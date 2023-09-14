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Недвижимость
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Как построить дом в лесу

Дата публикации: 14 сен 2023
Как построить дом в лесу
Содержание

Свой домик в лесу, что и дом у моря, для многих — идея–мечта. Свежий воздух, природа за окном, тишина и уединение. Кто-то рассматривает дом в лесу как возможность для ведения бизнеса. Ведь такой дом можно сдавать в аренду тем, кто хочет выбраться на выходные или в отпуск подальше от города.

В статье разберём, можно ли строить дом в лесу и что для этого нужно.

Можно ли построить дом в лесу

Построить дом в лесу — можно. Но процесс довольно сложный, поскольку земля должна соответствовать определённым критериям, нужно получать специальные разрешения или выкупать землю с торгов.

Вероятнее всего, совсем в глубине леса построить дом не получится. Ниже расскажем — почему. А для начала поделимся более простыми способами.

Если очень хочется жить словно в лесу, можно приобрести лесистый участок для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства. Или вырастить лес самостоятельно на купленной земле: высадить сосны, ели, и вот — как и в лесу, ваш участок спрятан в тени деревьев.

Теперь разберём случаи посложнее.

Как построить дом в лесу

Предположим, что вы нашли идеальное место для строительства дома. Но на любом понравившемся вам участке леса дом не построить. Нужно, чтобы соблюдалось несколько условий:

  • земля, на которой будет строиться дом, должна быть в границах населённого пункта и относиться к категории земель: «Земли населённых пунктов»;
  • земельный участок не должен пересекаться с лесом;
  • назначение земли должно предусматривать строительство дома;
  • земельный участок должен быть в собственности или в аренде;
  • вид разрешённого использования земли должен относиться к одной из категорий: для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или ведения садоводства.

Построить частный дом можно только на территории леса, который не относится к охраняемым, заповедным или туристическим. Также участок должен примыкать к лесополосе, которая не имеет культурной, экологической или промышленной ценности: не растут редкие и охраняемые растения, не обитают охраняемые птицы и животные, древесина не пригодна для заготовления.

Как это всё проверить?

Для начала узнайте кадастровый номер участка на Публичной кадастровой карте: введите адрес или поищите землю вручную. Чтобы проверить категорию земли и вероятность пересечения с лесным фондом, можно воспользоваться Государственным лесным реестром (ГЛР) и Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН).

Если земля окажется в лесном фонде, строить дом — нельзя. По закону это будет расцениваться как самозахват земли, за который граждан могут оштрафовать на сумму от 20 000 тысяч до 50 000 рублей, должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей, а юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей.

На ресурсах можно также проверить, находится ли лес в федеральной собственности. Если да, то земля приватизации не подлежит.

Может случиться так, что в ГРЛ земля относится к категории лесного фонда, но по сведениям ЕГРН — к земле населённых пунктов или садового товарищества. Тогда в силу вступит «лесная амнистия» — упрощённый порядок приведения в соответствие сведений ЕГРН и ГЛР. В данном случае сведения из ЕГРН будут приоритетнее. Но это актуально только для случаев, когда настоящий или прошлый собственник получили право на владение землёй до 1 января 2016 года. Подтверждением этому могут стать договор купли-продажи, аренды, дарения, свидетельство о вступлении в наследство и другие бумаги.

Если участок уже относится к землям сельскохозяйственного назначения и не входит в границы населённого пункта, то возможность строительства дома будет зависеть от вида разрешённого использования. Должен быть один из таких: для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или ведения садоводства. Выкупить такой участок можно с торгов, если он в муниципальной собственности, или в обычном порядке, если он в частном владении.

Если земля имеет категорию «Земли населённых пунктов», ура, её так же можно купить, арендовать в безвозмездное пользование у муниципальных властей на конкурсной основе и строить дом.

Если участок входит в садовое товарищество, то завладеть им можно, став членом товарищества, обратившись к председателю. По закону такие земельные участки распределяются только между членами СНТ.

Читайте также: Как бесплатно получить землю под строительство дома от государства

Как купить участок земли в лесу через торги

Чтобы принять участие в торгах, проверьте в ГЛР и ЕГРН, за каким органом государственной власти или местного самоуправления закреплены те или иные участки леса. К ним и нужно обратиться с заявлением или о проведении аукциона, или о желании принять участие в предстоящих торгах.

Если земельный участок только предстоит образовать, нужно пройти процедуру межевания участка, поставить его на кадастровый учёт. Заявление может подать инициатор аукциона — гражданин или муниципалитет, или кадастровый инженер, который проводил межевание.

Местные власти должны принять решение о проведении аукциона не позже чем через два месяца с даты подачи заявки. Информация о проведении торгов размещается на ГИС «Торги» или на местных сайтах. А если их нет, то на досках объявлений — не позже чем за 30 дней до начала аукциона. Принять участие в них могут все желающие.

Согласно закону, участники торгов должны внести задаток, указанный в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, его вернут.

Подготовьтесь к торгам заранее. Вам понадобятся:

  • заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
  • копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
  • документы, подтверждающие внесение задатка.

По результатам торгов определяется ежегодная арендная плата или выкупная стоимость. Если вам удалось выиграть торги, земля ваша.

Если цель использования земельного участка определена, участок арендован или оформлен в собственность, а вид его разрешенного использования позволяет строить жилой дом, направьте в орган местного самоуправления уведомление о начале строительства. Специалисты установят соответствие параметров будущей постройки требованиям градостроительного законодательства. Если никаких нарушений нет, можно начинать стройку дома в лесу своей мечты.

Уведомить власти нужно и после завершения строительства. Муниципалитет направит этот документ вместе со своим заключением и пакетом документов для постановки дома на кадастровый учёт и регистрации права собственности.

Отметим, что без разрешения администрации строить дом нельзя. Его просто признают как самовольную постройку. В самом печальном сценарии — дом снесут по решению суда.

Читайте также: Хочу построить дом. С чего начать?

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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