Какие знания нужны риелторам: мнение эксперта
Мы живем в огромном и постоянно меняющемся информационном потоке. Бывает так, что только что полученная информация в считанные часы теряет свою актуальность. Не менее важное значение в современном инфопотоке имеют такие фильтры, как достоверность и информационный шум. О важности обучения для агентов недвижимости рассказывает эксперт по правовым вопросам Домклик Юлия Плетнёва.
Сфера недвижимости особенно специфична. Для успешной работы агенту необходимо сочетать в себе множество знаний, умений и навыков: от анализа рынка недвижимости и умения вести переговоры до юридической грамотности и знания различных ипотечных программ. Ошибка агента может быть фатальной как для клиента, так и для самого риелтора.
За последние годы отрасль недвижимости пережила настоящий шторм: период бешеного роста, затем резкого спада и теперь — восстановления. Неудивительно, что среди участников рынка заметна усталость и недостаток мотивации. Кроме того, наблюдается снижение уровня компетенции специалистов: не все успевают перестроиться под изменяющиеся реалии. Появились новые сложности, нужны новые инструменты… а ещё параллельно надо заниматься обучением новичков.
Многие из сферы недвижимости имеют классическое высшее образование или среднее специальное, но знания, которые необходимы в работе риелтора, добываются «в полях», на собственном опыте, на различных семинарах или в ходе дискуссий с коллегами по цеху. Зачастую агенты выстраивают работу методом проб и ошибок. Отсутствие системного образования в отрасли и единых стандартов работы тоже не прибавляет ясности. Есть мнение, что скоро исчезнет само понятие «законченное высшее образование». Образование может быть только незаконченным. Человек должен учиться новому всю жизнь, иначе он будет просто неконкурентоспособен.
Именно поэтому, работая на таком быстро меняющемся рынке как наш, крайне важно иметь надежного информационного партнера, который обладает высокой экспертностью и возможностью применения самых передовых технологий.
На рынке востребованы системные программы обучения, которые позволят профессионалам остаться на плаву. Но не простого обучения. Бизнесу уже не нужны базовые знания. Важно, чтобы информация подавалась интересно, бодро, развлекательно, в ходе обучения разбирались реальные кейсы и, главное — чтобы это сразу отражалось на результатах работы.
Для создания актуальной образовательной программы необходимо:
☑️ миксовать, добавлять темы (например, на развитие общих soft skills)
☑️ внедрять в процесс обучения геймификацию и мотивацию применить знания на практике
☑️ дать возможность найти ответ на свой вопрос здесь и сейчас, что-то в роде срочной инъекции знаний — узкоспециализированные курсы в четкой общей структуре.
Именно такой продукт мы запустили для наших партнёров. Это Академия Домклик. Раздел доступен в личном кабинете партнёра на Домклик PRO.
Планируем освещать самые актуальные темы, внедрять лучшие тренды и практики образовательных программ на рынке недвижимости и не только. Следите за новостями✌🏻