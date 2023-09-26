V Всероссийский форум «Строить ИЖС» прошёл в Москве: что обсудили представители отрасли
В Москве прошел V Всероссийский форум «Строить ИЖС». Форум был организован федерацией ИЖС, а Сбербанк выступил генеральным спонсором. Мероприятие привлекло специалистов и партнеров со всей России, которые поделились своим видением к подходу в строительстве частных домов.
Так, Алексей Чапик, исполнительный директор по работе с рынком первичного жилья дивизиона «Домклик» Сбербанка рассказал об инструментах и возможностях, доступных партнерам Сбера для повышения эффективности бизнеса.
«Сбербанк всегда следует трендам, поэтому для нас важно поддерживать рынок индивидуального жилищного строительства. Мы непрерывно улучшаем процессы и продукты для наших клиентов, чтобы строительство дома за счет кредитных средств было максимально простым и доступным», — отметил Алексей Чапик.
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Также Алексей Чапик ответил на вопрос о перспективах развития ИЖС в России.
«Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС в августе 2023 года. Мы выдали почти 11 тыс. кредитов на 46,5 млрд рублей, а доля сделок на строительство частных домов в общем объеме выдач банка на протяжении всего лета держится на уровне около 8%.
По нашим прогнозам, к концу 2023 года общий объем выдач на ИЖС в Сбере достигнет 300 млрд рублей — это в три раза больше, чем в 2022 году. Ввод жилья в этом сегменте растет опережающими темпами, и мы видим востребованность льготных программ на ИЖС у россиян.
Проведение форумов определенно имеет большое значение в развитии отрасли ИЖС, участники рынка обмениваются опытом, лучшими практиками, за счет чего бизнес становится более эффективным, а самое главное — улучшается качество построенного жилья для конечного потребителя».
Более 50% россиян так или иначе связаны с загородным строительством. И, как правило, в большинстве случаев результат не удовлетворял и приводил к переделкам и исправлениям, которые могли тянуться годами.
Выбрать проверенного подрядчика для строительства дома можно на Домклик. Все компании из списка прошли тщательный отбор — каждая из них проверена экспертами Домклик и имеет хорошие отзывы реальных клиентов. Дом можно построить как за свои деньги, так и с помощью ипотеки от Сбера.
Также на Домклик есть раздел «Построить дом». Там есть не только проверенные подрядчики, но и каталог готовых проектов, а также полезные статьи, посвященные ИЖС.