Поделитесь с нами обратной связью о работе Домклик
Ваша обратная связь помогает нам совершенствовать процессы, делать сервисы Домклик и банковские услуги ещё удобнее. Есть несколько способов, с помощью которых вы можете сообщить нам о каких-то проблемах или сложностях в работе с Домклик и ипотечными продуктами СберБанка.
1. После проведения ипотечной сделки
Спустя сутки после проведения ипотечной сделки в офисе банка партнёру, который участвовал в сделке, приходит СМС с просьбой пройти короткий опрос по ссылке.
Три вопроса позволят оценить все три этапа оформления сделки: подачу заявки на кредит, одобрение объекта недвижимости и проведение сделки в центре ипотечного кредитования СберБанка.
2. После проведения сделки без ипотеки
Как вы знаете, в отделениях СберБанка можно провести сделку без ипотеки, используя удобные и надёжные сервисы Домклик. А записаться на такую сделку можно легко и быстро в личном кабинете партнёра.
После завершения сделки мы узнаем у вас, удобно ли было записаться на сделку в личном кабинете и как вы оцените работу менеджера при подписании документов в офисе банка.
3. При входе в личный кабинет партнёра Домклик PRO
При входе в личный кабинет партнёра справа внизу появляется всплывающее окно с просьбой оценить качество работы Домклик и удобство сервисов. Вы сможете поделиться обратной связью о работе менеджеров, ипотечных программах, процессах оформления ипотеки, публикации объявлений, удобстве использования кабинета партнёра.
4. Служба поддержки партнеров в личном кабинете Домклик PRO
Если вы столкнулись с какими-то трудностями или вопросами, в любой момент в личном кабинете Домклик PRO вы можете обратиться или к своему закреплённому куратору – менеджеру по работе с партнёрами, или в службу поддержки партнёров.
Чтобы получить помощь или оставить отзыв – найдите справа внизу оранжевую кнопку с наушниками. Вы сможете выбрать удобный способ обратиться: по телефону или в чате.
Вопрос можно задать даже, если в моменте нет текущей сделки в работе.
P.S. Оранжевая кнопка — «Служба поддержки партнёров» доступна компаниям с закреплённым куратором и самозанятым.
Пожалуйста, делитесь с нами обратной связью, и мы сделаем услуги Домклик ещё лучше для вас и наших общих клиентов!