. Она присуждается компаниям, которые показали выдающиеся результаты и внесли существенный вклад в развитие российского рынка недвижимости и сферу строительства.
Благодарим всех партнёров за внимание, активное участие и острые вопросы.
С нетерпением ждем новых встреч✌🏻