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Домклик запустил конструктор платных пакетов продвижения объявлений

Дата публикации: 05 мая 2023
Домклик запустил конструктор платных пакетов продвижения объявлений
Содержание

Теперь на Домклик все агентства недвижимости могут пользоваться конструктором пакетов продвижения объявлений — это позволяет работать с объявлениями более эффективно и экономно.

Какие преимущества дает конструктор

Конструктор пакетов продвижения объявлений поможет агентствам недвижимости лучше управлять бюджетом на продвижение, экономить деньги и время.

Вот три главных преимущества нового конструктора:

1. Покупка сразу нескольких пакетов размещений для разных регионов и разных категорий недвижимости

Достаточно один раз указать регионы, где размещаются объявления, и выбрать количество размещений для каждого из них на одной странице.

2. Покупка пакета с любым количеством продвижений

Можно купить пакет с любым количеством продвижений объявлений, также можно купить рекомендованное количество продвижений.

3. Оплата размещения и продвижения одним платежом

Мы объединили пакеты размещений и продвижений на одной странице — теперь можно оплатить несколько пакетов сразу.

Где найти конструктор

Конструктор пакетов продвижения объявлений доступен в личном кабинете агенства недвижимости.

Перейти в личный кабинет агенства

Как узнать подробности по использованию конструктора

Чтобы узнать подробности, читайте подробную инструкцию по использованию конструктора.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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