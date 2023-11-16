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Свыше 428 млрд рублей выдал Сбер застройщикам в Москве с начала года

Дата публикации: 16 нояб 2023
Свыше 428 млрд рублей выдал Сбер застройщикам в Москве с начала года

Застройщики получили в московском отделении Сбера более 428 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«За десять месяцев 2023 года объем финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости в Московском банке Сбербанка вырос на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 428,4 млрд рублей. В целом объем портфеля кредитования девелоперов превысил 1 592 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В этом году в кредитную организацию впервые обратились за займами 68 девелоперов, которым выдали 218,9 млрд рублей. По словам вице-президента Сбербанка — председателя столичного банка Вячеслава Цыбульникова, сегодня большинство застройщиков в Москве строят объекты с использованием счетов эскроу.

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Юля Тихонова
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