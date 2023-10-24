Система цифровой маркировки стройтоваров появилась в России
В России впервые внедрили систему цифровой маркировки строительной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе «Национального объединения строителей» (НОСТРОЙ).
«В Кировской области состоялся запуск пилотного проекта Минстроя России, Минпромторга России и Национального объединения строителей по нанесению уникальной цифровой маркировки на строительные материалы и изделия», — отметили в ассоциации.
Таким образом, в стране начато формирование единой автоматизированной электронной системы качественной строительной продукции на базе Реестра, указали в НОСТРОЙ.
По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, система позволит идентифицировать продукцию и отслеживать ее путь от производства до применения. Подобное станет возможным благодаря QR-коду на товаре.