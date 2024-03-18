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Приглашаем стать частью Domclick Digital Day в Сочи — большой конференции Домклик

Дата публикации: 18 мар 2024
Приглашаем стать частью Domclick Digital Day в Сочи — большой конференции Домклик

4 апреля в Сочи пройдёт Domclick Digital Day — первая большая конференция Домклик для профессионалов рынка недвижимости: застройщиков, агентов недвижимости и подрядчиков. 

Примите участие в мероприятии и узнайте о новых трендах и инсайтах отрасли из первых уст — от топ-менеджеров Домклик, Сбера и руководителей крупнейших компаний.

Конференция пройдёт в гибридном формате, участие бесплатное. Выбирайте подходящий формат:

Очное участие. Доступно только партнёрам Домклик, оставьте заявку — мы рассмотрим её в течение недели и вернемся с подтверждением. Место проведения — отель «Альфа Сириус».

Онлайн-участие. Доступно всем желающим, регистрация не требуется. Трансляция появится в день мероприятия на сайте Domclick Digital Day.

Задать вопросы спикерам можно будет как офлайн, так и онлайн, а самые проактивные участники получат мерч Домклик и подарки от SberDevices. 

Что вас ждёт

Domclick Digital Day — площадка для обмена опытом и продуктивного нетворкинга. 

На сессиях и круглых столах спикеры расскажут о реальных кейсах, поделятся закрытой аналитикой и инструментами, которые помогут вам стать еще эффективнее в работе. Поговорим об онлайн-сделках, автоматизации цикла продаж, модерации объявлений и о многом другом.

Ключевые спикеры

  • Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка
  • Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
  • Максим Матвеев, директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик» Сбербанка
  • Екатерина Плотникова, директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Юго-Западного банка Сбербанка
  • Александр Потапов, исполнительный директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования
  • Павел Петров, коммерческий директор, Догма
  • Владислав Сидоренко, заместитель директора, Этажи
  • Руслан Гараев, директор департамента развития франшизы, Аякс
  • Олег Комлик, заместитель управляющего директора, ДОМ.РФ
  • Кирилл Пуленков, заместитель коммерческого директора, Циан

В рамках brain-сессии выступят Денис Паршин, исполнительный директор Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера, и Игорь Карпов, врач-психотерапевт, основатель и руководитель центра психотерапии и Академии душевного здоровья. 

Спикеры расскажут о том, как достичь максимальной продуктивности в работе и как правильно вести маркетинговую коммуникацию с потенциальными клиентами. 

Присоединяйтесь к событию и откройте для себя новые горизонты возможностей! Более подробно — на сайте Domclick Digital Day.

До встречи 4 апреля!

Мероприятия
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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