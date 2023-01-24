Новый номер для партнёров Домклик — всегда на связи!
Для вашего удобства мы подключили новый отдельный номер для прямой связи партнёров с Домклик — 8 800 600-07-43.
Звонки бесплатные на территории РФ. Добавьте номер 8 800 600-07-43 в контакты, чтобы всегда быть на связи с Домклик.
Кто и когда может звонить по выделенному номеру
Телефон доступен всем партнёрам: как самостоятельным риелторам и агентствам недвижимости, так и застройщикам. Для получения корректного сервиса по выделенному номеру вы должны быть зарегистрированы в Домклик PRO как партнёр и звонить с того телефона, который указан в вашем профиле.
Звонки принимаются в будние дни с 9.00 до 18.00 (по местному времени).
По каким вопросам можно звонить
По номеру 8 800 600-07-43 можно получить информацию по текущим сделкам или по другим вопросам сотрудничества с банком.При звонке партнёр будет направлен на менеджера Фабрики сделок.