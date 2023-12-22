Что изменится в законах для собственников и покупателей недвижимости с 1 января 2024 года
- Вводятся штрафы за распространение информации из ЕГРН
- Изменятся условия получения материнского капитала
- Жителям России не придется сообщать в ФНС о потере имущества для отмены уплаты налога
- В России запустят мониторинг строительства социально значимых объектов
- Заработает новая форма уведомления для расчета земельного налога по некоторым видам участков
- Вырастет МРОТ
- Россиян будут предупреждать о финансовой нагрузке до выдачи нового кредита
- Упростится получение налоговых вычетов
- Налог на имущество будет рассчитываться по-новому
- Изменится порядок начисления налогов, связанных с имуществом из личного фонда
В 2024 году в России заработают новые законы в сфере недвижимости, ЖКХ, налогооблажения и ипотеки.
Рассказываем вместе с экспертами, каких изменений ждать собственникам и потенциальным покупателям жилья.
Вводятся штрафы за распространение информации из ЕГРН
Вводится административная ответственность за противоправное распространение сведений, содержащихся в ЕГРН.
В случае если должностные лица, у которых есть доступ к сведениям ЕГРН, предоставляют третьим (посторонним) лицам эти данные за определенную плату, а также создают порталы, приложения, с помощью которых можно получить к ним доступ, например сайты-двойники Росреестра, они будут подвергаться административной ответственности и выплачивать штрафы.
Минимальная сумма штрафа для физических лиц за такое правонарушение составит 15-20 тыс. руб., для должностных лиц — 40-50 тыс. руб., предпринимателей — физлиц — 80-100 тыс. руб., для юрлиц — 350-400 тыс. руб.
Предполагается, что закон повысит безопасность личных данных граждан.
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Изменятся условия получения материнского капитала
С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только за детей, получивших гражданство России по рождению.
Сейчас право на выплаты есть у людей с гражданством РФ при рождении и усыновлении ребенка. То есть претендовать на маткапитал могут и родители с детьми, которые приехали из-за границы и получили российский паспорт.
С нового года это будет возможно, только если на момент рождения ребенка родители — граждане России. То есть маткапитал не смогут получить те, кто приобрел гражданство России после рождения ребенка в другой стране.
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Жителям России не придется сообщать в ФНС о потере имущества для отмены уплаты налога
С 1 января 2024 года заработает закон, согласно которому Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать информацию о гибели имущества автоматически: жителям не придется делать это самим.
«Под гибелью имущества подразумевается его уничтожение — например, из-за пожара сгорел дом. Раньше налогоплательщику в случае такого происшествия нужно было самому обращаться в ФНС и сообщать об утрате имущества, писать заявление, чтобы перестать платить налог за уничтоженную недвижимость. Теперь сотрудники налоговой сами будут получать информацию о гибели имущества посредством межведомственного обмена», — пояснила Юлия Дымова.
Налог по таким объектам автоматически перестанет начисляться с первого числа месяца, в котором это произошло.
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В России запустят мониторинг строительства социально значимых объектов
Правительство России в 2024 году планирует запустить систему мониторинга строительства важных для граждан объектов, например, школ, поликлиник.
Предполагается, что система мониторинга будет выявлять риски, и власти смогут принимать управленческие решения на этапе строительства. Кроме того, она повысит прозрачность строительных процессов и сократит число незавершенных объектов.
Заработает новая форма уведомления для расчета земельного налога по некоторым видам участков
С 1 января 2024 года владельцам участков с постройками нужно будет указывать в уведомлении для расчета земельного налога, какой участок земли занимает возведенное на нем строение, и отмечать его кадастровый или инвентарный номер. Это касается объектов жилищного фонда, инфраструктуры ЖКХ и другой недвижимости.
«Раньше это не указывалось, многие объекты не «привязаны» к земле. В результате возникают ситуации, когда, например, планируют строительство автодороги, прокладывают маршрут строительства и обнаруживают, что по пути следования расположен дом, который не отмечен на карте. Данная поправка позволит сделать процедуру проектирования более прозрачной, зафиксировать все объекты для последующей защиты имущества граждан», — пояснила юрист.
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Вырастет МРОТ
С 2024 года в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей в месяц.
