Налоги в недвижимости: что должен знать риелтор
Специалист в сфере недвижимости должен быть в курсе всех изменений налогового законодательства в части налогообложения сделок и получения вычетов. Применяя эти знания на практике, агент может определить налоговые риски и не допустить негативных последствий для себя и своих клиентов.
Почему риелтору важно разбираться в вопросах налогообложения
Основная причина стать профи в сфере налогообложения сделок с недвижимостью — это в первую очередь повышение личной экспертности агента, что позволит:
- получить преимущество на рынке
- свести к минимуму риски получения жалоб от клиентов
- больше зарабатывать — повысить цену услуг за экспертность, давать консультации на платной основе
Татьяна Макурова, эксперт по налогам, руководитель проектов, автор аналитических исследований
«На вопрос, должен ли риелтор разбираться в налогах, ответ обычно неоднозначный. Многие агенты считают, что их задача — грамотно провести сделку, утрясти взаимные интересы продавца и покупателя, проследить за оформлением документов и рисками по сделке. А вопрос налогообложения — ответственность клиента, а не риелтора. С одной стороны, это так.
Но я регулярно сталкиваюсь с тем, что именно агента начинает винить клиент, если уже после совершения сделки он узнаёт, что «попал» на налоги — вообще или не в том размере, который предполагался. «Хороший» риелтор (агентство) моментально становится «плохим». А негатив, увы, распространяется быстрее и легче, чем хорошие отзывы.
Дискутировать, кто прав, кто виноват, бесполезно, но согласитесь, странно, когда агент действует в интересах клиента, двигая цену сделки на 100-200-300 тысяч в нужную сторону, но при этом не интересуется налоговой экономией или, напротив, переплатой в сотни тысяч и даже миллионы рублей. Сегодня вопрос налоговой грамотности риелторов приобретает для клиента важное значение — конкурентное преимущество получает тот, кто может дать грамотные ориентиры по налогам.
программа-минимум для абсолютно каждого риелтора — умение разбираться в сроках владения и точках отсчета
программа-медиум — умение правильно посчитать налог по сделке
программа-оптимум — владение механизмами законной оптимизации без занижений и прочих незаконных схем».
Где получить знания
Самостоятельно разобраться во всех вопросах налогообложения в сфере недвижимости довольно сложно — нюансов много, а цена ошибки слишком велика. На рынке сейчас нет готового отраслевого решения или полноценного учебного материала по обучению в сфере налогов для риелторов.
Но выход есть! В Академии Домклик мы систематизировали самые нужные знания о налогах и лучшие практики от профессиональных преподавателей и тренеров — экспертов в сфере финансов и налогов.
Какие знания о налогах можно получить в Академии
🔘 Отмена налога с продажи жилья для семей с детьми: как получить льготу. Разберём новые поправки об освобождении от НДФЛ семей с 2 и более детьми при продаже недвижимости, а также обозначим проблематику в целях корректного информирования клиентов о налоговых последствиях.
🔘 Дарение и наследование недвижимости: налоговые последствия. Вы научитесь оценивать налоговые последствия при получении недвижимости в дар и по наследству, а также при её последующей продаже. Также узнаете, как уменьшить налог при продаже подаренной или унаследованной недвижимости ранее срока 3/5 лет.
🔘 Сроки владения недвижимостью — есть ли НДФЛ? Руководство. Расскажем, в каких случаях возникает обязанность подавать налоговую декларацию по факту продажи недвижимости и разберём на конкретных примерах порядок определения минимального срока владения недвижимостью.🔘 Алгоритм расчета НДФЛ при возмездном выбытии недвижимости: все нюансы. Вы научитесь оценивать налоговые последствия при возмездном выбытии недвижимости из владения. 🔘 Нюансы получения имущественного вычета и взаимозачёта. Расскажем, как получить имущественный вычет на одного человека в размере более 5 млн рублей, как получить вычет по покупкам прошлых лет и даже по проданным квартирам, а также о том, почему невыгодно получать имущественный вычет через работодателя. Все материалы доступны в личном кабинете партнёра на Домклик PRO. На ряд программ действуют скидки.