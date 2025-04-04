Domclick Digital Day — место встречи людей и технологий, создающих будущее недвижимости
Приглашаем вас стать частью Domclick Digital Day — конференции про инновации в недвижимости.
О чем конференция
На Domclick Digital Day вас ждет два дня мощного контента от лидеров отрасли, уникальный международный опыт от зарубежных спикеров, практические мастер-классы с погружением в реальные кейсы, а также живые дискуссии с экспертами рынка недвижимости.
✔️24 апреля — стратегический день: мировые тренды, аналитика, ипотечные решения, трансформация риелторского бизнеса и девелопмента.
✔️25 апреля — день инноваций: искусственный интеллект, умные технологии, карьера будущего, прикладные мастер-классы и воркшопы.
Также отдельно разберем развитие рынка ипотеки на Дальнем Востоке, цифровые инструменты, которые помогают бизнесу расти и увеличивать продажи компании, особенности проектного финансирования в регионе.
Конференция пройдет в гибридном режиме, участие бесплатное. Стать участником может каждый.
Спикеры конференции
Международные эксперты, руководители крупнейших девелоперских компаний, топ-менеджеры агентств недвижимости, подрядчики загородного строительства и представители государственных организаций.
- Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного банка Сбербанка
- Константин Шестаков, глава города Владивостока
- Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка
- Дмитрий Алексеев, президент, группа компаний DNS
- Алексей Алмазов, генеральный директор, ФСК Регион
- Михаил Боломожнов, основатель, Century 21 Premium Property
- Дмитрий Бугайченко, лидер развития AI, Сбер
- Екатерина Гельфанд, СЕО, Умный дом Sber
- Алексей Дормидонтов, генеральный директор, Центр загородной недвижимости «Моя земля»
- Никита Шувалов, генеральный директор загородной недвижимости, Самолет
Впервые на нашей конференции мы объединим лучшие практики из разных уголков мира, специальными гостями станут иностранные эксперты:
- Ананд Патил — национальный директор, Knight Frank (Индия)
- Амарит Сукхаванидж — генеральный директор, Bluebell Group Holdings (Таиланд)
- Ноа Гима — главный инвестиционный директор, Jospong Group (Гана)
Они расскажут о современных строительных технологиях, которые создают облик городов и меняют рынок недвижимости за рубежом.
Также на конференции выступит Екатерина Набойченко — профессиональный пилот дрифт серии. Она поделится, как дрифтеры справляются со стрессом, сохраняют холодную голову в непредвиденных ситуациях, работают на высоких скоростях в условиях неопределенности.
Где и когда будет мероприятие
Domclick Digital Day пройдет 24-25 апреля 2025 года во Владивостоке.
Площадка конференции — GRAND HOTEL (Корабельная Набережная, 10).
Как принять участие в конференции
Принять участие можно двумя способами:
- Очное участие. Доступно только партнерам Домклик, оставьте заявку — мы рассмотрим ее в течение 4 рабочих дней и вернемся с подтверждением.
- Онлайн-участие. Доступно всем желающим, необходимо пройти регистрацию.
Задать вопросы спикерам можно будет как офлайн, так и онлайн, а самые активные участники получат подарки от Домклик и экосистемы Сбера.
Вечерняя программа
Участников конференции ждет насыщенный нетворкинг и неформальное общение.
Официальные партнеры конференции
- Титульный партнер — ГК ТОЧНО
До встречи 24-25 апреля на Domclick Digital Day во Владивостоке или онлайн!
Вы можете оставить первый.