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Как сделать карточку ЖК на Домклик более привлекательной для клиентов

Дата публикации: 16 фев 2023
Как сделать карточку ЖК на Домклик более привлекательной для клиентов
Содержание

Карточка жилого комплекса — это первое, что видит потенциальный покупатель при поиске квартиры в новостройке на Домклик. Какие инструменты можно использовать для продвижения ЖК, как правильно добавлять информацию в фид и на что обращают внимание покупатели — рассказываем в статье.

Галерея с изображениями объекта

Галерея жилого комплекса — это один из самых важных блоков, который призван обеспечить внимание потенциальных покупателей.

Рекомендации по созданию галереи:

  • Добавляйте не менее 10–15 изображений отличного качества и разрешения, так как пользователь может смотреть фото в полноэкранном режиме. Впечатление будет испорчено, если при увеличении качество фото будет низким.
  • Передавайте изображения с горизонтальной ориентацией. Такие фотографии воспринимаются лучше и при просмотре в полноэкранном режиме не искажают качества картинки.
  • Начните с фото общего плана ЖК, а затем переходите к частным элементам и особенностям комплекса: внутренней инфраструктуре, входным группам, паркингу. 

Первое фото в списке считается главным. Именно это изображение будет представлено на карточках ЖК при поиске на карте и списком.

Как сделать карточку ЖК на Домклик более привлекательной для клиентов №1

Допустимые форматы изображения — jpeg, jpg, png. Вес — до 15 Мб.

Важно помнить — если вы хотите актуализировать фотографии комплекса, необходимо передавать новые ссылки на фотографии, а не просто заменить фото в источнике. Обработчик фидов должен «увидеть», что появилось что-то новое.

Видео жилого комплекса

Чтобы пользователю было проще получить визуальное представление об объекте, добавьте в карточку видео жилого комплекса. Такая возможность доступна всем партнерам Домклик и пока не зависит от использования застройщиком платных и бесплатных опций.

Как сделать карточку ЖК на Домклик более привлекательной для клиентов №1

Это могут быть ролики, показывающие фасад, интерьер, придомовую территорию. Время от времени актуализируйте видео с учётом сезонности, а также при изменении внешнего вида ЖК и прилегающей территории.

Фото планировок

В карточку ЖК на Домклик можно добавить несколько фотографий планировки каждой квартиры. 

Покупателям важно не только увидеть план квартиры, но и оценить её размещение на этаже относительно других квартир, посмотреть изображение в формате 2D с возможной расстановкой мебели и т.д.

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Следите, чтобы на фото были хорошо видны размеры и площадь комнат. Последовательность отображения — от первого к последнему по порядку. Рекомендованное количество таких фотографий — не более 5.

Какие фото можно передать (в тегах «plan»):

  • изображение планировки квартиры (схему)
  • планировка на этаже
  • планировка с мебелью
  • варианты 2D
  • вариант с указанием магистралей, моря, парков, лесов, сторон света

Допустимые форматы изображения — jpeg, jpg, png. Вес — до 15 Мб.

Фото планировки будет отображаться как главное в объявлении квартиры, поэтому в первую очередь рекомендуется добавить изображение планировки в 2D и планировки в цвете.

Отделка квартир

Одним из важнейших параметров, на которые ориентируются потенциальные покупатели при выборе квартиры в новостройке, является вид отделки.

Варианты отделки от застройщика:

  • без отделки
  • черновая
  • предчистовая
  • чистовая

Этот параметр передается для каждой квартиры отдельно. Для улучшения клиентского пути на Домклик в ближайшее время планируется запуск фильтров по типу отделки.

Если застройщик не указал тип отделки, по умолчанию в объявлении отображается признак «без отделки».

Если застройщик отметил наличие отделки, но без уточнения типа, по умолчанию в объявлении отображается признак «черновая».

Рекомендуем указывать корректный тип отделки и цену, соответствующую ему, чтобы параметры на сайте Домклик и при звонке клиента в отдел продаж совпадали.

Цены и наличие

Также важно следить за актуальностью цен и остатков квартир, указанных в карточке жилого комплекса на Домклик. Рекомендуем регулярно проверять эти сведения для корректного информирования пользователей.

Что нового

Также в ближайшее время в карточках ЖК на Домклик будут отображаться дополнительные характеристики квартир:

  • высота потолков 
  • описание квартиры
  • количество грузовых и пассажирских лифтов
  • особенности комплекса
  • инфраструктура на территории ЖК

Новые параметры можно передавать уже сейчас, чтобы клиенты могли увидеть все преимущества ваших объектов.

Требования к оформлению фида для новостроек

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