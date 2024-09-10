«Загородная недвижимость — драйвер рынка на следующие 3–4 года»: Алексей Козлов, АН Монолит
Алексей Козлов, управляющий директор сети АН «Монолит», поделился своим видением эффективной бизнес-модели в современных реалиях, а также рассказал о том, где сегодня можно искать вдохновение для новых достижений.
Какие основные вызовы стоят перед вашими клиентами сегодня?
Это конечно ипотечный платёж. При покупке вторичной недвижимости он очень часто становится стоп-фактором для принятия решения.
С одной стороны, это формирует отложенный спрос на рынке, который аккумулируется в виде роста депозитов, объём которых побил все мыслимые рекорды, а с другой — вынуждает смещать свой интерес в другие сегменты рынка. Загородная недвижимость, особенно при условии доступности сельской или семейной ипотеки, — драйвер рынка на следующие года 3–4.
Какие инструменты и технологии вы используете для повышения эффективности работы вашей команды?
Это прежде всего работа с HR-функцией. Огромный объём работ и внимание направляем на программы мотивации сотрудников и их адаптацию.
В условиях сокращения объёмов спроса команда может потерять вовлечённость и веру в будущее рынка, поэтому необходимо сильное плечо старшего партнёра, начиная от систематичного обучения, поиска новых инструментов продаж и, конечно, зон спроса на рынке, а они есть.
Например, сделки в самом дешёвом и премиальном ценовых сегментах менее чувствительны к такого рода изменениям ставки. Это касается и загородной недвижимости, которая подходит под сельскую ипотеку до 7 миллионов рублей. Всему этому учим сотрудников, назначаем руководителей направлений и консультантов.
Повысить эффективность работы нам также помогают сервисы Домклик — электронная регистрация, безопасные расчёты, онлайн запись на сделку. Это существенно уменьшает нагрузку на сотрудников и обеспечивает прозрачность и безопасность процесса оформления сделок.
Алексей, расскажете о самом необычном случае из вашей практики?
Мы внедряли в прошлом году новую систему мотивации для руководителей отделов продаж. Она позволяла при выполнении всех показателей получать на 20% больше денег, чем до этого. А если руководитель не выполнял вообще ничего (хоть это невозможно, я считаю), то его доход сокращался всего на 5%.
Мне, как управленцу, казалось, что это отличное решение, чтобы позволить зарабатывать больше. Но каково было моё удивление, что 40% руководителей отказались переходить на новую систему и до сих пор остаются на предыдущей модели.
Более того, по истечении полугода мы подсветили, на сколько в абсолютном выражении больше принесла новая мотивация. А там получилась круглая сумма. И даже это не смогло убедить перейти и взять ответственность за результат. Для меня это загадка на самом деле.
Что за последнее время больше всего на вас произвело впечатление?
Ходил весной в филармонию Ростроповича в Нижнем Новгороде — «Саундтреки Людовико Эйнауди». Это было что-то невероятное. Я был знаком с его творчеством, отчасти из фильмов конечно. Например, из всем известной картины «1+1». Но послушать эти произведения в исполнении живого оркестра — это отдельное наслаждение. Считаю себя не очень эмоциональным человеком, но в этот раз на струнах души сыграли как положено. В общем, всем рекомендую.