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Академия Домклик: новая платформа знаний для специалистов по недвижимости

Дата публикации: 05 авг 2022
Академия Домклик: новая платформа знаний для специалистов по недвижимости
Содержание

Академия Домклик — это онлайн-платформа с полезными материалами, которые пригодятся в работе специалистам в сфере недвижимости. Тут собраны лучшие практики от профессиональных преподавателей и тренеров: специалистов в сфере финансов и налогов, маркетологов, специалистов по продажам, юристов, экспертов по ипотеке.

Материалы доступны в разных форматах: в основном это видеоматериалы, но также представлены текстовые памятки, тесты, тренажеры и игры. Последние — особенно важны, ведь знания, полученные в игровой форме, легко воспринимаются и позволяют быстро получить  необходимые навыки.

Что можно изучать в Академии Домклик

Сейчас в Академии Домклик доступно 10 курсов и 18 выпусков эфиров «Час юриста», которые посвящены самым востребованным темам: о налогах в сфере недвижимости, правилах подачи налоговых деклараций и коммуникации с ФНС, особенностях разных форм ведения бизнеса, а также о секретах успеха в сфере аренды жилья.

Кроме того, уже сейчас в Академии Домклик есть бесплатный курс, где освещаются следующие темы:

  • Ипотечные и неипотечные продукты Домклик
  • Возможности снижения процентной ставки
  • «Рецепты» эффективной работы с клиентами и объектами недвижимости
  • Разбор типовых ошибок агентов по недвижимости

Материалы регулярно дополняются. Информация в уроках обновляется, а курсов со временем будет больше.

Академия Домклик: мы запустили первую в России онлайн-школу для специалистов по недвижимости №1

Кто может учиться в Академии Домклик

Занятия в Академии Домклик доступны для всех зарегистрированных пользователей Домклик PRO.

Обучаться можно с любого устройства и в любое время, когда возникла необходимость — на любой свой вопрос можно найти ответ в моменте.

Почему Академия Домклик будет полезна агентам по недвижимости

Академия — это узкоспециализированные курсы для разных профессиональных уровней, которые встроены в общую систему.

Риелторы, занимаясь в Академии Домклик, смогут получать полезные навыки и знания, которые необходимы в работе, и быстро найти ответы на свои вопросы. 

Руководители агенств недвижимости смогут контролировать учебный процесс сотрудников. Академия Домклик поможет компаниям повысить эффективность действующих агентов, поднять уровень стандартов работы, решить проблемы онбординга новых профессионалов.

Как оплатить обучение и можно ли учиться бесплатно 

В Академии есть платные и бесплатные онлайн-курсы — в зависимости от специфики учебных материалов.

Оплатить обучение можно онлайн с Домклик PRO переводом с карты любого банка.

Как начать учиться в Академии Домклик

Зайдите в Домклик PRO, в левом меню нажмите Академия. Выберите интересующий вас курс и начните заниматься уже сегодня.

Академия Домклик: мы запустили первую в России онлайн-школу для специалистов по недвижимости №1

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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