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Новый номер для партнёров Домклик — всегда на связи!

Дата публикации: 24 янв 2023
Новый номер для партнёров Домклик — всегда на связи!
Содержание

Для вашего удобства мы подключили новый отдельный номер для прямой связи партнёров с Домклик — 8 800 600-07-43.

Звонки бесплатные на территории РФ. Добавьте номер 8 800 600-07-43 в контакты, чтобы всегда быть на связи с Домклик. 

Кто и когда может звонить по выделенному номеру

Телефон доступен всем партнёрам: как самостоятельным риелторам и агентствам недвижимости, так и застройщикам. Для получения корректного сервиса по выделенному номеру вы должны быть зарегистрированы в Домклик PRO как партнёр и звонить с того телефона, который указан в вашем профиле.

Звонки принимаются в будние дни с 9.00 до 18.00 (по местному времени).

По каким вопросам можно звонить

По номеру 8 800 600-07-43 можно получить информацию по текущим сделкам или по другим вопросам сотрудничества с банком.При звонке партнёр будет направлен на менеджера Фабрики сделок.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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