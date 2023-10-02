Сбер заключил первую в России онлайн-сделку проектного финансирования жилья
Сбер заключил с девелопером жилья первую в стране сделку проектного финансирования с автоматически принятым решением. Это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта, заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.
По его словам, банковский кредит на 2 млрд рублей получил ведущий ставропольский застройщик ООО «СЗ ЭВИЛИН КМ-5».
«Сбер активно участвует в финансировании российских застройщиков. Сегодня мы кредитуем более половины проектов строительства жилья в России, а остаток задолженности по кредитному портфелю застройщиков составляет 3,8 трлн рублей. Первая сделка с автоматическим решением — это новая страница в истории всей строительной отрасли и нашего банка. Благодаря собственным технологиям Сбера срок одобрения кредита сократился минимум в пять раз. Это ускорит темпы строительства жилья и поможет создать больше новых комфортных квартир для россиян», — отметил Попов.
Онлайн-технологии позволяют застройщику не посещать офис банка. Подача заявки происходит через личный кабинет интернет-банка СберБизнес, а предложение по кредиту можно получить всего лишь за день, плюс проверка документов выполняется в течение 5 суток. После этого решение принимается автоматически. Таким образом рассмотрение заявки на проектное финансирование займет 6 дней, а не до 2 месяцев.