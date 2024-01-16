Новые подписки для партнёров на Домклик: что это и как пользоваться
Домклик запустил новые подписки для партнёров — агентств недвижимости, риелторов, подрядчиков, зарегистрированных на Домклик PRO. Среди преимуществ подписок — широкие возможности для продвижения бренда, инструменты для стимуляции продаж, а также ускоренная проверка объявлений для получения скидки на ипотеку Сбербанка.
Рассказываем подробнее о новых возможностях для партнёров.
Что такое подписка
Это пакет услуг, который включает в себя набор скидок, специальных предложений и дополнительных опций при использовании личного кабинета Домклик PRO.
Состав пакета услуг зависит от выбранного вида подписки. После оплаты услуги перечень доступных преимуществ отображается в личном кабинете партнёра.
Что входит в подписки
Для партнёров Домклик действует три вида подписок: «Максимум», «Оптимум» и «Стандарт».
Что входит в подписку «Максимум»
- Регистрация и расчёты в сделках без ипотеки со скидкой 15%
- Рассылка персональных скидок клиентам
- Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
- В рекомендациях объявления будут только ваши предложения
- Поиск по завершённым сделкам
- Доступ к сервису «PRO-анализ цены недвижимости»
- Брендированные подборки объектов недвижимости
- Максимальное продвижение бренда в объявлении — раздел об агентстве
- Максимальное продвижение бренда в поиске и на карте
- Выделение объявлений среди остальных на карте
- Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% — 1 день
Что входит в подписку «Оптимум»
- Регистрация и расчёты в сделках без ипотеки со скидкой 15%
- Рассылка персональных скидок клиентам
- Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
- В рекомендациях объявления будут только ваши предложения
- Поиск по завершённым сделкам
- Доступ к сервису «PRO-анализ цены недвижимости»
- Брендированные подборки объектов недвижимости
- Максимальное продвижение бренда в объявлении — раздел об агентстве
- Максимальное продвижение бренда в поиске и на карте
- Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% — 3 дня
Что входит в подписку «Стандарт»
- Регистрация и расчёты в сделках без ипотеки со скидкой 15%
- Рассылка персональных скидок клиентам
- Брендированные подборки объектов недвижимости
- Продвижение бренда в объявлении
- Скидка на пакет размещения и продвижения объявлений
- Доступ к сервису «PRO-анализ цены недвижимости»
- Ускоренная проверка объявления для скидки на ипотеку 0,3% — 5 дней
Как подключить подписку
Купить подписку может партнёр, зарегистрированный в личном кабинете Домклик PRO, при условии размещения 20 и более объявлений в среднем за 90 дней. Если с даты регистрации партнёра прошло менее 90 дней, он также может купить подписку при условии размещения не менее 20 объявлений за последние сутки.
Для подключения услуги в личном кабинете на Домклик в разделе «Тарифы» нужно нажать на «Выбрать подписку».
За своевременное продление подписки для партнёров Домклик действует накопительная скидка.
Чтобы получить скидку, нужно продлить подписку не позже 48 часов после окончания предыдущей. Размер скидки увеличивается с каждым непрерывным продлением:
- 0% — 1 (первая) покупка
- 5% — 2 покупка
- 9% — 3 покупка
- 12% — 4 покупка
- 13% — 5 покупка
- 14% — 6 покупка
- 15% — 7 и каждая следующая покупка
Если партнёр совершил повторную покупку позже 48 часов после окончания предыдущей подписки, накопленная скидка обнуляется, и её накопление начинается сначала согласно дисконтной сетке.
Для повторного накопления скидки нужно пролонгировать подписку каждый раз не позднее 48 часов с окончания предыдущей.
Для удобства можно подключить автопродление подписки. Нужно лишь пополнить кошелек Домклик или положить деньги на банковскую карту (в зависимости от выбранного способа оплаты) накануне дня списания платежа. Напоминание о необходимости пополнить счет придет вам заранее. Если ранее подписка оплачивалась картой, то попытка списания будет первично производиться с карты. В случае невозможности списания с карты, будет произведена попытка списания с кошелька. Если на кошельке была необходимая сумма и списание было успешным, пролонгация подписки сохранится, а последующим способом оплаты будет автоматически выбран кошелек.
Ответы на популярные вопросы
Как рассчитывается стоимость подписки?
Стоимость подписки рассчитывается индивидуально для каждого партнёра в зависимости от его базы размещения объявлений, региона и стоимости входящих в подписку преимуществ. Для формирования предложения по тарифам подписки Домклик имеет право запросить у партнёра дополнительную информацию.
Как мне понять, на какую скидку я могу рассчитывать?
Скидки на платное продвижение при приобретении подписки определяются в соответствии с тарифами, действующими при покупке конкретного объема продвижений единоразово.
Что делать, если в течение месяца нужно будет разместить больше объектов?
Вы сможете купить публикации поштучно в соответствии с тарифами.
Как сформировать подписку, если часть объектов в нашем агентстве оплачивают сами агенты?
Подписка формируется только на то количество объектов, которое закреплено за компанией и оплачивается руководителем. Он имеет возможность предоставить/ограничить доступ агентов к публикациям и размещениям из пакетов подписки.
Вы можете купить подписку на весь объём (включая те объявления, которые ранее агенты оплачивали самостоятельно) и оплатить её от имени агентства. Если агенты будут и далее самостоятельно оплачивать часть публикаций и опций продвижения, они смогут сделать это на условиях стандартных тарифов. При этом преимущества подписки в части брендирования, рассылки скидок и ускоренный срок проверки объявлений будут распространены на все объявления, а поиск по завершенным сделкам — на всех сотрудников компании.
Могу ли я приобрести подписку, размещая менее 20 объектов?
Для небольшого количества объектов действуют свои скидки и специальные условия. Партнёры, размещающие менее 20 объектов в среднем за 90 дней, могут в личном кабинете собрать свой пакет публикаций и опций продвижения. На эти пакеты также распространяются скидки.
Как оплатить подписку?
Подписку можно оплатить с кошелька Домклик и банковской карты. Кошелек пополняется через карту, и далее оформляется подписка.
При выборе оплаты картой она автоматически привяжется к услуге автопродления подписки, и в дальнейшем деньги будут списываться с нее. Для успешной оплаты на карте должна лежать нужная сумма.
Чтобы изменить способ оплаты или привязать другую карту, нужно отказаться от автопродления подписки, затем заново ее сформировать и выбрать желаемый способ оплаты.
Если у меня есть часть объявлений, которые я выставляю не в рамках подписки, к ним будут применены дополнительные возможности?
Ко всем объявлениям будут применены дополнительные возможности на период действия подписки, приобретенной агентством недвижимости. Срок действия подписки — 30 дней с даты активации подписки, указанной в личном кабинете.
Когда закончится подписка, что случится с дополнительными услугами?
Дополнительные услуги отключатся в момент прекращения подписки. Вы можете продолжить подписку, чтобы и дальше пользоваться всеми преимуществами пакета.