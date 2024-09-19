На территории Уральского банка Сбер провёл тренинги для сотрудников ключевых застройщиков
Учебные Центры таких городов как Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Курган, Сургут и Уфа, приняли лучших специалистов, которые были признаны лидерами по количеству сделок, проведенных со Сбером по итогам 2-го квартала.
Мастер-классы на темы «Навыки личной эффективности», «Управление собой», «Эффективные коммуникации» позволили участникам проработать свои навыки работы в команде, осмыслить важность управления собой, узнать, где черпать энергию и как грамотно ею распоряжаться, а также обновить знания о коммуникациях с клиентами, чтобы получать WOW-эффект.
По отзывам партнёров мероприятие получилось интересным и познавательным.
В нашей профессиональной деятельности, в быту и в просто современном мире с нами происходят абсолютно разные ситуации, которые так или иначе влияют на наши эмоции, взаимоотношения на работе и дома, результативность, эффективность командной работы и т.д.
Умение управлять своим эмоциональным фоном является основополагающим фактором для того, чтобы поистине жить в комфорте с окружающим нас миром. Спасибо команде Домклик за организацию такого мероприятия, я буду рад принять участие в аналогичных активностях в будущем.
Материал был новый и интересный. В процессе прохождения тренинга открывалось новое о себе, о собственных эмоциях, навыках. Кроме того, пришло осознание важности понимания других людей, развития эмпатии. Очень рада, что наши партнёры имеют таких специалистов и приглашают нас на обучение! Спасибо большое!
Спасибо за приглашение и возможность пройти тренинг-обучение по теме «Навыки личной эффективности». В условиях нынешнего рынка и изменений действительно нужно действовать эффективно!
Первое, что хочу отметить — это подача информации, всё понятно и полезно. Также хочу отметить, что тренинг был практическим, а не теоретическим, как большинство подобных обучений. Было много командной работы. Тренинг был организован с учётом комфортных перерывов, что дало эффект более эффективного восприятия информации
Полезный тренинг. Почерпнула новые знания, освежила подзабытые. Тренер Наталья очень грамотная и харизматичная. Особенно понравился материал о расстановке приоритетов и концентрации на истинных жизненных ценностях.
Хорошая перезагрузка в компании с отличным спикером и коллегами по рынку недвижимости. Благодарю партнёров Сбербанка за увлекательную встречу!
Тренинг помог мне лучше понять свои сильные и слабые стороны, а также развить стратегии для достижения поставленных целей. Я уверена, что полученные знания и навыки помогут мне не только в работе, но и в повседневной жизни.
Благодарю Сбер за возможность участвовать в таком полезном тренинге и за организацию мероприятия на высоком уровне. С нетерпением жду новых совместных проектов и обучающих мероприятий!
Только положительные впечатления от обучения. Лёгкая подача материала, доброжелательное отношение тренера. Правильная установка: человек должен быть успешен не только на работе, но и в личной жизни. Обозначила для себя точки роста, получила практические рекомендации для собственного развития. Спасибо Сберу за увлекательный и полезный тренинг.
Благодарим Сбер за тренинг «Эффективные коммуникации», обучение прошло энергично, продуктивно, а самое главное — мы получили прикладные знания, которые можно сразу применить в работе. Отдельно хочу отметить атмосферу, созданную тренером, — всё общение было открытым и конструктивным.
От всей души благодарю за возможность побывать на тренинге, побыть в кругу коллег и единомышленников, обменяться опытом и поделиться тем, что происходит сейчас в условиях многозадачности и стремительных изменений!
Подача тренеров была настолько захватывающей, что время пролетело просто незаметно! Материал воспринимался с азартом и лёгкостью. Практики позволяли тут же в моменте прожить и отработать теорию. Эмоции текли рекой!
Вы можете оставить первый.