Чиновников хотят привлечь к ответственности за неактивное строительство
В России могут ввести ответственность за неисполнение градостроительных планов. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
По его словам, девелопер должен подстраиваться под планы муниципалитета. В то же время региональным властям необходимо профессионально подготовить проектную документацию и сделать ее доступной, чтобы город ясно видел перспективы.
«Конечно же, речь идет о градостроительном потенциале каждой территории», — уточнил депутат. Регионы получили достаточно полномочий по градопланированию, поэтому пришло время увидеть результат, отметил он.
Пахомов добавил, что региональные власти по-своему распоряжаются полномочиями. Однако если в домах нет воды, отопления или нет учебников в школах — за это наказывают. А за бездействие при потенциале на миллиард рублей в прямой реализации и на десятки миллиардов — в косвенной — ответственности нет, подчеркнул он.
«Я не исключаю, что мы выйдем с предложением о введении жестких обязательных механизмов ответственности в этой», — заключил парламентарий.