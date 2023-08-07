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Информация о звонках по объявлениям на Домклик теперь будет отражаться в реальном времени

Дата публикации: 07 авг 2023
Информация о звонках по объявлениям на Домклик теперь будет отражаться в реальном времени

С 7 августа в личном кабинете агентств недвижимости информация о звонке будет отображаться в режиме реального времени. Статистика доступна в личном кабинете компании.

Напомним, что ранее информация о звонках отображалась в течение одного дня. Обновление позволит оперативно перезванивать по принятым и пропущенным звонкам.

Эти сведения можно посмотреть в личном кабинете, в разделе «Статистика».

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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