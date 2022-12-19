Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
1 мин
1K

Оцените вашего менеджера по работе с партнером

Дата публикации: 19 дек 2022
Оцените вашего менеджера по работе с партнером

Если у вас есть закрепленный куратор — менеджер по работе с партнёрами от Домклик, теперь вы можете оставить обратную связь о нём в личном кабинете партнёра Домклик PRO.

Ранее мы уже делились с вами способами, с помощью которых вы можете сообщить нам о каких-то проблемах или сложностях в работе с Домклик и ипотечными продуктами СберБанка. Теперь в личном кабинете партнёра Домклик PRO появилась новая возможность оставить обратную связь: оценить работу закреплённого за вами куратора — менеджера по работе с партнёрами.

Для этого нужно найти блок с информацией о менеджере на главной странице личного кабинета, поставить соответствующую оценку и добавить комментарий. Сделать это можно один раз в сутки. Оценить менеджера могут и руководители, и любой сотрудник компании.

Оцените вашего менеджера по работе с партнером №1

Пожалуйста, делитесь с нами обратной связью, и мы сделаем услуги Домклик ещё лучше для вас и наших общих клиентов!

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Рекомендуем
Академия Домклик: новая платформа знаний для специалистов по недвижимости
13K
Личный опыт риелтора: как с помощью Домклик сэкономить время и привлечь больше клиентов
4K
Способы бесплатного привлечения клиентов с помощью Домклик
12K
Поделитесь с нами обратной связью о работе Домклик
890
Актуальное
Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
12 дек 2024
443
Domclick Digital Forum: отвечаем на вопросы участников
12 дек 2024
1K
Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
670
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал