Домклик для партнеров: чем нам запомнится 2023 год
Традиционно в преддверии Нового года все подводят итоги и делятся воспоминаниями о ключевых изменениях. Команда Домклик — не исключение.
Рассказываем об основных успехах работы и сотрудничества с партнерами за прошедший год.
Исполнительный директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик», Сбербанк
Большая команда Домклик в этом году сконцентировалась на скорости, надежности и технологиях продуктов индустрии недвижимости Домклик. Из ключевых достижений можно выделить:
- Аудитория Домклик выросла до 18 млн клиентов в месяц.
- Приложение Домклик стало лидером по числу скачиваний на мобильные устройства с платформы RuStore среди других приложений недвижимости.
- Запустили инновационный формат получения ипотеки в Сбере. Теперь достаточно подать всего одну универсальную заявку, чтобы получить одобрение всех доступных клиенту ипотечных программ.
- Совместно с Росреестром реализовали пилотный проект для ускорения регистрации ипотечных сделок в Сбере. В Москве электронная регистрация перехода прав собственности на недвижимость занимает не больше часа, ранее — два рабочих дня.
- Запустили обновленные мобильные приложения на IOS и Android.
- Отменили отчеты об оценке при покупке квартир в ипотеку на вторичном рынке, что позволило нашим клиентам экономить на расходах и ускорить выход на сделку.
- Запустили в работу новый инструмент, который позволяет отмечать объявления специальным значком — «Проверено в Росреестре». Такие предложения выделяются среди копий и находятся выше в поиске.
- Реализовали 34 рекламные кампании, что позволило охватить более 100 млн человек. Основными каналами коммуникации были телевидение, наружная и indoor-реклама, аудиореклама на радио, digital, блогерские интеграции, а также реклама в аэропортах и на вокзалах.
Достигаем новых высот с партнерами первичного рынка
Исполнительный директор по работе с рынком первичного жилья дивизиона «Домклик», Сбербанк
- Преодолели важный рубеж: доля Сбера в количестве сделок с ипотекой на первичном рынке за первые 10 месяцев составила 60%. Более того, выдано более 1,5 триллиона рублей ипотеки на первичном рынке.
- Запустили серию совместных акций с застройщиками. В марте была акция «Дисконт за скидку», в мае — «Двойная выгода», в августе — «Спасибо за квартиру», а в ноябре — «Зеленый день». Благодаря этим программам более 16 тысяч клиентов смогли воспользоваться лучшими предложениями от Сбера и наших партнеров-застройщиков.
- Выдали кредитов на ИЖС на сумму более 450 млрд. рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2022 году.
- Впервые запустили механику начисления бонусов СберСпасибо в ипотеке.
- Представили раздел «Построить дом», с помощью которого можно решить все вопросы с загородной недвижимостью — от подбора участка, подходящего под условия льготной ипотеки от Сбера, до выбора подрядчика и проекта будущего дома. В разделе отражена информация об аккредитованных подрядчиках и проектах домов с отзывами клиентов.
- Показали рекламу партнеров более 300 млн раз на витрине новостроек Домклик.
Выходим на новый уровень с партнерами вторичного рынка
В 2023 году вместе с ключевыми федеральными и региональными партнерами агентств недвижимости выстроили взаимовыгодные отношения через совместное бизнес-планирование.
Руководитель направления по работе с рынком вторичного жилья
- За 11 месяцев текущего года на 84% выросло количество ипотечных заявок, которые были направлены ключевыми партнерами-агентствами недвижимости. Доля таких обращений от всех ипотечных заявок увеличилась на 12%.
- За этот же период на 59% увеличилось количество ипотечных сделок, проведенных ключевыми партнерами-агентствами.
- В сравнении с 2019 годом на 5,1% увеличилось количество активных агентов, которые заключают сделки через сервис Домклик.
- Расширили рейтинг ключевых партнеров Домклик с топ-20 до топ-30. Это послужило дополнительной мотивацией для продвижения бренда партнера и усиления сотрудничества с Домклик и Сбером. С апреля по ноябрь рейтинг топ-30 обновился на 17%, включив в себя 5 новых партнеров.
- Совместно с партнерами регулярно выходили в прямой эфир, где разбирали самые интересные кейсы по проведению сделок с цифровыми сервисами Домклик.
Также 1 октября мы анонсировали запуск новой программы лояльности для наших партнеров — агентств недвижимости России. Новая программа отражает положение офиса агентства в рейтинге региона по ключевым показателям бизнеса: ипотечные сделки, неипотечные сделки, доля платных объявлений, доля нарушений по объявлениям.
Совершенствуем личный кабинет партнера Домклик
Руководитель команды разработки личного кабинета Домклик PRO
Улучшение Домклик PRO остается одной из важных задач в сотрудничестве с партнерами. В 2023 году личный кабинет для профессионалов рынка стал еще функциональнее!
Были реализованы крупные доработки в следующих направлениях:
1. Активно работали над автоматизацией субсидирования: реализовали заключение договора в кабинете партнера и добавили возможность работы со списком выданных кредитов.
2. Открыли новый раздел, в котором руководитель компании застройщика может видеть аналитику по сделкам, заявкам на ипотеку и прочим показателям в рамках сотрудничества с Домклик. Надеемся, что данные помогут руководителям принимать правильные стратегические решения!
3. Продолжаем активную работу над мобильным приложением. В этом году стали доступны обновленные разделы профиля и процесс регистрации компании и партнера.
4. Предоставили возможность главе компании в личном кабинете выбрать конкретного сотрудника и предоставить ему доступ к функционалу, который ранее был доступен только руководителям.
5. Добавили функцию для руководителей компании или уполномоченных лиц на основании ЕГРЮЛ\ЕГРИП подписывать любые документы о сотрудничестве с Домклик простой электронной подписью — с помощью специального СМС-кода. Нововведение ускоряет работу с документами и позволяет отказаться от бумажных носителей.
6. Запустили для частных риелторов возможность подачи заявки на ипотеку за своих клиентов, что позволит им оказывать полный спектр услуг.
В уходящем году наши партнеры стали настоящей основой для человекоцентричной работы. Было много успехов и больших цифр: 1,3 млн ипотечных кредитов были выданы Сбербанком, из них практически миллион — с участием профессионалов рынка недвижимости. В сентябре 2023 года мы установили очередной рекорд, выдав 11,4 тыс. ипотечных кредитов за один день.
В новом году мы продолжим делать ставку на технологичность, улучшение профессиональных сервисов и взаимовыгодное сотрудничество. Ставку на то, чтобы весь спектр вопросов с недвижимостью наши клиенты и партнёры решали быстро и просто, буквально, в один клик.
От лица команды Домклик выражаю огромную благодарность за совместную плодотворную работу и поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в ваших домах всегда царят гармония и счастье!
В новом году предлагаем оставаться в курсе новостей для профессионалов рынка:
- В нашем телеграм-канале
- На YouTube
- В Журнале Домклик