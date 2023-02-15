Альманах домов от Домклик — новый инструмент для подбора квартир на вторичном рынке
Подбор квартиры на вторичном рынке — непростая задача. Можно ли сделать перепланировку в такой квартире? Какая толщина стен в доме? Сколько квартир на этаже? Домклик решил помочь разобраться в этом вопросе и рассказать о типах популярных домов. Поэтому мы запустили новый проект — альманах домов.
Альманах домов от Домклик наглядно представляет все плюсы и минусы типовых жилых домов России. Проект позволит агенту разобраться в этих деталях, проявлять экспертность в работе с клиентами, помогать проще и быстрее принять решение и повышать стоимость своих услуг.
Сейчас в альманахе домов представлены самые популярные в Москве серии многоквартирных домов, количество которых со временем будет расти:
Альманах домов от Домклик: что это и чем он полезен
Альманах домов представляет собой страницу с ключевой информацией о конкретной серии дома и будет полезен тем, кто собирается купить квартиру на вторичном рынке и хочет разобраться в инженерных особенностях типовой серии дома.
Каждой серии дома посвящена отдельная страница альманаха, где собраны главные параметры многоквартирного дома:
- Материал стен
- Количество подъездов
- Этажность
- Высота потолков
- Годы строительства
- Наличие лифтов, их грузоподъемность
- Наличие балконов, лоджий и эркеров
- Количество квартир на этаже
- Тип вентиляции
- Перспективы сноса в рамках программы реновации жилья
- Тип санузлов
- Тип лестниц
- Наличие и тип мусоропровода
- Тип кровли
Также тут есть мультимедиа-контент о каждой серии домов: инфографика, реальные фотографии, полезные видео, главные плюсы и минусы домов, данные о толщине стен, планировки типовых квартир и возможность сделать перепланировку в них, данные о шумоизоляции и теплоизоляции дома.
Преимущества использования альманаха в работе риелторов
Применение данного инструмента в работе агента по недвижимости позволит наглядно демонстрировать плюсы и минусы разных серий домов потенциальным покупателям, а также даст преимущество среди конкурентов — ведь чем лучше информирован риелтор, тем сильнее он может заинтересовать своего клиента.
Руководители агентств могут использовать альманах домов в качестве учебного пособия для повышения квалификации сотрудников.
Согласно исследованиям, анализирующим поведение покупателя недвижимости, одним из важнейших и базовых критериев выбора объекта является планировка квартиры.
Немудрено, ведь клиент выбирает пространство для жизни на будущие 10–15 (а то и больше) лет, и именно планировка определяет, какими качествами будет обладать это пространство.
При этом клиенты чаще всего не владеют информацией о том, какие планировки свойственны тем или иным типовым многоэтажкам. Кроме того, им будем проще принять окончательное решение о покупке, зная о других особенностях домов: например, размещение квартир на этаже и материал стен.
Как узнать подробности про серию дома
1. Найти подробную информацию о серии дома можно в карточке дома. Зайдите в поиск, выберите понравившуюся вам квартиру. Затем в разделе «О доме» нажмите на баннер снизу.
2. Попасть на страницу с информацией о доме можно также в поиске из карты.
Баннер будет в разделе «Общая информация».
Что делать, если не получается найти страничку о серии дома
Возможно, странички о серии дома, который вас заинтересовал, пока нет.
Сейчас в альманахе домов представлены самые массовые типовые серии: П-3,П-44,П-44Т,П-46,П-46М,II-49,КОПЭ. Со временем количество страничек с разными сериями домов будет увеличиваться.
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