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«Регистрация и расчёты» по сниженной цене — специальное предложение для партнёров Домклик

Дата публикации: 15 янв 2024
«Регистрация и расчёты» по сниженной цене — специальное предложение для партнёров Домклик
Содержание

В апреле 2023 года мы запустили новый сервис «Регистрация и расчёты» для сделок без ипотеки. С его помощью можно безопасно зарегистрировать переход права собственности и провести денежные расчёты между сторонами.

Сейчас сниженная цена на сервис действует только для партнёров Домклик — при записи на сделку в Домклик PRO.

Действующие тарифы:

  • 5 900 — при покупке одного объекта недвижимости (квартиры, дома, комнаты)
  • 10 050 — при покупке двух объектов недвижимости (дом с участком)

Дополнительно оплачивать госпошлину не нужно — она уже включена в стоимость услуги.

Сниженная цена доступна только для партнёров Домклик, все остальные смогут оформить услугу по стандартной стоимости.

При покупке подписки стоимость сервиса «Регистрация и расчёты» для партнёров будет ниже — 5015 рублей за 1 объект и 8620 рублей за 2 объекта.

Воспользуйтесь специальным предложением

  1. Запишите клиента на сделку в личном кабинете Домклик PRO
  2. Закажите сервис «Регистрация и расчёты» по сниженной цене
  3. Зарегистрируйте переход права собственности и проведите расчёты между сторонами в рамках одной услуги

Другие преимущества сервиса

Минимум усилий. Вам не нужно оформлять каждый сервис по отдельности — достаточно подать заявку на одну услугу. Все документы будут сформированы и заполнены автоматически. От вас потребуется только проверить данные и отправить заявку на регистрацию.

Прозрачный процесс для всех участников. Сервис подключён к API Росреестра — вы будете в курсе всех этапов регистрации.

Актуальная информация о статусе отправленных документов. Сообщим, когда переход права собственности будет зарегистрирован в Росреестре, а деньги переведены продавцу.

Читайте также: Как быстро и безопасно провести сделку без ипотеки с помощью сервиса «Регистрация и расчёты»

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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