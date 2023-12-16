Тест: Подходит ли вам профессия риелтора?
- 1️⃣ У Вас большой круг общения?
- 2️⃣ Вы любите разговаривать по телефону?
- 3️⃣ Как вы относитесь к самообразованию в профессии?
- 4️⃣ Вы хорошо знаете свой город?
- 5️⃣ Вы пунктуальный человек?
- 6️⃣ Вам предстоит долгая поездка в поезде. Как проведете время?
- 7️⃣ Что для вас — профессия риелтора?
- 8️⃣ Звонок от покупателя в ваш единственный за неделю выходной — хочет посмотреть квартиру. Что будете делать?
- 9️⃣ Вы в первый раз приехали на просмотр квартиры. О чем в первую очередь спросите продавца?
- 🔟 Что нужно риелтору на старте своей карьеры?
- Результаты
Хотите стать профессиональным риелтором? Пройдите наш тест и узнайте, каковы ваши шансы на успех.
За каждый ответ «А» ставьте себе 3 балла, за «Б» — 2 балла и за «В» — 1 балл.
1️⃣ У Вас большой круг общения?
А) Да, не представляю своей жизни без общения! Стараюсь регулярно поддерживать старые связи и радуюсь новым знакомствам — это всегда интересно!
Б) Смотря что называть большим кругом. Я не испытываю дефицита в общении, но и не всегда готов к новым знакомствам, стараюсь держать баланс.
В) Нет, я достаточно закрытый человек и люблю уединение. Есть несколько близких друзей, мне этого достаточно.
2️⃣ Вы любите разговаривать по телефону?
А) Да, я постоянно на связи. Звонки, голосовые сообщения, мессенджеры — большую часть дня в телефоне.
Б) Могу поговорить по необходимости. Не сказать, что поклонник телефонных разговоров, но меня это и не утомляет.
В) Терпеть не могу. В выходные и праздники стараюсь отключать все уведомления или ставить телефон в авиарежим — быть все время на связи для меня мука.
3️⃣ Как вы относитесь к самообразованию в профессии?
А) В моем расписании всегда есть время для обучения — без этого профессионалом не стать!
Б) По возможности стараюсь читать литературу по своей специальности и поддерживать себя в профессиональном тонусе.
В) Я и так устаю. Не собираюсь тратить еще и свое свободное время на работу — за это мне не доплачивают.
4️⃣ Вы хорошо знаете свой город?
А) Да, очень люблю прогулки, на каждой стараюсь находить что-нибудь интересное, прокладывать новые маршруты. Ориентируюсь во всех районах своего города.
Б) Экскурсоводом и не стал бы, но в своем городе неплохо ориентируюсь.
В) Без лишней необходимости стараюсь из дома не выходить. Тем более, что сейчас все доступно онлайн.
5️⃣ Вы пунктуальный человек?
А) Безусловно. Если есть договоренность, стараюсь заранее продумать маршрут, посмотреть ситуацию на дорогах и выйти из дома пораньше — мало ли что.
Б) Не люблю опаздывать и заставлять себя ждать, но иногда обстоятельства могут меня задержать. Стараюсь не допускать такого.
В) С часами я не дружу. Все друзья знают, что на встречу со мной можно приходить минимум на полчаса позже обозначенного времени.
6️⃣ Вам предстоит долгая поездка в поезде. Как проведете время?
А) Познакомлюсь с попутчиками. Что может быть интереснее знакомства в путешествии.
Б) Буду слушать музыку и смотреть в окно — новые пейзажи всегда вдохновляют.
В) Постараюсь проспать до конца поездки.
7️⃣ Что для вас — профессия риелтора?
А) Специалист по сделкам с недвижимостью, задача которого — решить проблему клиента наилучшим для него образом.
Б) Посредник между покупателем и продавцом.
В) Какой-то человек, который почему-то берет проценты за работу, которую я могу сделать и сам.
8️⃣ Звонок от покупателя в ваш единственный за неделю выходной — хочет посмотреть квартиру. Что будете делать?
А) Перенесу личные дела и организую показ — такая уж у нас непредсказуемая и интересная работа.
Б) Если на день не запланировано неотложных дел — поеду на показ. Если не получается — постараюсь выбрать для клиента удобное время на следующий день.
В) Вряд ли он до меня дозвонится — в выходные я принципиально не отвечаю на рабочие звонки.
9️⃣ Вы в первый раз приехали на просмотр квартиры. О чем в первую очередь спросите продавца?
А) Попрошу показать документы, подтверждающие право собственности.
Б) Узнаю, как давно был капитальный ремонт.
В) Есть ли домашние животные.
🔟 Что нужно риелтору на старте своей карьеры?
А) Активность, амбициозность и желание развиваться.
Б) База данных с потенциальными клиентами.
В) А что, еще дополнительно что-то нужно?
Результаты
21-30 баллов — Поздравляем, портрет успешного риелтора будто писали с вас! У вас есть все качества, которые важны в работе риелтора, и, что важно, четкие представления о том, что значит быть риелтором. Вперед — к успешным сделкам!
11-20 баллов — У вас есть все шансы стать профессиональным риелтором и добиться в этой работе больших успехов. А быстрее достигнуть поставленной цели вам помогут книги из нашего списка.
0-10 баллов — Если вы решили стать риелтором, вам еще многому предстоит научиться и, возможно, пересмотреть свои некоторые привычки. Но мы уверены, что если вы действительно хотите стать успешным риелтором — у вас все получится!
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