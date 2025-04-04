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Domclick Digital Day — место встречи людей и технологий, создающих будущее недвижимости

Дата публикации: 04 апр 2025
Domclick Digital Day — место встречи людей и технологий, создающих будущее недвижимости

Приглашаем вас стать частью Domclick Digital Day — конференции про инновации в недвижимости.

О чем конференция

На Domclick Digital Day вас ждет два дня мощного контента от лидеров отрасли, уникальный международный опыт от зарубежных спикеров, практические мастер-классы с погружением в реальные кейсы, а также живые дискуссии с экспертами рынка недвижимости.

✔️24 апреля — стратегический день: мировые тренды, аналитика, ипотечные решения, трансформация риелторского бизнеса и девелопмента.

✔️25 апреля — день инноваций: искусственный интеллект, умные технологии, карьера будущего, прикладные мастер-классы и воркшопы.

Также отдельно разберем развитие рынка ипотеки на Дальнем Востоке, цифровые инструменты, которые помогают бизнесу расти и увеличивать продажи компании, особенности проектного финансирования в регионе.

Конференция пройдет в гибридном режиме, участие бесплатное. Стать участником может каждый.

Спикеры конференции

Международные эксперты, руководители крупнейших девелоперских компаний, топ-менеджеры агентств недвижимости, подрядчики загородного строительства и представители государственных организаций.

  • Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного банка Сбербанка
  • Константин Шестаков, глава города Владивостока
  • Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка
  • Дмитрий Алексеев, президент, группа компаний DNS
  • Алексей Алмазов, генеральный директор, ФСК Регион
  • Михаил Боломожнов, основатель, Century 21 Premium Property
  • Дмитрий Бугайченко, лидер развития AI, Сбер
  • Екатерина Гельфанд, СЕО, Умный дом Sber
  • Алексей Дормидонтов, генеральный директор, Центр загородной недвижимости «Моя земля»
  • Никита Шувалов, генеральный директор загородной недвижимости, Самолет

Впервые на нашей конференции мы объединим лучшие практики из разных уголков мира, специальными гостями станут иностранные эксперты:

  • Ананд Патил — национальный директор, Knight Frank (Индия)
  • Амарит Сукхаванидж — генеральный директор, Bluebell Group Holdings (Таиланд)
  • Ноа Гима — главный инвестиционный директор, Jospong Group (Гана)

Они расскажут о современных строительных технологиях, которые создают облик городов и меняют рынок недвижимости за рубежом.

Также на конференции выступит Екатерина Набойченко профессиональный пилот дрифт серии. Она поделится, как дрифтеры справляются со стрессом, сохраняют холодную голову в непредвиденных ситуациях, работают на высоких скоростях в условиях неопределенности.

Где и когда будет мероприятие

Domclick Digital Day пройдет 24-25 апреля 2025 года во Владивостоке.

Площадка конференции — GRAND HOTEL (Корабельная Набережная, 10).

Как принять участие в конференции

Принять участие можно двумя способами:

  • Очное участие. Доступно только партнерам Домклик, оставьте заявку — мы рассмотрим ее в течение 4 рабочих дней и вернемся с подтверждением.
  • Онлайн-участие. Доступно всем желающим, необходимо пройти регистрацию.

Задать вопросы спикерам можно будет как офлайн, так и онлайн, а самые активные участники получат подарки от Домклик и экосистемы Сбера.

Вечерняя программа

Участников конференции ждет насыщенный нетворкинг и неформальное общение.

Официальные партнеры конференции

  • Титульный партнер — ГК ТОЧНО

До встречи 24-25 апреля на Domclick Digital Day во Владивостоке или онлайн!

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Мероприятия
Domclick Digital Day
Илья Шайдуров
Илья ШайдуровВсе авторы
Автор статьи
Эксперт по недвижимости
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