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Как компании защитить свою интеллектуальную собственность

Дата публикации: 22 мар 2024
Как компании защитить свою интеллектуальную собственность
Содержание

В основе любого бренда лежит товарный знак. Это зарегистрированное в Роспатенте обозначение (название, логотип или слоган), которое отличает одну компанию от другой. 

Почему товарный знак так важен бизнесу

1. Помогает выделиться среди конкурентов

2. Повышает узнаваемость бренда

3. Позволяет запретить другим игрокам рынка использовать аналогичное или похожее обозначение

4. Даёт право требовать компенсацию с компаний, которые использовали такое же или похожее обозначение. 

5. Позволяет увеличить балансовую стоимость активов компании.

Как защитить интеллектуальную собственность компании от недобросовестных конкурентов

Товарный знак — это интеллектуальная собственность. К ней относятся и другие результаты интеллектуальной деятельности. Бывает, что недобросовестные конкуренты хотят ими воспользоваться. Как их можно защитить? 

Зарегистрируйте товарный знак

Товарный знак — это то, что выделяет ваш бизнес на рынке. Он может быть изобразительным (логотип), словесным (название, слоган), цветовым (в качестве товарного знака можно зарегистрировать любой оттенок), звуковым (мелодия) и даже обонятельным (аромат).  

Зарегистрировать его нужно в Роспатенте. При этом необходимо выбрать определенный класс товаров и услуг, для которых вы будете использовать товарный знак. 

После того, как товарный знак зарегистрируют, никто не сможет его использовать без вашего разрешения. В противном случае вы имеете право требовать с нарушителя компенсацию:

  • в твёрдой сумме до 5 млн рублей
  • или в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак

Введите режим коммерческой тайны

Это позволит защитить коммерчески ценную информацию, то есть такую, благодаря которой компания получает выгоду (например, клиентскую базу).

Как это сделать:

  • определите перечень тайной информации, порядок обращения с ней, зафиксируйте эти положения в документе и ознакомьте с ним работников
  • ведите учёт лиц, получивших доступ к тайне
  • нанесите гриф «Коммерческая тайна» на носители информации

За разглашение тайны предусмотрены санкции — увольнение, штрафы и даже уголовная ответственность.

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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