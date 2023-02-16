Как сделать карточку ЖК на Домклик более привлекательной для клиентов
Карточка жилого комплекса — это первое, что видит потенциальный покупатель при поиске квартиры в новостройке на Домклик. Какие инструменты можно использовать для продвижения ЖК, как правильно добавлять информацию в фид и на что обращают внимание покупатели — рассказываем в статье.
Галерея с изображениями объекта
Галерея жилого комплекса — это один из самых важных блоков, который призван обеспечить внимание потенциальных покупателей.
Рекомендации по созданию галереи:
- Добавляйте не менее 10–15 изображений отличного качества и разрешения, так как пользователь может смотреть фото в полноэкранном режиме. Впечатление будет испорчено, если при увеличении качество фото будет низким.
- Передавайте изображения с горизонтальной ориентацией. Такие фотографии воспринимаются лучше и при просмотре в полноэкранном режиме не искажают качества картинки.
- Начните с фото общего плана ЖК, а затем переходите к частным элементам и особенностям комплекса: внутренней инфраструктуре, входным группам, паркингу.
Первое фото в списке считается главным. Именно это изображение будет представлено на карточках ЖК при поиске на карте и списком.
Допустимые форматы изображения — jpeg, jpg, png. Вес — до 15 Мб.
Важно помнить — если вы хотите актуализировать фотографии комплекса, необходимо передавать новые ссылки на фотографии, а не просто заменить фото в источнике. Обработчик фидов должен «увидеть», что появилось что-то новое.
Видео жилого комплекса
Чтобы пользователю было проще получить визуальное представление об объекте, добавьте в карточку видео жилого комплекса. Такая возможность доступна всем партнерам Домклик и пока не зависит от использования застройщиком платных и бесплатных опций.
Это могут быть ролики, показывающие фасад, интерьер, придомовую территорию. Время от времени актуализируйте видео с учётом сезонности, а также при изменении внешнего вида ЖК и прилегающей территории.
Фото планировок
В карточку ЖК на Домклик можно добавить несколько фотографий планировки каждой квартиры.
Покупателям важно не только увидеть план квартиры, но и оценить её размещение на этаже относительно других квартир, посмотреть изображение в формате 2D с возможной расстановкой мебели и т.д.
Следите, чтобы на фото были хорошо видны размеры и площадь комнат. Последовательность отображения — от первого к последнему по порядку. Рекомендованное количество таких фотографий — не более 5.
Какие фото можно передать (в тегах «plan»):
- изображение планировки квартиры (схему)
- планировка на этаже
- планировка с мебелью
- варианты 2D
- вариант с указанием магистралей, моря, парков, лесов, сторон света
Допустимые форматы изображения — jpeg, jpg, png. Вес — до 15 Мб.
Фото планировки будет отображаться как главное в объявлении квартиры, поэтому в первую очередь рекомендуется добавить изображение планировки в 2D и планировки в цвете.
Отделка квартир
Одним из важнейших параметров, на которые ориентируются потенциальные покупатели при выборе квартиры в новостройке, является вид отделки.
Варианты отделки от застройщика:
- без отделки
- черновая
- предчистовая
- чистовая
Этот параметр передается для каждой квартиры отдельно. Для улучшения клиентского пути на Домклик в ближайшее время планируется запуск фильтров по типу отделки.
Если застройщик не указал тип отделки, по умолчанию в объявлении отображается признак «без отделки».
Если застройщик отметил наличие отделки, но без уточнения типа, по умолчанию в объявлении отображается признак «черновая».
Рекомендуем указывать корректный тип отделки и цену, соответствующую ему, чтобы параметры на сайте Домклик и при звонке клиента в отдел продаж совпадали.
Цены и наличие
Также важно следить за актуальностью цен и остатков квартир, указанных в карточке жилого комплекса на Домклик. Рекомендуем регулярно проверять эти сведения для корректного информирования пользователей.
Что нового
Также в ближайшее время в карточках ЖК на Домклик будут отображаться дополнительные характеристики квартир:
- высота потолков
- описание квартиры
- количество грузовых и пассажирских лифтов
- особенности комплекса
- инфраструктура на территории ЖК
Новые параметры можно передавать уже сейчас, чтобы клиенты могли увидеть все преимущества ваших объектов.