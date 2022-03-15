Личный опыт риелтора: как с помощью Домклик сэкономить время и привлечь больше клиентов
- Мобильное приложение Домклик: швейцарский нож для риелтора
- Оформление ипотеки за клиента: возможность, в которую многие клиенты до сих пор не могут поверить
- Безопасные расчеты: уже отраслевой стандарт качества
- Электронная регистрация сделки: сервис, опередивший свое время
- Продвижение объявлений: как быстро найти своего «ФОБа»
Феликс Альберт — эксперт по недвижимости и риелтор с двадцатилетним стажем — о том, как с помощью Домклик упростить процесс сделок с недвижимостью и для риелторов, и для клиентов.
Если в самом своем начале Домклик был набором сервисов для покупки и продажи недвижимости, то сегодня — это уникальная экосистема, в которой все продукты и сервисы логически взаимосвязаны и работают в четкой последовательности. Это очень крутая штука, которая помогает решить нужную задачу на определенном этапе. Для риелтора появление такого универсального ассистента — бесценно.Феликс Альберт, риелтор и эксперт по недвижимости Домклик
Мобильное приложение Домклик: швейцарский нож для риелтора
Пытаясь обозначить, что же такое приложение Домклик, понял, что самое точное определение: универсальный швейцарский нож — многофункциональный инструмент, который всегда под рукой. Ваши профессиональные возможности, по сути, безграничны: начиная от коммуникаций в чате и заканчивая одобрением недвижимости для клиента. И все это в любое время и в любом месте, лишь бы был интернет.
Будучи дома у клиента или на просмотре объекта, можно не отрываясь от дела добавить объект в избранное, поделиться им, позвонить прямо из приложения, выпустить электронную подпись, да много чего еще.
Профессия риелтора очень мобильна — сейчас ты дома, через час уже на срочной встрече, а через три на другом конце города. И все это время ты на связи с клиентами — все должно быть в смартофне.
Скачать мобильное приложение Домклик
Оформление ипотеки за клиента: возможность, в которую многие клиенты до сих пор не могут поверить
Когда ты подаешь заявку на ипотеку за клиента, он обычно не готов сразу отправлять тебе свои личные документы. А с Домклик я могу создать заявку, а клиент отправить документы сам — и вот процесс одобрения уже начался.
Или можно отправить документы сразу через Госуслуги. Это клиенту максимально удобно — если он зарплатанный клиент банка, ему вообще ничего не нужно отправлять самостоятельно, все автоматизированно.
Моему последнему клиенту одобрение пришло через 30 секунд в режиме реального времени — пока мы с ней разговаривали телефону я отправил заявку, а к концу разговора вопрос был решен, ее это очень впечатлило. В итоге довольны все: клиенты тем, что им ничего не нужно делать, а я — высоким риелторским рейтингом на Домклик, рассчитанному на основе поданных заявок.
Безопасные расчеты: уже отраслевой стандарт качества
Думаю, в свое время Домклик надо было регистрировать на Сервис безопасных расчетов торговую марку. Когда ты объясняешь клиенту, что он автоматически и гарантированно получит деньги на расчетный счет, для него это на уровне чуда.
Конечно, это потрясающая экономия времени. А агент по недвижимости продает свое время — его толковое использование один из ключевых моментов в работе. Для примера, у меня сейчас была альтернативная сделка с двумя аккредитивами, тут безопасные расчеты использовать не получится. А это плюс одна или больше поездок в банк — дополнительное время и дополнительные расходы.
Электронная регистрация сделки: сервис, опередивший свое время
Та же самая история, что и с сервисом безопасных расчетов — минус поход в МФЦ, а значит, колоссальная экономия времени.
Также считаю людей, 3 года назад придумавших и реализовавших сервис электронной регистрации немного провидцами. Сегодня, в ковидную эпоху, людям до сих пор некомфортно и тревожно находиться в местах большого скопления народа. В центре ипотечного кредитования ты сидишь в отдельной переговорке с участниками сделки и менеджером, а в МФЦ вокруг — сотни людей. Ну и, конечно, скидка 0,3% на ипотеку — отличный бонус.
Продвижение объявлений: как быстро найти своего «ФОБа»
У меня есть определенная тактика продвижения объектов. Она заключается в том, чтобы найти так называемого ФОБа (first offer is best offer: первое предложение — лучшее предложение). Это покупатель, который достаточно давно находится в поиске, знает локацию и цены. И когда он приходит на новые объекты, то делает наиболее релевантное и приближенное к цене сделки предложение.
Моя задача — найти именно такого человека. Ведь чем быстрее ты вышел на сделку, тем эффективнее были твои затраты времени, денег и т.д. Как правило, такой клиент приходит в первые две недели после начала продажи.
Около трех месяцев назад мы решили попробовать комплексное продвижение объявлений на Домклик, и это стало для меня одним из самых эффективных инструментов. Начиная с декабря мы начали получать какое-то огромное количество звонков. Сначала подумали, что это случайность. Но на дворе уже март, а с Домклик я до сих пор получаю в два раза больше звонков, чем с некоторых других площадок. И это никак не связано с размещенными объектами.
По факту получается, что плановое продвижение сегодня дает коммерческий эффект на порядок больше, потому что соотношение цена/количество звонков по моему опыту в Домклик сейчас лучшее.