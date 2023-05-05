Домклик запустил конструктор платных пакетов продвижения объявлений
Теперь на Домклик все агентства недвижимости могут пользоваться конструктором пакетов продвижения объявлений — это позволяет работать с объявлениями более эффективно и экономно.
Какие преимущества дает конструктор
Конструктор пакетов продвижения объявлений поможет агентствам недвижимости лучше управлять бюджетом на продвижение, экономить деньги и время.
Вот три главных преимущества нового конструктора:
1. Покупка сразу нескольких пакетов размещений для разных регионов и разных категорий недвижимости
Достаточно один раз указать регионы, где размещаются объявления, и выбрать количество размещений для каждого из них на одной странице.
2. Покупка пакета с любым количеством продвижений
Можно купить пакет с любым количеством продвижений объявлений, также можно купить рекомендованное количество продвижений.
3. Оплата размещения и продвижения одним платежом
Мы объединили пакеты размещений и продвижений на одной странице — теперь можно оплатить несколько пакетов сразу.
Где найти конструктор
Конструктор пакетов продвижения объявлений доступен в личном кабинете агенства недвижимости.
Перейти в личный кабинет агенства
Как узнать подробности по использованию конструктора
Чтобы узнать подробности, читайте подробную инструкцию по использованию конструктора.