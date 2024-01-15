«Регистрация и расчёты» по сниженной цене — специальное предложение для партнёров Домклик
В апреле 2023 года мы запустили новый сервис «Регистрация и расчёты» для сделок без ипотеки. С его помощью можно безопасно зарегистрировать переход права собственности и провести денежные расчёты между сторонами.
Сейчас сниженная цена на сервис действует только для партнёров Домклик — при записи на сделку в Домклик PRO.
Действующие тарифы:
- 5 900 — при покупке одного объекта недвижимости (квартиры, дома, комнаты)
- 10 050 — при покупке двух объектов недвижимости (дом с участком)
Дополнительно оплачивать госпошлину не нужно — она уже включена в стоимость услуги.
Сниженная цена доступна только для партнёров Домклик, все остальные смогут оформить услугу по стандартной стоимости.
При покупке подписки стоимость сервиса «Регистрация и расчёты» для партнёров будет ниже — 5015 рублей за 1 объект и 8620 рублей за 2 объекта.
Воспользуйтесь специальным предложением
- Запишите клиента на сделку в личном кабинете Домклик PRO
- Закажите сервис «Регистрация и расчёты» по сниженной цене
- Зарегистрируйте переход права собственности и проведите расчёты между сторонами в рамках одной услуги
Другие преимущества сервиса
Минимум усилий. Вам не нужно оформлять каждый сервис по отдельности — достаточно подать заявку на одну услугу. Все документы будут сформированы и заполнены автоматически. От вас потребуется только проверить данные и отправить заявку на регистрацию.
Прозрачный процесс для всех участников. Сервис подключён к API Росреестра — вы будете в курсе всех этапов регистрации.
Актуальная информация о статусе отправленных документов. Сообщим, когда переход права собственности будет зарегистрирован в Росреестре, а деньги переведены продавцу.
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