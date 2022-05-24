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Поделитесь с нами обратной связью о работе Домклик

Дата публикации: 24 мая 2022
Поделитесь с нами обратной связью о работе Домклик
Содержание

Ваша обратная связь помогает нам совершенствовать процессы, делать сервисы Домклик и банковские услуги ещё удобнее. Есть несколько способов, с помощью которых вы можете сообщить нам о каких-то проблемах или сложностях в работе с Домклик и ипотечными продуктами СберБанка.

1. После проведения ипотечной сделки

Спустя сутки после проведения ипотечной сделки в офисе банка партнёру, который участвовал в сделке, приходит СМС с просьбой пройти короткий опрос по ссылке.

Три вопроса позволят оценить все три этапа оформления сделки: подачу заявки на кредит, одобрение объекта недвижимости и проведение сделки в центре ипотечного кредитования СберБанка.

2. После проведения сделки без ипотеки

Как вы знаете, в отделениях СберБанка можно провести сделку без ипотеки, используя удобные и надёжные сервисы Домклик. А записаться на такую сделку можно легко и быстро в личном кабинете партнёра.

После завершения сделки мы узнаем у вас, удобно ли было записаться на сделку в личном кабинете и как вы оцените работу менеджера при подписании документов в офисе банка.

3. При входе в личный кабинет партнёра Домклик PRO

При входе в личный кабинет партнёра справа внизу появляется всплывающее окно с просьбой оценить качество работы  Домклик и удобство сервисов. Вы сможете поделиться обратной связью о работе менеджеров, ипотечных программах, процессах оформления ипотеки, публикации объявлений, удобстве использования кабинета партнёра.

Поделитесь с нами обратной связью о работе Домклик №1

4. Служба поддержки партнеров в личном кабинете Домклик PRO

Если вы столкнулись с какими-то трудностями или вопросами, в любой момент в личном кабинете Домклик PRO вы можете обратиться или к своему закреплённому куратору – менеджеру по работе с партнёрами, или в службу поддержки партнёров.

Чтобы получить помощь или оставить отзыв – найдите справа внизу оранжевую кнопку с наушниками. Вы сможете выбрать удобный способ обратиться: по телефону или в чате.

Поделитесь с нами обратной связью о работе Домклик №2

Вопрос можно задать даже, если в моменте нет текущей сделки в работе.

P.S. Оранжевая кнопка — «Служба поддержки партнёров» доступна компаниям с закреплённым куратором и самозанятым.

Пожалуйста, делитесь с нами обратной связью, и мы сделаем услуги Домклик ещё лучше для вас и наших общих клиентов!

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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