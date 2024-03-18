Приглашаем стать частью Domclick Digital Day в Сочи — большой конференции Домклик
4 апреля в Сочи пройдёт Domclick Digital Day — первая большая конференция Домклик для профессионалов рынка недвижимости: застройщиков, агентов недвижимости и подрядчиков.
Примите участие в мероприятии и узнайте о новых трендах и инсайтах отрасли из первых уст — от топ-менеджеров Домклик, Сбера и руководителей крупнейших компаний.
Конференция пройдёт в гибридном формате, участие бесплатное. Выбирайте подходящий формат:
Очное участие. Доступно только партнёрам Домклик, оставьте заявку — мы рассмотрим её в течение недели и вернемся с подтверждением. Место проведения — отель «Альфа Сириус».
Онлайн-участие. Доступно всем желающим, регистрация не требуется. Трансляция появится в день мероприятия на сайте Domclick Digital Day.
Задать вопросы спикерам можно будет как офлайн, так и онлайн, а самые проактивные участники получат мерч Домклик и подарки от SberDevices.
Что вас ждёт
Domclick Digital Day — площадка для обмена опытом и продуктивного нетворкинга.
На сессиях и круглых столах спикеры расскажут о реальных кейсах, поделятся закрытой аналитикой и инструментами, которые помогут вам стать еще эффективнее в работе. Поговорим об онлайн-сделках, автоматизации цикла продаж, модерации объявлений и о многом другом.
Ключевые спикеры
- Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка
- Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
- Максим Матвеев, директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик» Сбербанка
- Екатерина Плотникова, директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Юго-Западного банка Сбербанка
- Александр Потапов, исполнительный директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования
- Павел Петров, коммерческий директор, Догма
- Владислав Сидоренко, заместитель директора, Этажи
- Руслан Гараев, директор департамента развития франшизы, Аякс
- Олег Комлик, заместитель управляющего директора, ДОМ.РФ
- Кирилл Пуленков, заместитель коммерческого директора, Циан
В рамках brain-сессии выступят Денис Паршин, исполнительный директор Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера, и Игорь Карпов, врач-психотерапевт, основатель и руководитель центра психотерапии и Академии душевного здоровья.
Спикеры расскажут о том, как достичь максимальной продуктивности в работе и как правильно вести маркетинговую коммуникацию с потенциальными клиентами.
Присоединяйтесь к событию и откройте для себя новые горизонты возможностей! Более подробно — на сайте Domclick Digital Day.
До встречи 4 апреля!