Подборка полезных материалов из Академии Домклик ко Дню знаний
Мы убеждены, что профессионалам рынка недвижимости необходимо постоянно поддерживать свою экспертизу на высоком уровне. В честь Дня знаний предлагаем вам подборку полезных материалов, которые вы можете найти в личном кабинете партнёра на Домклик PRO в разделе Академия Домклик.
🔘 Всё о продуктах и сервисах Домклик
Проверьте, всё ли вы знаете о возможностях от Домклик для снижения ипотечной ставки и удобного проведения сделок с недвижимостью? Знания позволят помогать в подборе подходящей ипотечной программы, научиться работать со страхами клиентов, избегать типовых ошибок.
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🔘 Использование материнского капитала в сделках с недвижимостью
По данным Минтруда, материнский капитал для улучшения жилищных условий используют больше половины семей-участников программы. При этом применение маткапитала в сделках с недвижимостью часто вызывает вопросы. Вместе с нотариусом и адвокатом мы разобрались, как можно использовать материнский (семейный) капитал в сделках с жильём и какие последствия это влечёт за собой.
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🔘 Быстрый старт карьеры агента в сфере найма жилья
Если вы только начинаете свой путь на рынке недвижимости или хотите расширить свои компетенции, обратите внимание на рынок аренды жилья. Мы собрали исчерпывающую информацию о рынке жилого найма, типах клиентов, специфике работы с ними, а также обо всех этапах работы с клиентом — от подписания агентского договора до получения комиссии и постпродажного обслуживания.
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🔘 Какие налоги должен платить риелтор: особенности режимов налогообложения
Вместе с налоговыми экспертами мы разобрались в отличиях разных режимов налогообложения, что позволит выбрать, какой выгоднее и безопаснее для вас. Также вы узнаете, как можно снизить риски возникновения претензий со стороны налоговой и банка, научитесь работать с контрольно-кассовой техникой.
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Напомним, что все материалы доступны в личном кабинете партнёра на Домклик PRO, а также регулярно дополняются новыми темами. Следите за новостями в нашем телеграм-канале Домклик PRO, чтобы не пропустить новые знания!