Это больше, чем на конец 2023 года на 18,5%. Сейчас уровень минимальной оплаты труда — 16 242 рубля.
Россиян будут предупреждать о финансовой нагрузке до выдачи нового кредита
Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года при рассмотрении заявок на кредиты и займы должны будут в обязательном порядке рассчитывать долговую нагрузку заемщиков, и если ежемесячные платежи превышают 50% дохода, высылать письменное уведомление о рисках.
Заемщику нужно будет подтвердить получение информации и подписать документ.
«Нововведение нацелено на борьбу с ростом уровня закредитованности граждан. Не все заемщики могут объективно оценить уровень своей долговой нагрузки и затем не справляются с ней. Принятие данной меры позволит гражданам получить систематизированную наглядную информацию о своих кредитах, осознать уровень своей финансовой нагрузки, более взвешенно принимать решение, а возможно — перераспределить доходы во избежание последующей ситуации с неисполнением обязательств по кредиту», — рассказала Юлия Дымова.
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Налоговое законодательство в сфере недвижимости регулярно совершенствуется законодателем, следуя за изменениями в различных аспектах совершения сделок. Не станет исключением и 2024 год.
Следует отметить, что каких-либо фундаментальных изменений в части НДФЛ и налога на имущество не предвидится, но отдельные элементы налогообложения были урегулированы законодателем.
Упростится получение налоговых вычетов
Со следующего года налоговая служба упрощает получение налоговых вычетов. Владельцам жилья не понадобится направлять вместе заявлением на предоставление вычета документы, подтверждающие расходы.
Как пояснил Дмитрий Парамонов, это будет касаться случаев, когда налоговая служба уже получила от банка сведения о расходах налогоплательщика — физического лица на строительство или приобретение недвижимости (жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей)) на территории России и на погашение процентов по кредитам.
Переданная в налоговый орган информация о фактических затратах будет отражаться в личном кабинете налогоплательщика.
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Налог на имущество будет рассчитываться по-новому
«В 2023 году завершилась всероссийская переоценка кадастровой стоимости недвижимого имущества, включая жилые помещения. По некоторым сведениям, рост кадастровой стоимости составил до 21%. Новые кадастровые цены будут использованы при расчете налогов на имущество физических лиц и организаций за 2024 год», — рассказал Паромонов.
Изменится порядок начисления налогов, связанных с имуществом из личного фонда
С 2024 года будет улучшено законодательство, связанное с передачей недвижимого имущества посредством личного фонда как альтернативы завещанию.
Личный фонд — унитарная некоммерческая организация, учрежденная гражданином при жизни или нотариусом после его смерти для управления наследством на условиях, который он определил сам.
Получателей недвижимого имущества из личного фонда освободят от НДФЛ
Так, доходы в виде недвижимого имущества, полученные от личного фонда после смерти его учредителя отдельными категориями лиц из неопределенного круга, — будут освобождены от НДФЛ. То же будет касаться доходов, полученных при распределении после ликвидации личного фонда.
«Однако если недвижимое имущество будет получено от личного фонда при жизни учредителя его супругом (супругой), детьми (в том числе усыновленными), родителями (в том числе усыновителями), дедушкой, бабушкой, внуками, полнородными или неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и (или) сестрами, то освобождение от НДФЛ также будет применяться. Важное условие — льгота будет применяться только в отношении налоговых резидентов Российской Федерации», — пояснил адвокат.
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Изменится порядок предоставления вычетов при получении жилья из личного фонда
Если при получении человеком недвижимого имущества из личного фонда НДФЛ не уплачивается, то при налогообложении доходов, полученных при продаже (мене) такого имущества, для расчета суммы вычета будут учитываться документально подтвержденные расходы личного фонда или учредителя этого личного фонда на приобретение этого имущества.
Мера действует, если эти расходы еще не учитывались личным фондом или его учредителем для получения вычета, отметил Дмитрий Парамонов.
Минимальный срок владения недвижимым имуществом для его продажи составит три года
Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, после которого доходы от продажи не облагаются НДФЛ, с 2024 года будет составлять три года — если оно было получено от личного фонда на условиях его учредителя или при распределении имущества, оставшегося после ликвидации личного фонда (пп. 1.1 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).
На самого учредителя личного фонда это правило не распространяется.