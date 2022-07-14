Способы бесплатного привлечения клиентов с помощью Домклик
Команда Домклик провела исследование и выяснила, что при выборе профессионала для проведения сделки с недвижимостью клиенту важны два основных критерия:
✅ Опыт — то есть, сколько сделок провели в агентстве
✅ Отзывы — оценка клиентов, которые уже провели свои сделки
На сайте Домклик появилось несколько доработок, которые помогут клиентам выбрать профессионала для проведения сделки именно по этим критериям. Обратив внимание на эти доработки, агенты могут бесплатно привлечь больше клиентов.
Заполнение карточки профессионала
Недавно мы обновили страницу поиска риелтора на Домклик. В этом разделе клиенты могут сами выбирать и проверять профессионалов для подбора недвижимости и проведения своих сделок, оценивая представленную на Домклик информацию об агенте.
Заполнив карточку, риелтор может бесплатно и без особых усилий привлечь потенциальных клиентов, уже готовых к заключению агентского договора. Статистика показывает, что посетители задерживаются в карточке дольше, если она заполнена полностью: в ней есть фотография, подробная информация о риелторе и отзывы. Такой профиль вызывает больше доверия, и клиент с большей вероятностью выберет именно этого партнёра для сотрудничества.
Рейтинг агентства по оценкам пользователей
Кроме того, Домклик обновил рейтинг агентств недвижимости, добавив критерий качества, основанный на оценках клиентов. Теперь на одной странице пользователь в одном окне может сразу видеть рейтинг агентств и по количеству проведенных сделок, и по средней оценке агентов клиентами. В рейтинге учитываются сделки за последние 12 месяцев.
Откуда берутся оценки клиентов?
После завершения сделок, проведенных на Домклик, ваши клиенты могут оценить вашу работу и оставить отзывы в специальном опроснике, которые пригодятся будущим покупателям.
Также клиент может оценить любого агента, участвующего в сделке, через его карточку на Домклик: найти нужного агента в разделе «Риелторы» и написать отзыв. Агент в своём личном кабинете увидит, как клиент оценил его работу.
Обращаем внимание, что отзывы на Домклик могут оставить только реальные клиенты, с которыми риелтор провел сделки. Таким образом, исключается недобросовестная активность конкурентов.
Простые шаги к новым агентским договорам
Мы рекомендуем партнёрам обращать внимание на среднюю оценку компании, вводить и контролировать стандарты работы с клиентами для улучшения и поддержания имиджа агентства. А каждого риелтора призываем не забывать о своём профиле, заполнять и обновлять необходимую информацию в карточке, а также напоминать клиентам оставлять отзыв после сделки.
Таким образом, вы сформируете привлекательный образ профессионала на Домклик и сможете привлечь еще больше новых клиентов.
Желаем успешных сделок!