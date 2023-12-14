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Эксперт рассказала о пользе профессиональных объединений для риелторов

Дата публикации: 14 дек 2023
Эксперт рассказала о пользе профессиональных объединений для риелторов

Рынок недвижимости России растет из года в год. Появляются новые агентства недвижимости и увеличивается число так называемых «частных риелторов». Человек, который желает продать или купить квартиру, иногда теряется в большом выборе и может долго искать «своего» специалиста.

Общая тенденция развития рынка недвижимости показывает, что лидеры отрасли заинтересованы в создании профессиональных объединений в целях эффективного и экологичного развития рынка.

Большое количество посредников, оказывающих риелторские услуги в частном порядке и часто без договора, уклоняясь от выполнения требований законодательства, в том числе и налогового, создают недобросовестную конкуренцию.  Профессиональные объединения риелторов ставят перед собой цель вывода рынка недвижимости в правовое поле.

Одним из таких ярких примеров является Некоммерческое партнерство «Российская Гильдия Риэлторов» — добровольное объединение профессиональных участников рынка недвижимости. Уже более 30 лет РГР участвует в формировании законодательной и нормативной базы, системы профессиональных стандартов на рынке недвижимости, проводит аттестацию агентов, экспертов, брокеров, ипотечных специалистов на базе созданной Центральной аттестационной платформы, ведет Единый реестр сертифицированных компаний и аттестованных специалистов по недвижимости и не только. 

Виктория Волошенко, руководитель агентства недвижимости КЛИЕНТ ПЛЮС, Сахалин:

«Нашему агентству недвижимости уже более 16 лет, мы растем и открываем офисы в новых городах. Практически сразу мы использовали возможность стать членами Российской Гильдии Риэлторов и получили аккредитацию.

Мы знаем, как это важно для наших клиентов, и не раз наше членство в РГР было решающим при выборе клиентами нас как компании. Также мы являемся членами и региональных профессиональных объединений, таких как Дальневосточная гильдия Риэлторов и с недавнего времени Гильдия Риэлторов Сахалина. Это дает нам много преимуществ. Мы обмениваемся опытом, советуемся, вместе обучаемся и у нас никогда не стоит вопрос, кому передать клиента в другой регион, ведь у нас везде есть аккредитованные партнеры, которым можно доверять».

Домклик отмечает специальным знаком «РГР» членов Российской гильдии риэлторов, чтобы потребитель мог сделать осознанный выбор агентства недвижимости и своего специалиста. 

Читайте также: Как профессионалы рынка решают проблему нелегальных риелторов

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