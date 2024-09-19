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На территории Уральского банка Сбер провёл тренинги для сотрудников ключевых застройщиков

Дата публикации: 19 сен 2024
На территории Уральского банка Сбер провёл тренинги для сотрудников ключевых застройщиков

Учебные Центры таких городов как Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Курган, Сургут и Уфа, приняли лучших специалистов, которые были признаны лидерами по количеству сделок, проведенных со Сбером по итогам 2-го квартала.

Мастер-классы на темы «Навыки личной эффективности», «Управление собой», «Эффективные коммуникации» позволили участникам проработать свои навыки работы в команде, осмыслить важность управления собой, узнать, где черпать энергию и как грамотно ею распоряжаться, а также обновить знания о коммуникациях с клиентами, чтобы получать WOW-эффект.

По отзывам партнёров мероприятие получилось интересным и познавательным.

В нашей профессиональной деятельности, в быту и в просто современном мире с нами происходят абсолютно разные ситуации, которые так или иначе влияют на наши эмоции, взаимоотношения на работе и дома, результативность, эффективность командной работы и т.д.

Умение управлять своим эмоциональным фоном является основополагающим фактором для того, чтобы поистине жить в комфорте с окружающим нас миром. Спасибо команде Домклик за организацию такого мероприятия, я буду рад принять участие в аналогичных активностях в будущем.

Фото эксперта
Евгений Битунов
директор по продажам ГК БРИГ

Материал был новый и интересный. В процессе прохождения тренинга открывалось новое о себе, о собственных эмоциях, навыках. Кроме того, пришло осознание важности понимания других людей, развития эмпатии. Очень рада, что наши партнёры имеют таких специалистов и приглашают нас на обучение! Спасибо большое!

Фото эксперта
Валиева Екатерина
заместитель генерального директора – директор департамента по развитию продаж и маркетинга ГК КПД

Спасибо за приглашение и возможность пройти тренинг-обучение по теме «Навыки личной эффективности». В условиях нынешнего рынка и изменений действительно нужно действовать эффективно!

Первое, что хочу отметить — это подача информации, всё понятно и полезно. Также хочу отметить, что тренинг был практическим, а не теоретическим, как большинство подобных обучений. Было много командной работы. Тренинг был организован с учётом комфортных перерывов, что дало эффект более эффективного восприятия информации

Фото эксперта
Владислав Кирич
руководитель отдела продаж ООО «Мидгардт Рус»

Полезный тренинг. Почерпнула новые знания, освежила подзабытые. Тренер Наталья очень грамотная и харизматичная. Особенно понравился материал о расстановке приоритетов и концентрации на истинных жизненных ценностях.

Хорошая перезагрузка в компании с отличным спикером и коллегами по рынку недвижимости. Благодарю партнёров Сбербанка за увлекательную встречу!

Фото эксперта
Ирина Штракбейн
руководитель направления по работе с партнерами ГК Голос

Тренинг помог мне лучше понять свои сильные и слабые стороны, а также развить стратегии для достижения поставленных целей. Я уверена, что полученные знания и навыки помогут мне не только в работе, но и в повседневной жизни.

Благодарю Сбер за возможность участвовать в таком полезном тренинге и за организацию мероприятия на высоком уровне. С нетерпением жду новых совместных проектов и обучающих мероприятий!

Фото эксперта
Светлана Смирнова
специалист по ипотеке ГК Брусника

Только положительные впечатления от обучения. Лёгкая подача материала, доброжелательное отношение тренера. Правильная установка: человек должен быть успешен не только на работе, но и в личной жизни. Обозначила для себя точки роста, получила практические рекомендации для собственного развития. Спасибо Сберу за увлекательный и полезный тренинг.

Фото эксперта
Наталия Сатылаева
ведущий специалист ГК ЛСР

Благодарим Сбер за тренинг «Эффективные коммуникации», обучение прошло энергично, продуктивно, а самое главное — мы получили прикладные знания, которые можно сразу применить в работе. Отдельно хочу отметить атмосферу, созданную тренером, — всё общение было открытым и конструктивным. 

Фото эксперта
Ольга Баженова
руководитель отдела продаж ГК Атлант

От всей души благодарю за возможность побывать на тренинге, побыть в кругу коллег и единомышленников, обменяться опытом и поделиться тем, что происходит сейчас в условиях многозадачности и стремительных изменений!

Подача тренеров была настолько захватывающей, что время пролетело просто незаметно! Материал воспринимался с азартом и лёгкостью. Практики позволяли тут же в моменте прожить и отработать теорию. Эмоции текли рекой!

Фото эксперта
Мария Жаравина
специалист по сопровождению сделок АО СЗ «ДСК-1» 

 

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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