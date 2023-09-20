Документы БТИ на Домклик — уникальная возможность для партнёров
В августе на Домклик появился новый сервис — «Документы БТИ» для объектов недвижимости на территории Москвы. С его помощью в личном кабинете Домклик PRO можно заказать поэтажный план с экспликацией или технический паспорт.
Услуга доступна для разных видов недвижимости: квартиры, комнаты и нежилые помещения.
Действующие тарифы
- Поэтажный план с экспликацией — 3 000 рублей для объектов до 350 кв. м
- Технический паспорт — 4000 рублей для объектов до 100 кв. м, 8 рублей за каждый следующий кв. м и 300 рублей за каждую дополнительную страницу экспликации.
- Обследование (при необходимости) — 11 000 рублей для объектов до 100 кв. м, 45 рублей за каждый следующий кв. м.
Как воспользоваться сервисом
- В разделе «Документы БТИ» введите адрес или кадастровый номер объекта
- Выберите и оплатите услугу
- Отслеживайте статус исполнения и скачайте документы в разделе «Мои заказы»
Преимущества услуги
Гарантия качества. Документы заказываются напрямую в государственном учреждении и изготавливаются по стандартам, установленным правительством Москвы. Каждый документ заверяется с помощью УКЭП, что защищает его от подделок.
Высокая скорость. Готовые документы можно получить уже через несколько часов после оплаты заказа. Средний срок выполнения услуги составляет 3–4 часа.
Выгодные тарифы. Стоимость услуг такая же, как и напрямую у исполнителя (ГБУ МосГорБТИ) — без комиссии и наценок.
Безопасность и удобство. Работа с заказом и документооборот осуществляется в защищенном контуре Домклик, что исключает риск утечки данных. Сделать заказ, связаться со специалистом БТИ, получить документы — всё можно сделать онлайн через личный кабинет Домклик PRO.