Оцените вашего менеджера по работе с партнером
Если у вас есть закрепленный куратор — менеджер по работе с партнёрами от Домклик, теперь вы можете оставить обратную связь о нём в личном кабинете партнёра Домклик PRO.
Ранее мы уже делились с вами способами, с помощью которых вы можете сообщить нам о каких-то проблемах или сложностях в работе с Домклик и ипотечными продуктами СберБанка. Теперь в личном кабинете партнёра Домклик PRO появилась новая возможность оставить обратную связь: оценить работу закреплённого за вами куратора — менеджера по работе с партнёрами.
Для этого нужно найти блок с информацией о менеджере на главной странице личного кабинета, поставить соответствующую оценку и добавить комментарий. Сделать это можно один раз в сутки. Оценить менеджера могут и руководители, и любой сотрудник компании.
Пожалуйста, делитесь с нами обратной связью, и мы сделаем услуги Домклик ещё лучше для вас и наших общих клиентов!